«Иначе «Зенит» ничего не выиграет». Зачем Алекно мешал своим игрокам?

Матч тура

16-й тур в основном свёл между собой команды из разных частей турнирной таблицы. Фавориты не стали ничего придумывать и взяли по три очка. Новосибирскому «Локомотиву» для победы над «Газпромом-Югра» понадобилось всего три партии, однако простым успех «железнодорожников» в сибирском дерби назвать нельзя. В первом сете команда Рафаэля Хабибуллина уверенно двигалась к победе, ведя в середине партии пять очков, но хозяева наладили подачу и в упорной концовке склонили чашу весов на свою сторону.

Вторая партия складывалась с точностью до наоборот. Теперь подопечные Пламена Константинова долгое время лидировали, а «Газпрому-Югра» приходилось догонять. Сценарий противоположный, но итог тот же – команды вышли на финишный отрезок сета при равном счёте, а в последних розыгрышах вновь лучше были «железнодорожники». Прийти в себя после двух проигранных концовок сургутянам не удалось. «Локомотив» с первых же розыгрышей третьего сета играл мощно и почти безошибочно, наращивая перевес, а у соперника разладился приём. Новосибирская команда без проблем довела дело до победы и сумела не отстать от пятёрки лидеров Суперлиги.

Две красные карточки за минуту. Судейский скандал в Белгороде «Урал» пострадал из-за судейских решений, но всё равно обыграл «Белогорье». А питерский «Зенит» чудом спасся в дерби.

MVP тура

Самая крутая вывеска уик-энда была в матче казанского «Зенита» и московского «Динамо». Но сейчас разница в уровне команд не позволяет бело-голубым всерьёз рассчитывать на победу во встречах с Казанью. «Зенит» без вариантов выиграл первые два сета, в третьем дал слабину, но в четвёртом всё расставил на свои места. Могильщиком шансов «Динамо» стал Максим Михайлов. Диагональный продемонстрировал феноменальную реализацию, успешно завершив все 10 атак в сете. В общей сложности Максим набрал 21 очко и уступил по результативности только сербскому легионеру «Локомотива» Марко Ивовичу, заработавшему на балл больше в игре с «Газпромом-Югра».

Приходите ещё. «Зенит» не сделал скидку постоянному клиенту Казанский «Зенит» не стал уничтожать «Динамо». Команда Алекно победила москвичей в щадящем режиме. В 17-й раз подряд.

Вечеринка тура

Под стать волейболистам «Зенита», не знающим поражений в Суперлиге, работает и пиар-команда клуба. Болельщики, пришедшие на матч с «Динамо», попали в атмосферу настоящей студенческой вечеринки. Студентам в честь Татьяниного дня разрешили проходить на трибуны бесплатно, а в фойе дворца спорта «Санкт-Петербург» для зрителей устроили настоящий волейбольный экзамен. Оценки экзаменаторы ставили в сувенирную зачётку «Казанского волейбольного университета» с подписью «ректора» Владимира Алекно. Вообще же, болельщикам предложили развлечения на любой вкус, поэтому многим матч с «Динамо» запомнится не только уверенной победой Казани, но и, например, конкурсом по поеданию шаурмы.

Поддержка тура

Новокуйбышевская «Нова», неожиданно потерявшая посреди сезона главного тренера и троих лидеров, постепенно осваивается в новых обстоятельствах. В 16-м туре подопечные Александра Горбаткова добыли выездную победу над уфимским «Уралом», который буквально на днях одолел «Белогорье». В Уфе за «Нову» переживала суперколоритная группа болельщиков. Причём яркими костюмами римских легионеров их креатив не ограничился. С помощью огромного плаката поклонники «Новы» выразили уважение «Уралу», а также по-доброму пошутили над его капитаном Андреем Титичем, изобразив доигровщика в военной форме.

Фото: vk.com/volleyufa

Достижение тура

Позиция либеро не предполагает участия в нападении, а потому игроки этого амплуа набирают очки крайне редко. А уж результативно сыграть в двух матчах подряд многим либеро не удаётся за всю карьеру. В 16-м туре редчайшее событие произошло с Валентином Кротковым. После удара Дика Кооя Валентин отбил мяч на чужую сторону сетки и заставил голландца совершить ошибку. Если так и дальше пойдёт, то можно будет задуматься о смене амплуа.

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 16-й тур



«Факел» (Новый Уренгой) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:18, 25:15, 25:20)



«Зенит-Казань» – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:20, 25:21, 22:25, 25:21)



«Белогорье» – «Динамо» (Ленинградская область) – 3:0 (25:15, 25:16, 25:22)



«Ярославич» (Ярославль) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (25:23, 21:25, 11:25, 18:25)



«Локомотив» (Новосибирск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (26:24, 27:25, 25:13)



«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:20, 23:25, 18:25, 18:25)



«Урал» (Уфа) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 1:3 (25:18, 14:25, 23:25, 20:25).

Конфуз тура

«Зенит» из Санкт-Петербурга в 16-м туре столкнулся с решительным настроем «Югры-Самотлор», но после поражения в первом сете смог собраться и взять три очка. При этом совсем без потерь выезд в Нижневартовск для петербуржцев не прошёл. Команде по какой-то причине не доставили вовремя багаж, из-за чего подопечным Александра Климкина пришлось пропустить вечернее опробование зала. К счастью, вскоре вещи нашлись, и «Зенит» наверстал упущенное на утренней тренировке.

Цитата тура

Главный тренер казанского «Зенита» полностью взял ответственность за спад команды в третьем сете. По словам прославленного наставника, он просто обязан давать шанс игрокам ротации.



«Когда тренер мешает игрокам играть, иногда бывает такой результат. Но могу в своё оправдание сказать, что хотел использовать преимущество для игрового тонуса запасных. Не получилось. Алексеев, Лихошерстов, Спиридонов – все они нам нужны. Если они будут постоянно стоять в квадрате, мы ничего не выиграем», — объяснил Алекно.