Качественная перестройка. «Белогорье» не заметило атак «Локомотива»

Новосибирский «Локомотив» и «Белогорье» подошли к этому туру с идентичными показателями – 8 побед и 3 поражения. Оба клуба претерпели изменения в межсезонье, но если у «Локо» цели и задачи на сезон оставались максимально высокими, то чего ждать от «Белогорья», было совершенно непонятно. Из прошлогоднего состава у них осталось четыре человека. Сменился тренер, и теперь это не привычный всем Геннадий Шипулин, а Слободан Ковач. Наблюдать за подобными перестройками всегда интересно, так что у этой встречи был дополнительный подтекст.

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Чёткое начало «Белогорья»

«Белогорье» начало матч очень удачно. Первые три очка остались за подопечными Ковача. Правда, хозяева тут же отыгрались и выравняли положение – 3:3. Затем на подаче Романа Порошина «Белогорью» удалось уйти в новый отрыв – 8:4. У гостей получался и блок, и приём, и атака. В середине первого сета обе команды выдали череду ошибок на подаче. Из пяти-шести вводов в игру лишь один-два попадали в площадку.

В тех случаях, когда игра всё же завязывалась, чуть лучше были волейболисты «Белогорья». Когда при счёте 12:8 они закрыли на блоке атаку соперника, главный тренер хозяев Пламен Константинов решил взять первый тайм-аут в этой встрече. Однако гостей в первой партии было не остановить. «Белогорье» активно использовало первый темп и очень мало ошибалось. 25:19 – сильное начало подопечных Ковача.

Те самые «львы». «Белогорье» остановило «Динамо» «Белогорье» трижды уходило в отрыв, «Динамо» трижды отыгрывалось, но уступало в концовках.

Стабильность

Вторую партию хозяева начали с другим настроением. Удалось проявить себя на блоке, Константин Бакун находил лазейки в блоке «Белогорья», и вот уже счёт стал 6:2 в пользу Новосибирска. Ковачу пришлось брать тайм-аут и призывать своих парней ни в коем случае не останавливаться и продолжать действовать в том ключе, который приносил успех в стартовом сете. В некоторой степени это помогло, и на подаче Гуцалюка «Белогорье» отыграло два очка – 4:6. А позже гости сократили отставание до минимума – 7:8.

«Локомотив» никак не мог найти стабильность. Хозяева порой вытаскивали и забивали тяжелейшие мячи, но потом допускали ошибки в простых ситуациях. А вот у «Белогорья» со стабильностью всё было в порядке. Опять же практически не подводил первый темп. Александр Сафонов в ключевой момент при счёте 16:15 забил непростой мяч быстрой атакой. Следом канадский легионер гостей Джон Перрин отметился эйсом – 18:15. Константинов взял перерыв, но против поймавших кураж белгородцев не было приёма. Гости в концовке вытащили всё в защите и добились успеха – 25:20.

Не подвергли сомнению

Казалось бы, «Локомотиву» было некуда отступать. Тем более перед родной публикой, заполнившей трибуны. И надо бы в третьем сете постараться максимально включиться в борьбу и попробовать спасти матч. Но всё получилось с точностью до наоборот. Начало третьей партии вышло катастрофическим. Гости повели со счётом 5:1. Константин взял тайм-аут. После паузы разрыв продолжал расти – 7:1. Кто-то на трибунах даже начал посвистывать.



И это подействовало на хозяев, которые не позволили «Белогорью» издеваться над собой. В какой-то момент отставание сократилось до трёх очков, и у болельщиков «Локомотива» появилась надежда на чудо. Но не в этот вечер. Гости выдержали напор в концовке и добились важной победы на пути к построению новой команды – 25:19 и 3:0 по сетам.