Гостям указали на дверь. Даже если ты чемпион страны

В четырёх городах, разбросанных по всей России, определились участники «Финала четырёх», который состоится в декабре. Не обошлось без сенсаций. Саратовский «Протон» в родных стенах неожиданно оставил не у дел московское «Динамо», а лидер Высшей лиги «Северянка» едва не навела шороху среди когорты сильнейших. Примечательно, что во всех четырёх группах победили хозяева.

Казань

Молодая воронежская команда объективно недотягивает до уровня этого турнира. Дело в том, что год назад в шестёрку лучших команд высшей лиги она вошла, но из-за финансовых проблем, пронзивших весь воронежский клубный спорт, превратилась в явного аутсайдера. Вот и в казанской группе 16-17-летние девчонки не могли оказать достойного сопротивления ни одной из команд. «Сахалин» не стал исключением. В этот раз девушки из Воронежа хотя бы набирали по 10 очков за партию, но проиграли быстро и безнадёжно.



Судьба выхода из этой группы решалась в заключительном матче между казанским «Динамо» и челябинским «Динамо-Метар». Хозяйки выставили боевой состав с Маммадовой, Воронковой, Королёвой иСтарцевой, хотя для победы в группе им было достаточно зацепить один сет. Челябинки навязали борьбу в первой партии, но в концовке класс обладательниц начал сказываться. Мощные атаки и пушечная подача Натальи Маммадовой решили исход партии.



После этого интрига в матче умерла, и оставшиеся две партии динамовки уже выиграли без особого сопротивления, успев дать шанс проявить себя нескольким игрокам «скамейки». Анна Котикова в третьей партии замучила «Динамо-Метар» на своей подаче. В отличие от московских одноклубниц, казанское «Динамо» без сбоев прошло кубковый турнир и теперь автоматически будет фаворитом в «Финале четырёх», место проведения которого будет определено позже.

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Воронеж» — 3:0 (25:10, 25:13, 25:10)



«Динамо-Казань» — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:20, 25:15, 25:12)

Саратов

Главную сенсацию всего группового этапа в Саратове сотворил местный «Протон», обыграв чемпиона страны московское «Динамо». Теперь турнирная судьба была уже не в руках москвичек. Мало того что им надо было самим обыгрывать колючую «Ленинградку», так ещё и рассчитывать на то, что явный аутсайдер уфимский «Самрау-УГНТУ» обыграет хозяек группы. Со своей задачей москвички справились без проблем. Задав хороший тон (25:18) в первой партии, они уже не упускали нитей игры.

«Протону» в заключительном туре нужна была победа с любым счётом. В случае поражения в пяти сетах саратовский клуб уступил бы «Динамо» по количеству набранных очков, однако уже первая партия исключила такой вариант развития событий. «Протон» во второй половине игры сломил сопротивление «Самрау», а затем в оставшихся двух партиях оформил окончательную победу в группе и первый успех Юрия Маричева в новой команде.

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)



«Протон» (Саратов) — «Самрау-УГНТУ» (Уфа) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:17)

Кубок остаётся без «Заречья». А может, и без «Динамо»? Лидер Суперлиги “Заречье” завершает борьбу в Кубке России, а «Протон» ставит чемпиона страны в неудобное положение. «Динамо» может вылететь.

Красноярск

Лидеру Суперлиги «Заречье» пришлось спасать своё реноме в заключительной игре с «Липецком» после поражений от «Северянки» и «Енисея». Липчанкам тоже терять было нечего и последний тур давал возможность хорошенько хлопнуть дверью, особенно на фоне того, что у «Заречья» было меньше времени на восстановление после пятисетовой битвы с «Енисеем». Однако интриги в матче не получилось. «Липецк» лишь в первой партии навязал борьбу, а в оставшихся не добрался даже до 15-очкового порога.



«Енисею» и «Северянке» предстояло в очной борьбе разыграть путёвку в «Финал четырёх». Череповецкая команда могла стать единственным участником этого мини-турнира от Высшей лиги, но для этого нужно было одолеть хозяев группы. Уже первые две партии показали, что стабильно конкурировать с лидерами Суперлиги «Северянка» ещё не готова. Первые две партии изобиловали массой ошибок и прошли в одни ворота. Третий сет подарил интригу и в упорной борьбе остался за череповчанками, однако в заключительной партии «Енисей» уверенно оформил победу в группе.

«Заречье-Одинцово» — «Липецк-Индезит» — 3:0 (25:21, 25:12, 25:14)



«Енисей» (Красноярск) — «Северянка» (Череповец) — 3:1 (25:11, 25:14, 23:25, 25:18)

Кубковые причуды. Высшая лига побила Суперлигу Одинцовский лидер всухую уступил низшим по рангу, а казанское «Динамо» разбомбило Воронеж, и на это даже не принимали ставки.

Екатеринбург

Матчи заключительного третьего тура в столице Урала превратились в формальность. Хозяйки турнира после двух побед над основными соперницами досрочно обеспечили себе выход в «финал четырёх» и в последнем туре могли спокойно играть с «Приморочкой». Для краснодарского «Динамо» матч с ЮЗГУ-АТОМ был игрой престижа в борьбе за второе место в группе. Однако настроя в начале матча подопечным Констатина Ушакова не хватило. Краснодарки проиграли в борьбе первую партию, однако затем решительно взялись за дело и в оставшихся сетах играючи разгромили соперниц из Курска.



Заключительный матч с заметно уступающей в классе командой стал хорошей тренировкой для молодых волейболисток «Уралочки». Мария Халецкая в очередной раз отлично себя проявила не только в атаке и в остальных компонентах игры и сделала заявку на то, чтобы стать основной разыгрывающей и в чемпионате. «Приморочка» была легко обыграна в трёх партиях, а подопечные Николая Карполя прошли весь турнир без единой проигранной партии.

«Динамо» (Краснодар) — «ЮЗГУ-Атом» (Курск) — 3:1 (24:26, 25:15, 25:7, 25:15)



«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Приморочка» (Владивосток) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:13)