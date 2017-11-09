«Сибирь есть Сибирь. Европейцам тут придётся непросто»

Новосибирский «Локомотив» после продолжительного перерыва вернулся в волейбольную Лигу чемпионов и начал свой турнирный путь с победы. В первом матче третьего отборочного раунда российская команда в трёх партиях сломила сопротивление словенского клуба «АСХ Воллей» и сделала уверенную заявку на попадание в групповой этап. Центральный блокирующий «Локомотива» Михаил Щербаков рассказал, чего новосибирцам не хватало на старте сезона, подвёл итоги поездки в Любляну и предрёк словенцам «холодный» приём в Сибири.

«Локомотив» в гостях победил «АСХ Воллей» в квалификации Лиги чемпионов

«Особенных переживаний перед Лигой чемпионов не было»

– Михаил, поделитесь впечатлениями от первого матча в Лиге чемпионов. Какие остались яркие впечатления от поездки в Словению?

– Выступление в Лиге чемпионов – это само по себе очень яркое событие. Вчера и у меня, и у многих других игроков «Локомотива» состоялся дебют в этом турнире, так что этот матч был крайне важен для нас и нашей команды. Наверное, не всё у нас в игре получалось, но эмоции от поездки в Любляну и одержанной там победы у меня остались только положительные.

– Первая партия прошла в равной борьбе, но дальше «Локомотиву» было чуть проще. Соперник начал допускать больше ошибок?

– Нет, дело не в сопернике. Мы в очередной раз боролись на площадке сами с собой, со своими нервами. Нам пришлось отправиться на выездной матч Лиги чемпионов после неудачно сложившейся для нас игры в Санкт-Петербурге, так что поначалу было некоторое волнение. И в первую очередь именно наши ошибки не давали нам полноценно раскрыться. Соперник играл хорошо, показывал классический европейский волейбол, допускал минимум ошибок.

– Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под европейским волейболом.

– На мой взгляд, такой волейбол в большей степени построен от защиты, нежели от силовой атаки, от мощной подачи. Команды из Европы славятся тем, что хорошо играют именно в защите. Не скажу, что сильно превосходят российские команды, но всё же действуют чуть лучше.

– Какой была тренерская установка на игру со словенцами? Выделяли каких-то конкретных игроков в составе команды соперника?

– Нет, на кого-то конкретно внимания не обращали. Нужно было просто сыграть «с головой». Общая установка, конечно, была на победу, обсудили конкретные тактические моменты. Но тактика тактикой, а в игре зачастую и звёзды на небе решают судьбу партии или матча.

– Сильно ли матч Лиги чемпионов отличается от игр на российской арене по настрою? Было ли какое-то особенное волнение перед первым матчем на турнире?

– Каких-то особенных переживаний не было. Настроились, поставили себе цель – победить. А волнения из-за того, что это именно Лига чемпионов, я не испытывал. Наверное, больше было даже положительных эмоций, воодушевления, ведь у меня, можно сказать, состоялся дебют (улыбается)! Разумеется, интересно поиграть на высоком уровне Лиги чемпионов.

«Стремление одно – вверх и вверх!»

– Как вы отметили, игра проходила не идеально, но итоговые 3:0 по итогам матча – это неплохое подспорье перед ответной встречей, не правда ли?

– Безусловно. А что касается игры, то в идеальный волейбол любой команде играть тяжело. Конечно, у нас был какой-то брак, ошибки. Но ошибки бывают разными. У нас это в большей степени связано с психологией. Мы порой совершали детские ошибки, которые свидетельствуют о том, что у команды нет 120-процентной уверенности в своих силах. Но, думаю, у нас всё это ещё впереди – успеем наверстать.

– В родных стенах будет проще?

– Думаю, да. У нас сейчас тяжёлый перелёт в Новосибирск, но и соперники завтра полетят. А Сибирь есть Сибирь – там холодно (улыбается). Всё это – не самые лучшие условия для европейской команды в стране, где зима – это пять-восемь градусов тепла, так что словенцам придётся непросто. Кроме того, дома у нас будет поддержка болельщиков – она очень нам поможет, я в этом уверен.

– Как вам, кстати, атмосфера вокруг матча в Любляне, болельщики?

– Аншлага не было, но собравшиеся зрители поддерживали свою команду, как могли. Но ничего сверхъестественного, как бывает, например, в Кемерово, я не увидел. Думаю, что мало есть городов и стран, где свою команду поддерживают так же хорошо, как в Кемерово.

– В ноябре у «Локомотива» очень непростой календарь – до конца месяца играть придётся на третий-четвёртый день, без передышек. Хватит ли сил у команды?

– На мой взгляд, у нас не худший график. Впереди у нас три домашних тура, когда не нужно никуда переезжать – будет время и отдохнуть, и спокойно подготовиться к следующим матчам. Если бы была связка домашний – выездной – домашний, всё было бы гораздо сложнее: это перелёты, смена часовых поясов. Понятно, что мы всю жизнь в спорте, всю жизнь куда-то едем или летим и уже к этому привыкли, но всё это немного напрягает. Однако впереди у нас домашние матчи, и это даёт нам некоторое преимущество перед нашими соперниками.

Конечно, стремление одно – вверх и вверх! К плей-офф лучше подходить на верхних строчках турнирной таблицы, чтобы встретиться с менее сильным соперником. Так что наша цель сейчас – наверстать упущенное.

– «Локомотиву» действительно нужно набирать обороты в чемпионате России, ведь сейчас он только на восьмом месте. Что не получалось, над чем нужно работать? К чему команда стремится по итогам первого круга регулярного чемпионата?

– Конечно, стремление одно – вверх и вверх! К плей-офф лучше подходить на верхних строчках турнирной таблицы, чтобы встретиться с менее сильным соперником. Так что наша цель сейчас – наверстать упущенное. Мы действительно сами многое упустили на старте сезона. Дело в недостатке сыгранности. Мы готовились к сезону без пятерых игроков, без сборников. Так что в начале нам просто не хватало сыгранности, мы банально мало стояли рядом на площадке, даже на тренировках. Дело не в том, что мы чего-то не умеем или не можем, а в том, что любой команде нужно время, чтобы почувствовать плечо партнёра. Любая команда всегда стремится сохранить костяк. Вместе с ним сохраняются и отлаженные схемы, взаимодействия, понимание, что у тебя за спиной есть игрок. У нас поначалу этого не было. Но сейчас, на мой взгляд, «Локомотив» уже способен добавлять от матча к матчу. Мы полноценно тренируемся вместе, никто не выпадает, все в строю. Так что, думаю, дальше у нас всё должно быть лучше.