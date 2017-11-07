Бутько: в профессиональные рэп-баттлы не пойду, а шуточных больше не будет

Матч за Суперкубок в мужском российском волейболе в этом сезоне состоялся в девятом туре чемпионата России. Сенсации не произошло: казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо» со счётом 3:0 и в третий раз подряд завоевал почётный трофей. Связующий казанцев Александр Бутько рассказал о победе при полных трибунах, мотивирующей победной серии и первом в истории спортивном рэп-баттле, который, скорее всего, не повторится.

Питер возвращается, Казань – с Суперкубком. Главные события тура «Зенит» и «Кузбасс» прерывают серию поражений, «Енисей» лихорадит, а две главные «лошади» очков не теряют – так прошёл 9-й тур Суперлиги.

«Делали ставку на нейтрализацию игроков на краях»

– Александр, сильно ли отличался ли матч с «Динамо» за Суперкубок, совмещённый с очередным туром российской Суперлиги, от рядовой игры чемпионата?

– Да, конечно. Это ведь игра за титул, за трофей. Чтобы принять участие в матче с таким статусом, нужно выиграть либо чемпионат, либо Кубок России, что очень непросто. Разумеется, матч был особенным, мы понимали, что придёт полный зал. Да и соперник был для нас принципиальным.

– На трибуны пришло четыре тысячи человек. Чувствовалось, что поддержка возросла?

– Да. Хочется сказать спасибо всем, кто решил провести с нами это вечер, кто помогал нам, болел за нас, переживал – ощущения потрясающие. Конечно, можно понять, почему у нас не каждую игру собирается полный зал болельщиков. Но, тем не менее, мы всегда ждём зрителей на трибунах и рассчитываем на них.



– Нормально ли, что матч за Суперкубок проходил практически в середине сезона?

– Для спортсменов играть отдельную, вынесенную игру – это дополнительные физические затраты, поэтому нам лучше, чтобы Суперкубок был совмещён с матчем регулярного чемпионата. В прошлом году Суперкубок был разыгран в первом туре, в этом году – в девятом. И мне показалось, что в этот раз всё было более подготовленно, организованно. Я думаю, что такой формат проведения Суперкубка наиболее приемлемый, делать выделенный матч было бы труднее: в начале сезона команды ещё не сыгрались, а в конце у всех загруженный календарь.



– В чём заключалось тренерское задание на игру с «Динамо»?

– В «Динамо» есть несколько ярко выраженных лидеров, и мы, конечно, учитывали особенности их игры, проблемы команды в центре сетки. Делали ставку на нейтрализацию игроков на краях: Юры Бережко, Павла Круглова – понимали, что основная игра соперника будет строиться через них. Думаю, что мы справились с тренерской задачей. Об этом говорит даже не счёт, а сама игра: например согласно статистике мы за три партии набрали 13 очков на блоке.

Все привыкли, что наша команда выносит соперника в первую очередь за счёт подач, но в первой партии то ли мы плохо подавали, то ли «Динамо» хорошо принимало.

– Показалось, что первый сет прошёл в напряжённой борьбе, а дальше «Динамо» отпустило «Зенит», и казанцы довольно легко довели дело до победы…

– Все привыкли, что наша команда выносит соперника в первую очередь за счёт подач, но в первой партии то ли мы плохо подавали, то ли «Динамо» хорошо принимало. Потому и завязалась упорная борьба. Однако в конце концов дали о себе знать проблемы соперника: удерживать высокий уровень игры без центральных блокирующих очень сложно. Рано или поздно это должно было сказаться: поэтому до середины сета была равная борьба, а затем проявился наш класс.

«Если проиграем, нас не расстреляют. Но проигрывать не хочется»

– Ваши партнёры по команде после матча говорили, что «Зениту» ещё нужно прибавлять. В чём вы видите потенциал для роста вашей команды в текущем сезоне?

