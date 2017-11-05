Сибирский нерв. “Енисей” не справился с “Кузбассом”

Кемеровский «Кузбасс» прервал серию из двух поражений, хотя Алексей Спиридонов и его партнеры по «Енисею» этого очень не хотели.

Кемеровский “Кузбасс” после успешного начала сезона, когда команда уверенно шла в тройке, несколько сбавил обороты. Причиной этому стали два поражения в матчах с казанским “Зенитом” и новосибирским “Локомотивом”. Таким образом, встреча с крепким красноярским “Енисеем” должна была стать лакмусовой бумажкой для кемеровчан.

Красноярский клуб занимал лишь 11-е место перед девятым туром Суперлиги. Очевидно, Юрию Череднику и его подопечным хотелось выправить положение. К тому же против “Кузбасса” красноярцы традиционно играют неплохо. Помочь хозяевам должно было и отсутствие в составе соперника олимпийского чемпионата блокирующего Николая Апаликова. Битва обещала быть серьезной.

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Без блока нет успеха

Хозяева встречи начали весьма бодро благодаря успешным атакам доигровщика Алексея Спиридонова, от игры которого многое зависит в красноярском клубе. Гости подхватили заданный темп, регулярно используя первый темп. На первый технический перерыв команды ушли с минимальным преимуществом “Кузбасса” – 8:7. Две подряд ошибки волейболистов “Енисея” на своей подаче позволили гостям добиться преимущества в три очка. Это заставило главного тренера красноярцев Юрия Чередника взять тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных.

После паузы “Енисей” провел несколько успешных розыгрышей и имел шанс выровнять положение при счете 19:20. Однако гости были увереннее в завершающей стадии. Несогласованные действия Александра Крицкого и Карменте Диаса на блоке в концовке первой партии позволили “Кузбассу” завершить сет победой – 25:19. Именно слабые действия в этом компоненте игры стали ключевым фактором в неудачах хозяев на старте встречи. Три смягчения на блоке – недостаточный показатель для противодействия мощной атаке кемеровчан.

Игра в “кошки-мышки”

Начало второй партии стало логичным продолжением концовки первой. Всерьез за дело взялся диагональный “Кузбасса” Виктор Полетаев, который два раза подряд проводил классные атаки непосредственно перед первым техническим перерывом. Вдобавок ко всему серьёзную ошибку на приеме допустил доигровщик хозяев Никита Аксютин и был незамедлительно заменен на Дмитрия Леонтьева.

То ли выход Леонтьева, то ли подсказки Чередника взбодрили красноярцев, но хозяева вновь, как и в первом сете, сумели вплотную приблизиться к сопернику – 12:13. И опять это не принесло желаемых результатов. Главный тренер кемеровчан Туомас Саммелвуо держал команду в тонусе, а Полетаев продолжал уверенно действовать в атаке. Чередник взял тайм-аут при счете 17:21 и оживил команду, которая дала серьезный бой в концовке второй партии, однако сет все-таки остался за “Кузбассом” – 25:23.

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Вспышка “Енисея”

На третью партию “Енисей” вышел с четким пониманием текущего положения дел и нашел спасение в планерных подачах, которые внезапно начали приносить удивительный успех хозяевам. Еще одним катализатором рывка красноярцев в третьем сете стал Спиридонов, забивший несколько невероятных мячей. Доигровщик красноярцев по традиции действовал эмоционально и заводил зрителей с партнерами. Забавно, что кемеровчане в какой-то момент также стали активно задействовать планерную подачу, и, на удивление, это помогло. Но копия всегда хуже оригинала, поэтому планеры гостей не позволили спасти третий им сет – 21:25.

Решающее ускорение “Кузбасса”

На волне успеха подопечные Чередника отлично начали четвертую партию и некоторое время владели преимуществом. Гости понимали, что если отпустят игру сейчас, то пятый сет почти наверняка станет лотереей. Третье поражение подряд определённо не входило в планы тренерского штаба кемеровчан, и команда Саммельвуо сумела выровнять положение. А уже в концовке сета Виктор Полетаев и Дмитрий Ильиных несколько раз удачно сыграли в атаке и довели дело до победы в партии – 25:21, а с ней и в матче – 3:1. Ну и заодно вернули “Кузбассу” позитивное настроение перед следующим туром. Красноярцы же пока не могут выбраться из нижней части турнирной таблицы, плотно обосновавшись на 11-м месте в мужской Суперлиге.