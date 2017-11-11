Четыре пробоины под копирку. «Енисей» не попал в Лигу чемпионов

Лига чемпионов впервые в Красноярске

Волейбольная Лига чемпионов впервые в истории добралась до Красноярска. Местные волейболистки в квалификационном этапе боролись за попадание в групповой турнир, где уже гарантированно сыграют московское и казанское «Динамо». Для решения задачи дома «Енисей» устраивала победа над болгарской «Марицей» с любым счётом. В первой игре российская команда одержала волевую победу над чемпионом Болгарии, уступая по ходу матча 2:0 по партиям. В ответной игре подопечные Александра Кошкина предстали в оптимальном составе.

«Енисей» начал матч так, как будто он был продолжением предыдущей партии. Яна Манзюк подала эйс и существенно усложнила свою подачу, что позволило её подругам по команде получить комфортное преимущество уже в самом начале, а наставник гостей был вынужден брать первый тайм-аут. «Марицу», укомплектованную несколькими игроками сборной Болгарии, эта пауза немного встряхнула, и они начали цеплять первые мячи на блоке, успешно закрывая Фролову. В итоге к техническому перерыву болгарки вышли вперёд — 8:7.

Большое количество невынужденных ошибок в атаке не давали «Енисею» уйти в отрыв в середине партии, притом что в мощи подачи и атаки хозяйки площадки соперниц превосходили. Мария Фролова и Наталья Малых постепенно приспособились к болгарскому блоку и обеспечили команде минимальное преимущество в концовке. Постепенно наладилась у «Енисея» и игра на блоке. Нервозность в концовке позволила болгаркам сократить отставание до минимума, а Кошкин попытался успокоить подопечных во время тайм-аута. Соперницам эта остановка сбила подачу, а «Енисей» свой шанс использовал легко, завершив партию 25:20.

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Фролова — хороша в атаке, Малых — на блоке

Первое брейковое очко во второй партии «Енисей» выиграл на подаче Фроловой. Отлично у сетки проявила себя Екатерина Ефимова, уверенно реализовав переходящий мяч. Затем у хозяек возникли трудности в приёме, и «Марице» удалось восстановить равновесие. Фролову при небольшом для нападающей росте активно подключали к атакам, но обыграть болгарский блок ей удавалось не всегда. Невынужденных ошибок хватало и у «Марицы», что снова позволило к середине партии хозяйкам выйти вперёд — 17:14.



Красноярский блок цеплял почти все атаки болгарок в концовке, особенно хороша была Наталья Малых. Оказавшись на грани поражения, болгарский тренер снова взял тайм-аут, но и он не помог сразу сняться с подачи Яны Бондарь. С пятиочковым перевесом и на кураже хозяйкам было проще играть в концовке, в то время как защита болгарок трещала по швам. Замена связующей «Марицы» стала уже экстренной мерой и, конечно, спасти партию не могла. Фролова поставила победную точку в этой партии.

Болгарки бились за каждый мяч

Теперь шансы «Марицы» пробиться в Лигу чемпионов превратились в гипотетические. Для этого надо было не только повторить подвиг «Енисея» в первой игре, но и выиграть «золотой» сет, то есть победить в четырёх подряд партиях. Проблемы болгарок в приёме никуда не делись и в третьей партии. Наталья Малых даже незамысловатым планером ставила принимающих в тупик. «Марица» ответила блоком на Фроловой, выигранным переходящим мячом, а после того как пайп Малых не достиг цели, болгарки вперые в матче повели в два очка — 7:5.



Стало очевидно, что сами болгарки победу не отдадут. В середине партии каждый долгий розыгрыш вытаскивала «Марица», заставляя «Енисей» постоянно быть в роли догоняющих. К середине партии тройной блок «Марицы» положил в копилку ещё пару очков, а отрыв болгарок стал критическим. Поправить ситуацию удалось на подаче Евгении Щегловой, когда отрыв сократился до трёх очков. Однако в концовке партии болгарки отлично принимали, а у «Енисея» слишком много ошибок было на подаче, а потому завершить матч в сухую не удалось.

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Осложнили жизнь себе сами

Прийти в себя после первой проигранной партии «Енисею» удалось не сразу. Болгарки получили преимущество в самом начале партии, а потом Марии Фроловой на своей подаче пришлось героически преодолевать эти трудности. Кошкин использовал один из своих тайм-аутов в попытке нормализовать игру. У болгарок получались разнообразные атакующие действия, а их первых темп нередко опережал наших блокирующих. Не вовремя пошли и ошибки на приёме, вынудившие наставника «Енисея» взять второй тайм-аут уже к середине партии при счете 12:7.



На подаче Александры Перетятько хозяйки счёт подсократили, но нити игры были по-прежнему в руках «Марицы». «Енисей» стал отыгрывать одно очко за другим, цепляя блоком почти каждую атаку соперниц. Крючкова справилась с непростой подачей Николовой, а затем уже Малых поставила в тупик приём «Марицы» и впервые в партии вывела свою команду вперёд. Как оказалось ненадолго. Всего пара неуверенных приёмов, и болгарки вернули игру на круги своя. Шанс поправить ситуацию был в длительном розыгрыше, где обе команды неиспользовали несколько шансов в атаке. В конце концов мяч ушёл в аут от красноярского блока, а партия оказалась на грани проигрыша. «Енисею» вновь удалось догнать соперниц, и игра пошла до первой ошибки на больше-меньше, где болгарки перевели матч на тай-брейк.

Доигрались до свиста

После упорной победы в четвёртой партии психологическим преимуществом владели болгарки. Они увереннее принимали, неплохо подавали, а на блоке по крупицам собирали самые важные брейковые очки. На стороне гостей была и фортуна. На подаче Димитровой мяч зацепился за тросс и упал на половину площадки российской команды — 9:4 к середине партии и от ещё недавно радужных перспектив «Енисея» на выход в основной турнир лиги чемпионов не осталось и следа. Окончательно разладилась игра у Малых, которую в какой-то момент Кошкин убрал с площадки. Манзюк подала эйс, но матч было уже не спасти.



«Золотой» сет Краснодар продолжил играть по инерции. Ошибки в приёме, неточная доводка и проблемы с блоком соперника привели к полному повторению происходящего в предыдущих партиях. Уже к первому техническому перерыву болгарки получили трёхочковый перевес — 8:5, а затем начались и вовсе немыслимые ошибки, которые переполненная «Арена. Север» встретила оглужительным свистом. Малых вернулась на площадку, но продолила действовать против болгарского блока слишком прямолинейно. С такой игрой не приходилось даже уповать на чудо. Болгарки спокойно довели дело до итоговой победы.



В итоге России не удалось получить максимальную квоту в три команды в Лиге чемпионов. «Енисей» стал автором уникального достижения, которое можно только повторить, но не превзойти. Команда из Красноярска проиграла подряд четыре партии и уступила путёвку в главный клубный турнир старого света чемпиону Болгарии. Шанс реабилитироваться перед болельщиками «Енисей» получит в «финалале четырёх» Кубка России, куда в отличие от Лиги чемпионов он сумел пробиться.