Один сет сопротивления. «Нова» не смогла остановить «Зенит»

Серия на серию
Матч «Нова» — «Зенит» (Казань). Разве можно было предположить, что именно эта игра в Новокуйбышевске станет центральной в 10-м туре мужской волейбольной Суперлиги? Но да, это было именно так.
«Зенит» на протяжении девяти туров планомерно уничтожал всех своих соперников, оступившись лишь один раз. Ну как оступившись – отдав одно очко «Факелу». Итого: девять матчей – девять побед. Ну а «Нова» стала главным открытием первой трети чемпионата России. Вряд ли кто-то ждал эту команду в первой тройке после практически трёх месяцев чемпионата.
Однако своё место клуб из Новокуйбышевска заполучил исключительно благородя успешной игре против более слабых команд. Если, конечно, такое определение уместно. Проще говоря, «Нова» ещё не играла с двумя лидерами – «Зенитом» и «Белогорьем», а командам, идущим на 4 и 5 местах – «Уралу» и «Факелу» — новокуйбышевцы уступили. Зато всех остальных обязательно побеждали. Встреча с Казанью в родном зале должна была стать настоящей проверкой для «Новы», при этом в случае поражения команда могла разом опуститься на шестое место. И да, у «Новы» тоже была своя победная серия – пять матчей.
Вкус крови
Андерсон, Вольвич, Леон, Бутько, Самойленко, Михайлов – такой состав выставил Владимир Алекно с первых секунд. Его визави Константин Брянский отдал предпочтение Съёмщикову, Буселу, Мочалову, Свентицкису, Шкулявичусу и Скримову.
Дебют «очко в очко» и под восторженный рёв переполненных трибун – такой волейбол смотреть было невероятно приятно. Гости подавали из рук вон плохо, но при этом всё-таки вели к первому техническому перерыву – 8:6. Зато в активе хозяев был единственный результативный блок, под который попал Андерсон.
Сразу после возобновления игры казанцы набрали несколько мячей подряд и установили вполне комфортное преимущество в четыре очка. Съёмщиков забил эффектный первый темп, но набрать хотя бы одно брейковое очко хозяева никак не могли. «Зенит» довольно уверенно реализовывал свои моменты и держал ситуацию под контролем. Успешная атака Михайлова из второй зоны отправила команды на второй обязательный тайм-аут – 16:11.
В оставшейся части партии гости не давали игрокам «Новы» ни малейшего шанса поверить, что чудеса возможны. При счёте 15:21 длиннющий розыгрыш завершился блоком Съёмщикова, но это был лишь красивый и взорвавший трибуны эпизод. «Зенит» видел цель, чувствовал вкус крови и уверенно шёл в победе в первом сете. Блок Самойленко этот путь завершил – 25:17.
11 ноября. Мужчины
10-й тур
«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (17:25, 23:25, 16:25)
А вот это уже кое-что
Начало второго сета у хозяев тоже не задалось. Бутько наподавал на 4:1, но команда Брянского быстро вернулась в игру. Одно брейковое очко «Нова» отыграла, да и в целом не позволила казанцам развернуться – 6:8. Алекно не садился ни на секунду, бесконечно подсказывая своим игрокам, а три подряд очка, проигранные хозяевами после перерыва, заставили их тренера взять тайм-аут – 6:11.
И он помог. Сначала «Нова» сократила отставание, а потом впервые в матче закрыли Леона – и вот уже 10:12. Но завершиться намечавшемуся камбэку было не суждено. Свой второй тайм-аут Брянский вновь взял при отставании в пять очков – 14:19, но теперь даже эйс Мочалова не особо помог хозяевам. Зато ошибка Бутько, решившего у самой сетки играть мяч снизу, помогла – 21:23. Алекно даже перерыв был вынужден взять, но после него Воронков исполнил эйс и привёл трибуны в экстаз– 23:24. Шанс «Новы» на баланс уничтожил Леон – 25:23, но это было уже кое на что похоже.
Теперь их десять
Как и начало третьего сета. Эйс Мочалова и успешный блок помогли «Нове» впервые в матче повести в счёте – 4:3. Правда, Бутько сразу ответил своей подачей навылет, но хозяева закрыли Леона в центре сетки, а затем эйс сообразил Шкулявичус. Лишь грубая ошибка в приёме помешала подопечным Брянского уйти на первый технический перерыв лидерами.
Но и в третий раз в этом матче хозяева провалили отрезок после первой запланированной паузы. Отрыв «Зенита» сразу увеличился до трёх очков, а потом и до шести – 16:10. Если «Нова» хотела спасти партию, ей необходимо было сразу после перерыва сократить отставание хотя бы на пару очков, но…
При счёте 14:22 тренерский штаб «Новы» предпринял последнюю попытку что-то изменить, но было уже, конечно, слишком поздно. Точку в матче поставил Леон – 25:16, а вот точка в победной серии «Зенита», которая теперь насчитывает десять матчей, будет поставлена когда-то потом.