Без Полетаева как без рук. Обескровленный «Кузбасс» Казани не соперник

Кемерово встретило матч лидеров мужской Суперлиги настоящим сибирским морозом. Но никакая температура не способна отпугнуть местных болельщиков и тем более помешать им поддержать любимую команду во встрече с самим казанским «Зенитом». Подопечные Владимира Алекно подошли к 17-м туру без поражений, а «Кузбасс» проиграл дважды, причём одно из поражений пришлось как раз на матч первого круга в Казани.

У «Зенита» все лидеры были в строю, а вот «Кузбасс» понёс серьёзные потери. Участия в матче не смогли принять Виктор Полетаев и Антон Карпухов. Несмотря на кадровые проблемы, «Кузбасс» горел желанием не только дать бой лидеру, но и порадовать переполненный зал великой победой.

Без Полетаева победа «Кузбасса» над «Зенитом» стала бы чудом. Но кемеровская команда уже в этом сезоне не раз творила чудеса.

«Кузбасс» догоняет, но уступает

Начало первой партии осталось за «Зенитом». После двух блоков кряду и успешных подач Алексея Самойленко и Максима Михайлова казанцы создали неплохой перевес – 5:1, но хозяева быстро отошли от стартового провала и стали догонять. Мгновенному камбэку поспособствовали мощные подачи Сергея Никитина. Доигровщик выбивал соперников с приёма, а его партнёры здорово защищались и набирали очко за очком. Особенно эффектной получилась атака Ярослава Подлесных из-за трёхметровой линии. К ликованию переполненной арены, «Кузбасс» перехватил лидерство – 7:6.

После филигранной скидки Подлесных преимущество кемеровчан выросло до двух очков – 10:8, но вскоре очередной классный мини-отрезок выдал клуб из Татарстана, заставивший Туомаса Саммелвуо брать тайм-аут при 13:16. «Кузбасс» в начале матча смотрелся хорошо и проигрывать без боя не собирался. Подлесных отыгрался от блока в аут и сократил отставание, но на помощь «Зениту» пришла подача Мэттью Андерсона – 20:16. Ошибка Эрвена Нгапета подарила было хозяевам надежду, но уже в следующей атаке француз был точен и приблизил свою команду к победе в сете – 21:18.

Однако лёгкой жизни в концовке «Кузбасс» сопернику не дал. Игорь Кобзарь прекрасно разобрался в эпизоде – 21:22. Алекно тут же прервал игру тайм-аутом, который помог казанцам сняться с подачи Васильева. «Зенит» вышел на сетболы, но быстро завершить партию не смог. Ещё две убойные подачи Никитина свели отставание сибиряков до минимума, но после тайм-аута Сергей ошибся, зафиксировав победу «Зенита» — 25:23.

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«Зенит» разыгрался, «Кузбасс» «поплыл»

Второй сет начался для «Кузбасса» ещё хуже, чем первый. Нгапет сначала подал навылет, а затем набрал ещё несколько очков на подаче – 9:3. Кемеровчане много ошибались, а у «Зенита» надёжно работал блок. Саммелвуо поменял Никитина на Семёна Дмитриева. Хозяева немного подтянулись благодаря блоку и атаке Инала Тавасиева, который пытался эмоционально завести команду, но казанцы быстро вернули перевес «+6». Хитро сыграл Нгапет, расподавалася Самойленко, а после его эйса преимущество гостей возросло ещё больше – 16:9.

Финский тренер «Кузбасса» взял тайм-аут, но «Зенит» поймал кураж и продолжал доминировать, а вот кемеровские болельщики заметно приуныли. Отыграться у Казани с 10:19 сейчас не сможет ни одна команда в мире. В такой ситуации даже Полетаев бы не помог. Казалось, в концовке второго сета обе команды уже думали о следующей партии. Саммелвуо прибегнул к активной ротации, давая лидерам возможность передохнуть. Казанцы же спокойно отыграли последние розыгрыши и оформили разгром – 25:17.

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Без шансов для претендента

После перерыва у «Кузбасса» вернулся на площадку стартовый состав, за исключением Дмитрия Пашицкого, вместо которого вышел Михаил Щербаков. Дебют третьего сета был списан с первых двух как под копирку. Опять преимущество казанцам принесла подача. Бутько совершил свой второй эйс, а Самойленко дважды выиграл переходящие мячи после подач Андерсона. Саммелвуо вынужден был использовать ранний тайм-аут, но американца это не смутило. После паузы Мэттью выдал ещё одну блестящую подачу, после которой Нгапет блоком закрыл Васильева – 6:1.

«Зенит» регулярно зачехлял оппонентов у сетки, а каждый подающий приносил своей команде хотя бы одно брейковое очко. После эйса Михайлова положение «Кузбасса» стало практически безнадёжным – 3:11. Алекно выпустил на площадку сына Лорана и Никиту Алексеева. Надо сказать, что у наставника казанцев не было даже малейших поводов для волнения. У «Кузбасса» окончательно перестало хоть что-то получаться, даже потрясающие кемеровские болельщики, похоже, смирились с поражением. Классно играл на блоке и в атаке Андерсон, да и в принципе вся казанская команда выглядела непробиваемой и с космической скоростью приближались к первому в сезоне домашнему поражению.

«Гвоздь» Нгапета после собственных действий в защите сделал и без того неприличный счёт ещё крупнее – 20:7. В самой концовке у «Зенита» появился Алексей Спиридонов, за которого кто-то на трибунах переживал особенно громко и эмоционально. Впрочем, отметиться результативными действиями Алексей не успел. Никита Алексеев мощно пробил руки блокирующих и установил необычный для матча лидеров итог – 25:11.

Без двух ведущих игроков «Кузбасс» не смог толком побороться с лучшей командой страны. Было бы очень любопытно посмотреть на это противостояние с присутствием на площадке Полетаева и Карпухова. Возможно, это случится уже в плей-офф.