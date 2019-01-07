«Питер – особенный город. Здесь лучшие болельщики в России»

«Зенит» из Санкт-Петербурга в прошлом сезоне настолько высоко поднял ставки, что любое поражение команды в новом чемпионате рассматривалось под микроскопом. К концу 2018 года этих поражений набралось аж четыре. Зато в Лиге чемпионов подопечные Александра Климкина начали с двух исторических побед. Да и в Суперлиге последние три матча завершились успехом. На этой позитивной волне после победы над клубом «Газпром-Югра» из Сургута «Чемпионат» поговорил с доигровщиком «Зенита» Лукашем Дивишем, который подробно рассказал, какие проблемы предстоит решить команде в ближайшее время.

— Лукаш, справедливо ли говорить, что третья победа подряд придала команде дополнительной уверенности?

— Мне кажется, что уверенности у нас хватало и раньше. Проблемы были в том, что временами мы действовали не очень собранно. В Сургуте вообще всегда тяжело играть, но в этом раз мы хорошо атаковали и принимали. Атака вообще была сумасшедшая у нас в этом матче, высочайший процент, так что я бы сказал, что у соперника не было шансов.



— Но при этом в третьем сете всё могло сложиться по-другому. Пришлось ведь понервничать на «больше-меньше»?

— Безусловно. Здесь как раз дело в расслабленности, о которой я говорил раньше. Мы потеряли концентрацию и сами себе создали сложности в третьей партии.

— Такая ситуация складывается уже не впервые в этом сезоне, когда после счёта 2:0 в вашу пользу начинаются проблемы. Об этом говорил и главный тренер Александр Климкин после игры в Сургуте. В чём же причина, на ваш взгляд?

— Да-да, такое действительно происходит уже не в первый раз. Думаю, что надо поработать дополнительно над этим в тренировочном процессе, провести работу над ошибками, чтобы исключить этот момент. Потому что в играх с соперниками самого высокого класса это приведёт к очень большим сложностям.

Роковой удар по голове. Питерский «Зенит» справился с «Уралом» по сценарию Уфимский клуб контролировал игру, но попадание мячом в голову изменило расклад сил на площадке. «Зенит» победил в трёх сетах.

— «Зенит» больше месяца не играл дома. Понятно, что все профессионалы и должны быть к такому готовы. Но это ведь всё равно тяжело?

— В какой-то степени это тяжело, но, конечно, большая часть команды уже давно выступает в России и привыкла к таким выездам. Понятно, что если далеко лететь, к примеру, в Красноярск, то тогда действительно сложновато. Тут я соглашусь. Четыре часа разницы сложно чем-то компенсировать.

— Можно ли связать непростой старт в Суперлиге с выступлением в Лиге чемпионов, где тратятся дополнительные силы на игры и перелёты?

— Конечно. Вообще очень сложно создавать команду с нуля и рассчитывать, что она сразу начнёт побеждать во всех турнирах. Непросто было и набрать сильный состав, потому что многие качественные игроки сидят на долгосрочных контрактах. Взять и сразу всех победить – это так не работает в современном волейболе. Нужно потратить три-четыре сезона, чтобы всё выстроить.

Сил-то не осталось! Как питерский «Зенит» вышел в финал Кубка России «Факел» по-прежнему не восстановился после поездки на чемпионат мира. Питерский «Зенит» в полуфинале Кубка России этим воспользовался.

— С учётом всего этого две победы в двух матчах в Лиге чемпионов – это круто?

— Это хорошо, но надо понимать, что против нас в Лиге чемпионов все соперники выходят как на последний бой. Там ребята стремятся показать себя, чтобы в будущем, возможно, получить приглашение выступать в российской Суперлиге. Они ничего не теряют, а только могут получить. Если в матчах с такими командами чуть-чуть расслабиться, они сразу это почувствуют и накажут. Могут сыграть лучшие игры своей жизни в матчи с нами или другими клубами из России.



— То есть одним из главных мотивирующих факторов для них является возможность засветиться перед боссами Суперлиги?

— Так и есть. Достаточно посмотреть на то, как они играют следующие матчи через три дня. Там и близко нет такого уровня игры.



— С другой стороны, в питерском «Зените» собраны настолько опытные волейболисты, повидавшие всё, что вы должны быть готовы к таким эмоциональным соперникам. Они ведь не вчера так начали играть?

— Всё верно, но при этом настрой всё равно должен быть максимальным. В таких матчах это зачастую является главным фактором. Не важно, сколько титулов ты выиграл в своей жизни, но если ты не смог настроиться на конкретную игру, то ничего не получится. Бывает, что вы где-то расслабляетесь, недорабатываете, экономите силы. Например, нам очень сложно настроиться на последнюю команду Суперлиги, хотя мы прекрасно знаем, что должны выиграть и сыграть максимально концентрированно.

— Но ведь экономить силы действительно надо с учётом того, «Зенит» играет в трёх турнирах сразу?

— Согласен. Поэтому важно, чтобы у тренерского штаба в распоряжении было достаточно классных игроков. Когда-то надо дать ребятам передохнуть, подлечить небольшие травмы. Случаются же надрывы, микронадрывы мышц, когда необходимо взять паузу и подвести себя к важным матчам в наилучших кондициях.

— В завершении беседы давайте немного поговорим о Санкт-Петербурге, где вы теперь живёте на постоянной основе. Как вам Питер?

— Вообще отлично! Я в восторге от Питера. Тут у людей менталитет похож на европейский. Все культурные, интеллигентные, адекватные. Здесь всегда есть что посмотреть, поэтому очень много иностранцев, туристов. Для меня большим плюсом является то, что Европа очень близко, можно куда-то полететь без проблем. Я вообще могу домой на машине поехать.



— А как вам питерские болельщики волейбола?

— Я считаю, что они лучшие в России. Тут такая поддержка на каждой игре, что даже не надо искать дополнительные эмоции. Очень приятно выходить на площадку в Питере, я наслаждаюсь этим. Здесь и в футболе, и в хоккее классно болеют. Санкт-Петербург вообще особенный город в этом плане.