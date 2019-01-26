Приходите ещё. «Зенит» не сделал скидку постоянному клиенту

16 матчей. Именно столько продолжается победная серия казанского «Зенита» в противостоянии с московским «Динамо». Ещё недавно бело-голубые были одним из главных соперников волжан и часто встречались с ними в финалах российских турниров, но в этом сезоне столичная команда попала в неприятности, дважды сменила тренера и теперь вынуждена выбираться из середины таблицы. Казанцы же в текущем розыгрыше Суперлиги ещё не проигрывали, а потому даже во встрече с разыгравшимся под руководством Брянского «Динамо» выглядели безоговорочными фаворитами.

Как всегда на «отлично» сработали маркетологи «Зенита». Для зрителей, решивших провести субботний досуг на волейболе, организовали насыщенную предматчевую программу в стиле студенческой вечеринки, включавшую даже конкурс по поеданию шаурмы. Неизвестно, сколько людей пришло на арену «Санкт-Петербург» ради популярного фастфуда, но в целом к стартовому свистку болельщиков было много.



Портить зрителям праздник команда Владимира Алекно не собиралась.

Подача, блок, победа

В стартовом составе «Зенита» обратил на себя внимание Андрей Сурмачевский, здорово сыгравший в матче с «Ярославичем». В начале первого сета москвичи рванули вперёд на подаче Ильи Власова и получили перевес в три очка – 4:1. На выручку хозяевам под одобрительный гул трибун пришёл Максим Михайлов. Сначала олимпийский чемпион пробил по рукам блокирующих, а вскоре заработал очко на подаче – 4:5. «Зенит» быстро достал оппонентов, а через несколько розыгрышей уже захватил лидерство на подаче Эрвена Нгапета. Сбить француза не удалось и тайм-ауту Брянского. Наставник призвал «динамовцев» играть внимательнее, но бело-голубые не справлялись с атакующей мощью Казани и продолжали ошибаться сами.



Москвичи снялись, уже проигрывая 9:14, однако заранее заносить сет в актив «Зенита» было рано. «Динамо» цеплялось, сократило было отставание, но казанцы одним махом убили интригу. Классные подачи Артёма Вольвича, безупречная работа на блоке и необъяснимые срывы Дика Кооя помогли «Зениту» выйти на концовку с комфортным преимуществом – 20:15. Роскошный блок Михайлова вывел хозяев на сетболы – 24:20, а точку в партии поставила самонаводящаяся подача Никиты Алексеева, который для этого на площадке и появился.

Две красные карточки за минуту. Судейский скандал в Белгороде «Урал» пострадал из-за судейских решений, но всё равно обыграл «Белогорье». А питерский «Зенит» чудом спасся в дерби.

«Зенит» давит на газ

В дебюте второй партии ярко сыграл Юрий Бережко, обманувший соперников элегантной скидкой. Однако это очко долго оставалось единственным для бело-голубых. Нгапет затруднял соперникам приём, а его партнёры нашли противоядие против атак Романаса Шкулявичуса.

Нападающий «Динамо» дважды подряд упёрся в блок, вынудив Брянского произвести замену. Вышедший вместо него Павел Круглов атаковал, казалось, наверняка, но Александр Бутько поднял мёртвый мяч и помог партнёрам спасти розыгрыш. И тут же эйс заработал Михайлов – 8:3.



В отличие от первого сета организовать погоню «Динамо» не удавалось. «Зенит» как-то спокойно и буднично наращивал перевес. Было заметно, что казанцы в любой момент готовы включиться и добавить, но игра столичной дружины позволяла им идти к победе в энергосберегающем режиме – 19:12.



Владимир Алекно решил воспользоваться ситуацией и прибегнул к ротации. На площадке появились Лоран Алекно и Алексеев, однако доиграть сет им не довелось. Бело-голубые всё-таки смогли воспрянуть и постепенно превратили безнадёжные «-7» в рабочие «-2» — 20:22. Тренер казанцев вернул в игру Михайлова и Бутько, а после тайм-аута Вольвич вколотил мяч в половину площадки «Динамо» и завершил череду неприятных подач Владимира Съёмщикова. Оставшиеся розыгрыши хозяева провели чётко и без проблем взяли второй сет – 25:21.

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«Динамо» восстаёт из пепла

В начале третьего сета «динамовцы» получили преимущество, но волноваться болельщикам из Татарстана пришлось недолго. На подаче Максима Михайлова хозяева быстро ликвидировали отставание и уже по проверенной схеме ушли вперёд. Подопечные Алекно играли в своё удовольствие. Всё получалось у Вольвича и Нгапета, а бело-голубые испытывали серьёзные трудности в атаке и даже стопроцентные моменты не всегда завершали в свою пользу.



Оживить интригу удалось Съёмщикову, после подач которого шестиочковое преимущество «Зенита» растаяло до двух баллов – 13:15. Как и сетом ранее, Алекно использовал свой перерыв на подаче восьмого номера «Динамо», но на этот раз сняться сразу после тайм-аута его команда не смогла. Москвичи успокоились, исключили грубые ошибки – и это тут же отразилось на табло. Сложнейшая подача Кооя и уверенный удар Шкулявичуса довершили камбэк «Динамо» — 18:18. Но команде Брянского и этого было мало. На подаче Валентина Безрукова, отмечающего 26 января день рождения, москвичи вплотную приблизились к победе в сете – 23:20.



Съёмщиков курьёзным ударом кончиками пальцев перебросил мяч на сторону соперника и добыл «Динамо» три сетбола. Второй из них завершился ошибкой «Зенита» у сетки, наказанием за которую стало продолжение матча как минимум в четвёртом сете.

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Казань устояла

«Зенит» вышел на четвёртый сет с намерением исправиться за неудачную концовку прошлой партии, но «Динамо» почувствовало вкус успеха и хотело продолжения. Серьёзный настрой обеих команд вылился в обмен победными розыгрышами в начале сета. Нарушил очерёдность удар Михайлова после впечатляющей игры Бутько в защите, а вскоре Макс завершил в пользу «Зенита» красивый длительный розыгрыш – 7:4. У «Зенита» поймал свою игру Нгапет, безошибочно атаковавший несколько раз подряд.

После удара Михайлова от блока в аут казанцы вернули перевес в три очка – 14:11, но у «Динамо» сразу же нашёлся ответ в виде трудных подач Дика Кооя – 14:14. Хозяева едва не оторвались вновь, но видеоповтор зафиксировал попадание мяча в площадку, и равенство в счёте сохранилось. От дремотного настроения «зенитовцев» времён второй партии не осталось и следа.



Все волейболисты Казани играли предельно сосредоточенно, но и «Динамо» смотрелось здорово. И всё же концовка осталась за фаворитами. Михайлов эйсом нарушил устоявшийся паритет, а после тайм-аута Брянского Сурмачевский отыгрался от блока в аут – 23:20. Даже в такой ситуации бело-голубые продолжали сражаться и имели шансы, но феноменальная защита помогла «Зениту» набрать заключительные очки – 25:21.



Обновлённому «Динамо» удалось доставить грозному «Зениту» несколько неприятных минут, но для того чтобы увезти из Казани очки, этого не хватило. Не говоря уже о долгожданной победе. Команда Владимира Алекно в 17-й раз кряду обыграло бело-голубых, а заодно продлило победную серию в Суперлиге-2018/19 до 16 матчей. Теперь можно и по шаурме скушать.