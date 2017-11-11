Один сет сопротивления. «Нова» не смогла остановить «Зенит»

Серия на серию

Матч «Нова» — «Зенит» (Казань). Разве можно было предположить, что именно эта игра в Новокуйбышевске станет центральной в 10-м туре мужской волейбольной Суперлиги? Но да, это было именно так.

«Зенит» на протяжении девяти туров планомерно уничтожал всех своих соперников, оступившись лишь один раз. Ну как оступившись – отдав одно очко «Факелу». Итого: девять матчей – девять побед. Ну а «Нова» стала главным открытием первой трети чемпионата России. Вряд ли кто-то ждал эту команду в первой тройке после практически трёх месяцев чемпионата.

Бутько: в профессиональные рэп-баттлы не пойду, а шуточных больше не будет Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько после победы в матче за Суперкубок – о долгой победной серии и спортивных рэп-баттлах.

Однако своё место клуб из Новокуйбышевска заполучил исключительно благородя успешной игре против более слабых команд. Если, конечно, такое определение уместно. Проще говоря, «Нова» ещё не играла с двумя лидерами – «Зенитом» и «Белогорьем», а командам, идущим на 4 и 5 местах – «Уралу» и «Факелу» — новокуйбышевцы уступили. Зато всех остальных обязательно побеждали. Встреча с Казанью в родном зале должна была стать настоящей проверкой для «Новы», при этом в случае поражения команда могла разом опуститься на шестое место. И да, у «Новы» тоже была своя победная серия – пять матчей.

Вкус крови

Андерсон, Вольвич, Леон, Бутько, Самойленко, Михайлов – такой состав выставил Владимир Алекно с первых секунд. Его визави Константин Брянский отдал предпочтение Съёмщикову, Буселу, Мочалову, Свентицкису, Шкулявичусу и Скримову.



Дебют «очко в очко» и под восторженный рёв переполненных трибун – такой волейбол смотреть было невероятно приятно. Гости подавали из рук вон плохо, но при этом всё-таки вели к первому техническому перерыву – 8:6. Зато в активе хозяев был единственный результативный блок, под который попал Андерсон.



Сразу после возобновления игры казанцы набрали несколько мячей подряд и установили вполне комфортное преимущество в четыре очка. Съёмщиков забил эффектный первый темп, но набрать хотя бы одно брейковое очко хозяева никак не могли. «Зенит» довольно уверенно реализовывал свои моменты и держал ситуацию под контролем. Успешная атака Михайлова из второй зоны отправила команды на второй обязательный тайм-аут – 16:11.

В оставшейся части партии гости не давали игрокам «Новы» ни малейшего шанса поверить, что чудеса возможны. При счёте 15:21 длиннющий розыгрыш завершился блоком Съёмщикова, но это был лишь красивый и взорвавший трибуны эпизод. «Зенит» видел цель, чувствовал вкус крови и уверенно шёл в победе в первом сете. Блок Самойленко этот путь завершил – 25:17.

Чемпионат России по волейболу



11 ноября. Мужчины



10-й тур



«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Казань) – 0:3 (17:25, 23:25, 16:25)

А вот это уже кое-что

Начало второго сета у хозяев тоже не задалось. Бутько наподавал на 4:1, но команда Брянского быстро вернулась в игру. Одно брейковое очко «Нова» отыграла, да и в целом не позволила казанцам развернуться – 6:8. Алекно не садился ни на секунду, бесконечно подсказывая своим игрокам, а три подряд очка, проигранные хозяевами после перерыва, заставили их тренера взять тайм-аут – 6:11.



И он помог. Сначала «Нова» сократила отставание, а потом впервые в матче закрыли Леона – и вот уже 10:12. Но завершиться намечавшемуся камбэку было не суждено. Свой второй тайм-аут Брянский вновь взял при отставании в пять очков – 14:19, но теперь даже эйс Мочалова не особо помог хозяевам. Зато ошибка Бутько, решившего у самой сетки играть мяч снизу, помогла – 21:23. Алекно даже перерыв был вынужден взять, но после него Воронков исполнил эйс и привёл трибуны в экстаз– 23:24. Шанс «Новы» на баланс уничтожил Леон – 25:23, но это было уже кое на что похоже.

Теперь их десять

Как и начало третьего сета. Эйс Мочалова и успешный блок помогли «Нове» впервые в матче повести в счёте – 4:3. Правда, Бутько сразу ответил своей подачей навылет, но хозяева закрыли Леона в центре сетки, а затем эйс сообразил Шкулявичус. Лишь грубая ошибка в приёме помешала подопечным Брянского уйти на первый технический перерыв лидерами.



Но и в третий раз в этом матче хозяева провалили отрезок после первой запланированной паузы. Отрыв «Зенита» сразу увеличился до трёх очков, а потом и до шести – 16:10. Если «Нова» хотела спасти партию, ей необходимо было сразу после перерыва сократить отставание хотя бы на пару очков, но…



При счёте 14:22 тренерский штаб «Новы» предпринял последнюю попытку что-то изменить, но было уже, конечно, слишком поздно. Точку в матче поставил Леон – 25:16, а вот точка в победной серии «Зенита», которая теперь насчитывает десять матчей, будет поставлена когда-то потом.