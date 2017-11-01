Кубковые причуды. Высшая лига побила Суперлигу

Одинцовский лидер всухую уступил низшим по рангу, а казанское «Динамо» разбомбило Воронеж и на это даже не принимали ставки.

Волейбольный Кубок России у мужских и женских команд неизменно проходит в одном и том же формате. На предварительном этапе лучшие команды страны сражаются в группах, а затем их победители сражаются в «финале четырёх». С 2009 года женский Кубок носит имя легендарного наставника Гиви Ахвледиани. Год назад его обладателем стало казанской «Динамо», ныне ставшее одной из команд-хозяек предварительного раунда. Матчи других групп прошли в Саратове, Красноярске и Екатеринбурге. Всего в турнире принимают участие все десять команд Суперлиги и шесть сильнейших клубов высшей лиги.

Казань

Казанское «Динамо» первый матч проводило с младшими по классу соперницами из Воронежа, которые и в высшей лиге пока не могут выиграть ни одной партии, а потому могло позволить себе самые смелые эксперименты с составом. На победу хозяев букмекеры попросту не принимали ставки. Уже к первому техническому перерыву укомплектованная несколькими квалифицированными волейболистками казанская команда добилась разгромного преимущества. Динамовски смотрелись на площадке на голову выше во всех смыслах этого слова, а молодая воронежская команда получила возможность посопротивляться атакам Натальи Маммадовой и Ирины Воронковой и посмотреть как пасуетЕвгения Старцева. Как и ожидалось, матч не затянулся.

Матч «Сахалина» и «Динамо-Метар» был по сути единственной интригой в этой группе и поединком за второе место. Особый статус ему придавал тот факт, что неделю назад эти команды встречались в Суперлиге в Челябинске и тогда в упорной борьбе в пяти партиях верх взяли динамовки. Сахалинские девушки всерьёз настроились на реванш и сделали задел в первых двух партиях. Третий сет по всем статьям выиграло «Динамо-Метар», а в заключительной партии «Сахалин» дожал соперниц.

«Динамо» (Казань) — «Воронеж» — 3:0 (25:10, 25:10, 25:6)

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:19, 25:23, 14:25, 25:17)

Саратов

В Саратове чемпионки страны к своему статусу фавориток отнеслись со всей серьёзностью, и уже в первом матче разгромили в клочья уфимский «Самрау-УГНТУ», далеко не самый сильный клуб и по меркам высшей лиги. Дважды башкирская команда не могла разменять второй десяток очков и лишь в заключительной партии изобразила некое подобие борьбы. Другие соперники у москвичек должны быть серьёзнее.

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Хозяйки группы с первой партии столкнулись с серьёзным сопротивлением со стороны набравшей ход «Ленинградки». Все партии проходили в упорнейшей борьбе, а на площадке сражались такие именитые волейболистки как Анна Матиенко, Хэйли Экерман и Юлия Кутюкова. Также этот матч стал дебютным в качестве главного тренера «Протона» для уволенного из «Динамо» Юрия Маричева. Первая партия вышла для него комом: упорную концовку забрала «Ленинградка». Стараясь приглянуться новому наставнику, волейболистки «Протона» продемонстрировали потрясающую самоотдачу в последующих партиях и сумели переломить ход матча.

«Динамо» (Москва) — «Самрау-УГНТУ» (Уфа) — 3:0 (25:10, 25:9, 25:16)

«Протон» (Саратов) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:13)

Екатеринбург

В екатеринбуржской группе главными претендентами на победу считались местная «Уралочка» и краснодарское «Динамо», которому было необходимо реабилитироваться перед болельщиками за неудачный старт в чемпионате. Первым соперником подопечных Константина Ушакова стала команда из Приморского края, которая после трёхлетнего перерыва вернулась в розыгрыш Кубка страны. Даже в отсутствии своего главного тренера Александра Стаценко «Приморочка» сумела дать бой краснодарской команде и зацепить третью партию.

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«Уралочка» выставила экспериментальный состав на игру с соперницами из Курска, что не помешало ей добиться нужного результата в трёх партиях. В стартовом составе команды Николая Карполя дебютировала перспективная диагональная Мария Халецкая, перешедшая в этом году из «Протона». Именно её мощные удары и решили судьбу матча, однако впереди «Уралочку» ждёт непростое противостояние с Краснодаром, где будет непросто добиться успеха только за счёт резерва.

«Динамо» (Краснодар) — «Приморочка» (Владивосток) — 3:1 (25:20, 25:13, 23:25, 25:17)

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 3:0 (25:15, 25:22, 25:14)

Красноярск

В первом матче красноярской группы сошлись лидеры Суперлиги и высшей лиги «Заречье-Одинцово» и череповецкая «Северянка». Результат может кого-то удивить, так как младшие по рангу одержали сухую победу, однако одинцовская команда привезла в Красноярск второй состав.

Не обладая такой скамейкой как у грандов, «Заречью» сложно конкурировать, а статус лидера ко многому обязывает и заставляет держать высоко планку и в следующих турах. Для претендующей на повышение в классе «Северянке» Кубок даёт отличный шанс проверить свою готовность к этому уровню.

Хозяева группы статус фаворита подтвердили в первом же матче, хотя их соперницами была команда из высшей лиги. К соперницам «Енисей» отнёсся без особого уважения и, поведя в первой партии, быстро упустил нити игры.

Однако проигрыш сета быстро встряхнул резервный состав одной из сильнейших российских команд и больше таких вольностей красноярские волейболистки себе не позволяли.

«Заречье-Одинцово» (Одинцово) — «Северянка» (Череповец) — 0:3 (22:25, 23:25, 18:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Липецк-Индезит» (Липецк) — 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:19)