Шкулявичус: чемпионат у нас долгий, останавливаться «Нове» рано

Победив в восьмом туре мужской волейбольной Суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга, новокуйбышевская «Нова» продлила свою победную серию до четырёх матчей и взлетела на третье место – вплотную к «Белогорью» и «Зениту» из Казани. Диагональный «Новы» Романас Шкулявичус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказал, почему его команда оказалась так высоко на старте чемпионата, объяснил, чем она сильна в новом сезоне, сравнил волейболистов со спринтерами, и заметил, что не готов подпитывать своё тщеславие.

«Посмотрим в таблицу, когда сыграем со всеми по разу»

– Романас, «Нова» продолжает победную серию, которая насчитывает уже четыре встречи, и поднимается на третье место в турнирной таблице. Какие эмоции вы испытываете в связи с этим результатом? Могли ли предположить, что будете так высоко?

– Яркие эмоции были лишь сразу после игры, после победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. А когда доехал до дома, игра уже, честно говоря, ушла в прошлое. Чемпионат у нас очень долгий, матчей впереди ещё много, останавливаться рано. Да и тренер, кстати, когда собрал нас после матча, попросил радоваться умеренно, ведь у нас впереди гораздо более сложные и ответственные игры. А что касается третьего места, то в нашем календаре матчи с топ-командами оказались в самом конце третьего круга. И пока мы с ними не сыграли, особого внимания на таблицу обращать не стоит. Вот когда мы сыграем со всеми по разу – тогда и посмотрим.

Как наша команда тренируется, развивается и становится сильнее, так и соперники по чемпионату России идеально подходят нам по уровню, как будто их кто-то специально подбирает.

– Полагаю, такой календарь обновлённой «Нове» идёт только на пользу? Матчи с равными или даже менее сильными соперниками позволили вкатиться в сезон, сыграться?

– Само собой. Любой команде нужно немало времени, чтобы сыграться. А особенно в нашем случае, когда была заменена большая часть состава, когда появились два новых связующих, которые в прошлом году в «Нове» не играли. Так что мы провели масштабную работу, и сейчас уже появилось чувство партнёра, ощущение игры, появился некий ритм, который нельзя от себя отпускать. И календарь с этой точки зрения, конечно, был нам на руку.

Свой среди чужих. «Локомотив» побеждает в сибирском дерби Сибирское дерби, успешный дебют Колчина и отрыв «Зенита» и «Белогорья» — в обзоре 8-го тура Суперлиги.

– То есть уже можно говорить о высоком уровне сыгранности в «Нове»?

– Да. Причём в этом сезоне всё складывается в нашу пользу: как наша команда тренируется, развивается и становится сильнее, так и соперники по чемпионату России идеально подходят нам по уровню, как будто их кто-то специально подбирает (улыбается).

– Как обстоят дела в команде с точки зрения атмосферы? Удалось ли сформировать крепкий коллектив, прочувствовать командный дух?

– Атмосфера рабочая. Видно, что каждый игрок, который попал в команду, готов работать, помогать. Каких-то временщиков, лишних людей в команде нет. Каждый хочет вместе с командой что-то доказать и себе, и волейбольному миру. У каждого есть задача – добиться чего-то большего, и каждый очень старается этого добиться и на тренировках, и в играх. Но в то же время у нас нет такого, что какой-то один игрок делает погоду. Вы сказали про дух команды – уверен, что он есть, он чувствуется. Бывает, что игра не идёт гладко, но всегда находится партнёр, который готов достойно заменить тебя, выйти на площадку и помочь команде.

– Романас, а чего хотите добиться вы, какие цели перед собой ставите?

– Я не могу отделить себя от команды. В этом сезоне я хочу вместе с ней, если будет на то воля божья, занять самое высокое место в чемпионате, на которое мы способны.



– И на какое место «Нова» способна, на ваш взгляд?

– Не могу сказать, да и не хочу загадывать. Нужно жить сегодняшним днём, готовиться к следующему матчу. Мысли о том, что нам потом ещё с теми-то сыграть и с теми-то, очень мешают сконцентрироваться на том, что происходит сегодня, а это гораздо важнее.

Я не могу отделить себя от команды. В этом сезоне я хочу вместе с ней, если будет на то воля божья, занять самое высокое место в чемпионате, на которое мы способны.

«В том, чтобы подпитывать своё тщеславие, нет ничего хорошего»

– В этом сезоне вы уже дважды сыграли с «Кузбассом», который покинули лишь несколько месяцев назад. Были ли эти матчи особенными для вас?

– Нет, ничего особенного. Это лишь очередная игра, которую хотелось выиграть. Какой-то эмоциональной подоплеки у меня лично не было. С другой стороны, я бы выделил «Кузбасс», поскольку это тоже команда мощная своим единством. В составе нет каких-то громких имён, но «Кузбасс» играет и побеждает, причём порой очень сильных соперников. К сожалению, нам пока команду из Кемерово обыграть не удалось. Даст бог, победим в ответном матче второго круга.

– «Нова» заняла третье место в довольно ровной группе в Кубке России. Была ли возможность подняться выше и дотянуться до «Финала четырёх»?

– Конечно была. В любой игре, с каким бы счётом она ни закончилась, всегда есть такие моменты, в которых что-то можно было сделать иначе, сыграть лучше. Наша судьба, по большому счёту, решилась уже в первой игре с тем же «Кузбассом», причём в пятой партии. Мы уступили 13:15. Мог ли тай-брейк завершиться в нашу пользу, несмотря на то что мы догоняли? Мог бы. Но, к сожалению, всё сложилось так, что верх взял соперник.



– По итогам восьмого тура чемпионата России вы попали в символическую сборную. Важно ли это для вас? Порадовала ли вас эта новость?

– Это, конечно, может польстить. Но в том, чтобы как-то подпитывать своё тщеславие, нет ничего хорошего. Попал – и ладно. В следующий раз кто-то другой попадёт. У людей своя работа – составлять рейтинги и символические сборные, а у меня своя – на площадке и в спортивном зале, и главную оценку ставит только игра и результат. Если команда добьётся успеха, займёт высокое место в чемпионате – это и будет показателем успеха, это уже будет очень приятно.



– Сейчас «Нова» набрала хороший темп. Есть ли ощущение, что команда идёт на максимуме своих сил или ещё есть возможность прибавить?

– Любая команда может добавить. А у нашей команды потенциал очень высок. Результат обеспечивают ведь не только шесть игроков на площадке, но все 16. Так что у нас есть все возможности сохранить наш хороший темп.

Возможно, топ-команды и оторвутся, но все остальные до конца будут сражаться друг с другом. Всё будет решаться буквально в мелочах, в деталях.

– Следующий матч ваша команда сыграет с «Газпромом-Югра» из Сургута. Что думаете о сопернике?

– Команда из Сургута очень цепкая, с характером. Нас ждёт непростой матч. Но в целом в чемпионате России уже не осталось слабых команд, проходных матчей. Взглянув на турнирную таблицу, вы сами можете заметить, что отрыв третьего места от восьмого составляет лишь два очка – плотность потрясающая. Возможно, топ-команды и оторвутся, но все остальные до конца будут сражаться друг с другом. Всё будет решаться буквально в мелочах, в деталях. Наш тренер часто приводит нам в пример лёгкую атлетику, где первое место от второго отличают сотые доли секунды. Но спортсмен уступил их, и он уже не первый. Нам важно их не уступать.