– Нам нужно прибавлять комплексно, в командной игре. У нас были хорошие матчи, но зачастую «вылетали» какие-то отдельные элементы, а хочется, чтобы всё было на высоком уровне. Будем работать над этим, выходить на пик формы к Кубку России, к чемпионату мира. Если мы говорим о международных соревнованиях, то там, на решающих стадиях уровень, конечно, более высокий, чем в рядовых матчах чемпионата России. Там каждая ошибка может стать роковой.



– Суперкубок «Зенит» выиграл. Какая следующая приоритетная цель: «Финал четырёх» Кубка России, клубный чемпионат мира или встреча с «Белогорьем» в Суперлиге?

– Все задачи нужно решать постепенно. Все знают, что перед нами стоит только одна задача: первое место во всех турнирах. В «Финале четырёх» её, конечно, никто снимать не будет. А это ведь такой формат, который требует для победы максимальной концентрации и настроя, начиная с первого матча – времени на раскачку там просто нет. В то же время матчи финальной стадии Кубка России станут для нас хорошей подготовкой к чемпионату мира, покажут нашу силу. Мы столкнёмся с серьёзными соперниками, так что эти игры пойдут нам на пользу.

– Не давит ли на команду продолжительная победная серия? Не тяжело ли выходить на каждую новую игру, понимая, что все ждут только победы?

– Да просто не нужно об этом задумываться. Если мы проиграем какой-нибудь рядовой матч, то ничего страшного не случится, нас не расстреляют, не будут проводить партийные собрания. Но, конечно, проигрывать никому не хочется. Более того, текущая победная серия добавляет ребятам мотивацию во время матчей с соперниками из нижней части турнирной таблицы. В таких матчах нам хочется, и победить, и потратить как можно меньше сил. А у соперника в этом матче – полная раскрепощённость. Я и сам играл против казанского «Зенита», знаю, что на тебя никто не давит, а установка на игру – играть в своё удовольствие. И это часто срабатывает. Но и у нас всё спокойно. Бывает такое, что мы проигрываем в сете, но никакой паники, конечно, у нас не возникает.

У соперников «Зенита» в матче полная раскрепощённость. Я и сам играл против казанской команды, знаю, что на тебя никто не давит, а установка на игру – играть в своё удовольствие.

«Люди говорили, мол, вам совсем делать нечего?»

– В преддверии матча за Суперкубок вы стали участником первого спортивного рэп-баттла. Как появилась эта идея? Какие у вас остались впечатления?

– Это придумали наши креативщики из ZTV. Насколько я помню, идея появилась сразу после батла Оксимирона и Гнойного в конце лета. В нашей команде только Валентин Кротков следит за этой темой, а оппонента ему найти было сложно: никто этим не интересуется. Буквально в последний момент попросили попробовать меня. Понятно, что шутка уже немного запоздала, но всё равно, на мой взгляд, это выглядело довольно смешно. Однако многие люди очень серьёзно к этому отнеслись. Говорили, мол, совсем что ли делать нечего, дикость какая-то!

Видео доступно на официальном канале «Зенита» в YouTube.

– В написании текстов вы участвовали?

– Нам скидывали общие намётки по текстам, но можно было добавлять и что-то своё. Понятное дело, что придерживались цензуры: без мата, неприличных оскорблений, грубостей. Ни я, ни Валя свой текст, конечно, с первой попытки не прочитали (улыбается). Так что видео снимали дублями, всё заняло почти час, а склеилось буквально в три-четыре минуты.



– Готовы ли вы принимать участие в чём-то подобном в будущем?

– В какие-то профессиональные рэп-баттлы я точно не пойду (улыбается). А в шуточной манере, наверное, такого больше не будет. Это требует времени, желания работать на камеру. Меня уже, кстати, кто-то спрашивал, мол, кто будет следующим? Но у нас ZTV выдумывает много классных вещей, так что, думаю, в следующий раз они просто придумают что-то другое, не менее забавное.