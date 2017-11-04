Маричев: после первой победы позвонил губернатор, поздравил

У именитого волейбольного специалиста Юрия Маричева начало сезона не задалось – мужское столичное «Динамо» под его руководством не смогло нащупать свою игру на старте чемпионата. Женский саратовский «Протон» также был недоволен итогами первых туров и начал поиски нового специалиста, способного улучшить положение дел в команде.



30 числа «Протон» и Юрий Маричев объявили о том, что начинают совместную работу. Уже 2 ноября саратовская команда неожиданно обыграла столичное «Динамо» в матче Кубка России, а на следующий день закрепила успех и пробилась в финальную стадию. Юрий Николаевич рассказал «Чемпионату» о своём возвращении в женский волейбол, секретах победы над бело-голубыми, звонке губернатора и планах на дальнейшую работу с саратовским клубом.

Гостям указали на дверь. Даже если ты чемпион страны Московское «Динамо» вылетело из Кубка, а казанское идёт дальше и становится фаворитом.

«Я знал, что сыграем хорошо. Но чтоб настолько!»

– Юрий Николаевич, когда стало известно о том, что вы начинаете работу с «Протоном», вспомнился яркий заголовок интервью, которое вы давали примерно полгода назад: «В женский волейбол не вернусь!» Сам текст был чуть мягче, вы говорили, что нужно сначала всё пережить, переосмыслить. Выходит, пережили и переосмыслили?

– Это был порыв, навеянный Олимпиадой. И речь, скорее, шла о сборной России, а не о каком-либо клубе в женском волейболе. Главная мысль была такая: было вложено столько труда, столько сил за четыре года, и когда на Олимпийских играх не получилось, было большое разочарование, которое, конечно, нужно было пережить. Сейчас я действительно всё это пережил и с новыми силами готов работать. «Протон» – очень интересная команда, здесь собраны хорошие игроки. Самое главное, что они хотят работать, трудиться, добиваться высоких результатов – это очень приятно видеть, и в такой обстановке всегда приятно работать.

– Когда вы получили предложение от саратовского коллектива? Выходит, что буквально за несколько дней до старта матчей Кубка России?

– Это было чуть более недели тому назад. Мне позвонили буквально сразу после игры четвёртого тура «Динамо» – «Уралочка», на которой я присутствовал. А следующим утром я уже вылетел в Саратов – мне очень хотелось работать. Огромное спасибо руководству «Протона», которое меня пригласило, приняло. Работу на новом месте я начинаю с большим удовольствием.

Когда мы готовились к играм Кубка России, мне было понятно, что команда сыграет хорошо. Я не знал, что настолько, что обыграем московское «Динамо», но был уверен, что всё будет в порядке.

– Какие первые впечатления от команды? Вы ведь со многими игроками здесь знакомы.

– Действительно, я знаю очень многих игроков команды, мы очень тепло встретились. А по команде в целом, повторюсь: по первой же тренировке было видно, что девочки очень хотят работать. И когда мы готовились к играм Кубка России, мне было понятно, что команда сыграет хорошо. Я не знал, что настолько, что мы обыграем московское «Динамо», но был уверен, что всё будет в порядке – это было видно по глазам, по желанию, по тренировкам.



– Руководство ставило перед вами какие-то задачи на Кубок России?

– Думаю, что руководство даже не ожидало такого результата. При этом после первого матча с «Ленинградкой» губернатор Саратовской области позвонил, поздравил с победой. Было очень приятно, что команде уделяется такое внимание со стороны руководителя области. В Саратове очень много зрителей приходит на игры, в зале очень хорошая атмосфера. Получилось, что в городе состоялся небольшой волейбольный праздник, который ещё и успешно завершился.

– Можно ли сказать, что команде помогла эмоциональная встряска, связанная со сменой тренера? Такой стресс ведь часто позволяет команде улучшить свои результаты.

