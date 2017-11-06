Питер возвращается, Казань – с Суперкубком. Главные события тура

В рамках девятого тура мужской Суперлиги состоялся матч за Суперкубок России между казанским “Зенитом” и московским “Динамо”, “Белогорье” продолжило погоню за лидером, а в середине турнирной таблицы развернулась серьёзная битва за место под солнцем. “Чемпионат” выбрал главное из того, что было в этом туре.

Матч тура

Несмотря на то что у матча между казанским “Зенитом” и московским “Динамо” был статус поединка за Суперкубок страны, наиболее интригующим противостоянием выходных стала битва в Новокуйбышевске, где местная “Нова” принимала “Газпром-Югра”. Хозяева подходили к этой встрече в статусе фаворита и в отличном психологическом состоянии после четырёх побед подряд. Довольно неожиданно именно “Нова” стала основным преследователем двух самых мощных клубов страны – казанского “Зенита” и “Белогорья”. Тем не менее клуб из Сургута дал настоящий бой в этой встрече. В первой партии гости в какой-то момент проигрывали шесть очков, однако нашли в себе силы переломить ход борьбы и выиграли сет – 28:26.



Во второй партии уже хозяева выступили в роли догоняющих, но болгарский легионер “Новы” Тодор Скримов в концовке сета совершил три удачные атаки и принёс своей команде победу – 25:22. Далее соперники обменялись победами в третьей и четвёртой партиях. Судьба противостояния решалась в коротком сете, где хозяева камня на камне не оставили от своих оппонентов – 15:3.

Чемпионат России по волейболу

9-й тур



Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Факел (Новый Уренгой) – 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 13:25)



Нова (Новокуйбышевск) — Газпром-Югра (Сургут) – 3:2 (26:28, 25:22, 25:20, 21:25,15:3)



Урал (Уфа) — Ярославич (Ярославль) – 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21)



Зенит-Казань (Казань) — Динамо (Москва) – 3:0 (25:19, 25:21, 25:14)



Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) – 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 21:25)



Белогорье (Белгород) — Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) – 3:0 (25:19, 25:22, 25:19)



Зенит (Санкт-Петербург) — Локомотив (Новосибирск) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:19)

MVP тура

24-летний диагональный санкт-петербургского “Зенита” Дражен Лубурич стал одним из главных катализаторов команды в девятом туре. Сербский легионер набрал 19 очков в матче с новосибирским “Локомотивом”, что позволило питерцам добиться уверенной победы со счётом 3:0. Лубурич реализовал 72 процента атак, но что ещё важнее, он реализовал атаки в ключевые моменты встречи, не позволяя сопернику вернуться в игру. Таким образом, “Зенит” прервал серию из четырёх поражений.

Уничтожая всех на классе. Казань и Белгород уходят в отрыв «Зенит» и Белогорье громят соперников, «Урал» пробует нового легионера, «Динамо» выгрызает важную победу — в 7-м туре Суперлиги.

Джокер тура

“Урал” испытывал серьёзные проблемы в матче с “Ярославичем”, проиграв первую партию со счётом 21:25. Кто знает, чем бы завершилась эта встреча, если бы не выход на площадку диагонального уфимцев Андрея Колесника. 26-летний волейболист, к слову, является воспитанником ярославского волейбола, поэтому дополнительную мотивацию игрока можно понять. Колесник реализовал семь атак из 12 в третьей партии, а в четвёртой набрал ещё восемь очков и стал самым результативным игроком встречи (18 очков).

Забивала тура

Это звание отправляется в Кемерово к Виктору Полетаеву, который настрелял 23 очка в гостевом поединке против красноярского “Енисея”. Встреча ожидаемо получилась очень непростой для кемеровчан, однако именно результативные действия Полетаева всякий раз становились ключевыми. 22-летний диагональный блестяще проявил себя в концовке четвертой партии, когда при равной игре сумел провести несколько классных атак. Они в конечном итоге и принесли “Кузбассу” победу не только в сете, но и в матче. “Енисей” же по-прежнему лихорадит.

Свободное падение. «Динамо» уступило «Факелу» с криками Шкулявичус забивал, Леон убивал, Маричев ругался, Феоктистов обижался, Власов доминировал – так прошёл 6-й тур Суперлиги.

Мощь тура

Казанский “Зенит” и “Белогорье” продолжают демонстрировать сумасшедшую стабильность. Пока мужская Суперлига больше похожа на гонку всего двух лошадей. Казанский клуб в отчётном туре принимал московское “Динамо” в рамках поединка за Суперкубок России. Яркая вывеска привлекла большое число зрителей в Центр волейбола в столице Татарстана. 4 тысячи болельщиков наблюдали за тем, как их любимая команда уверенно расправляется с московским “Динамо” в трёх сетах.



“Белогорье” в свою очередь не дало шансов “Динамо-ЛО” – 3:0. Хозяева оставили в запасе Сергея Тетюхина, вместо которого сыграл Роман Данилов. Глубина состава позволяет тренерскому штабу белогорского клуба менять игроков без ущерба для результата. Отрыв “Белогорья” от третьего места, которое занимает “Нова”, после девятого тура составляет 6 очков.

Цитата тура

Главный тренер команды “Югра-Самотлор” Юрий Мельничук не скрывал досады после поражения от “Факела”.



“Связываю поражение со слабым исполнением приёма-подачи. В первой партии подавали прилично и в третьей отрезок подавали, тогда могли навязывать игру. Команда «Факел» укомплектована высококлассными волейболистами, игроками сборной России, поэтому у нас шансы были при наличии собственной хорошей подачи и приёма. Они в целом добавили. Но и мы стали играть на порядок хуже: начали отрезок 1:6, не могли принять нормально. В этом и заключается провал”, — отметил наставник.