– Это действительно так. Новый тренер всегда приходит с новыми упражнениями, словами, задачами. Сейчас самое сложное для меня, как тренера, – удержать эмоциональное состояние игроков на высоком уровне. Конечно, нас впереди ждут и взлёты, и падения. Но как раз завтра, на первой тренировке после игр Кубка России я скажу девочкам о том, что один раз выиграть – это одно, а постоянно держать высокий уровень – совсем другое. Для этого нужно много и хорошо тренироваться – другого способа добиваться побед не существует.

После первого матча с «Ленинградкой» губернатор Саратовской области позвонил, поздравил с победой. Было очень приятно, что команде уделяется внимание со стороны руководителя области.

«Нужно было не ругать, а поддержать игроков»

– Какую установку вы давали игрокам команды перед матчем с «Динамо»? За счёт чего «Протону» удалось одержать довольно неожиданную победу?

– Игроков московского «Динамо» я очень хорошо знаю, так что давать установку было нетрудно. Конечно, одной из главных наших проблем была игра Натальи Гончаровой – лидирующего игрока «Динамо» и сборной страны. Когда Наталья играет хорошо, то и всю её команду очень тяжело остановить. Так что нашей первой задачей было сыграть против Гончаровой. В какой-то мере нам это удалось. В то же время в этой игре мы не справились с атакой Яны Щербань. Наверное, мы очень много внимания уделили Гончаровой, а Щербань немного упустили, дали ей в итоге разыграться. Если бы и её остановили, то нам было бы ещё проще играть.

Кубок остаётся без «Заречья». А может, и без «Динамо»? Лидер Суперлиги “Заречье” завершает борьбу в Кубке России, а «Протон» ставит чемпиона страны в неудобное положение. «Динамо» может вылететь.

– Насколько трудно было настроиться на третий матч в группе после важнейшей победы над главным конкурентом в борьбе за первое место?

– В моей практике было немало таких игр, в том числе и в сборной, когда после очень хорошей и важной игры на следующий день наступает спад. Конечно, я знал, что будет спад, предупреждал девочек об этом. Когда мы начали играть, я не увидел той игры, которую хотел бы видеть. И в той сложной ситуации мне нужно было поддержать игроков. Не ругать их за ошибки, а сделать так, чтобы они почувствовали уверенность в своих силах. Может быть, прозвучит высокопарно, но моя уверенность в итоге передалась игрокам на площадке. Они пришли в себя после трудного начала первой партии и хорошо довели матч до победы.

– Как оцените поддержку команды в Саратове, атмосферу вокруг команды?

– У меня есть только одно слово для этого – великолепно! Огромное всем спасибо!



– Какие-то события Кубка России в других группах отметите?

– Вы знаете, я не следил за другими группами. Мне было совершенно всё равно, как играют другие команды. У меня была своя конкретная задача, и я был полностью сосредоточен на её игре. Даже в интернет не заглядывал, чтобы посмотреть, как все остальные сыграли.



– Вы как-то сказали, что тренер не может быть полностью доволен игрой своей команды. Над чем в ближайшее время вы будете работать? Что нужно улучшить?

– Совершенно верно (улыбается). Я уже составил себе целый план, над чем нам нужно работать, как в индивидуальном, так и в командном плане. Я действительно заметил кое-какие минусы, которые надо если уж не превращать в плюсы, то просто подтягивать, чтобы каждый игровой элемент каждого конкретного игрока соответствовал высокому уровню.

Мне есть, что сказать о работе в «Динамо» но время пока не пришло. Нужно всё проанализировать, разобрать причины произошедшего. Скоропалительные выводы делать не хочется.

– Юрий Николаевич, есть ли вам что сказать об итогах работы в «Динамо»?

– Конечно, мне есть, что сказать, но время пока не пришло. Нужно всё проанализировать, разобрать причины произошедшего. Скоропалительные выводы делать не хочется.