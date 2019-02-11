«Они сильнее нас». Как оборвалась трёхлетняя победная серия «Зенита»

«Факел» во второй раз в сезоне обыграл казанский «Зенит», и Владимир Алекно сделал неутешительный вывод. Скажется ли это на борьбе за титул?

Событие тура

Когда казанский «Зенит» в домашнем матче с «Факелом» повёл по сетам 2:0, могло показаться, что результата матча предрешён: игра у команды Владимира Алекно ладилась, а гости, напротив, с трудом подбирали ключи к обороне соперника – 16:25 и 21:25. Однако в третьей партии всё изменилось: «Факел» стал играть смелее, усложнил подачу и раз за разом выбивал «Зенит» с приёма. Казанцы такого поворота событий, похоже, не ждали и дрогнули – 20:25.

После короткого перерыва легче не стало. «Зенит» по-прежнему с большим трудом принимал подачи соперника, а Эрвин Нгапет стал раз за разом ошибаться в атаке. Алекно не выдержал и посадил Нгапета на скамейку, но казанцам от этого легче не стало. Колодинский и Волков мучили соперника подачей, а Удрис и Клюка исправно забивали – 25:21 и 2:2 по сетам.

Тай-брейк получился максимально напряжённым: ни одна из команд не хотела уступать. Но в решающий момент крепче всё же оказался «Факел» – 16:14. Таким образом, команда из Нового Уренгоя во второй раз за сезон обыграла «Зенит»: впервые это случилось на клубном чемпионате мира. Правда, отрыв казанцев от всех преследователей в турнирной таблице всё равно настолько велик, что одно поражение не создаёт никакой угрозы лидерству «Зенита».

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Цитата тура

«Физически не вытягивали сегодня. Количество ошибок на подаче это показало. Не выдержали. Это основная причина. Вторая победа «Факела» над «Зенитом»? Значит, они сильнее нас», – коротко, но весьма ёмко подвёл итоги проигранного матча Владимир Алекно.

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 19-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:19)

«Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)

«Урал» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:20)

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:16, 25:21, 25:23)

«Динамо» (Ленинградская обл.) – «Нова» (Новокуйбышевск) –2:3 (24:26, 25:22, 22:25, 25:22, 9:15)

«Зенит-Казань» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) – 2:3 (25:16, 25:22, 20:25, 21:25, 14:16)

Цифры тура

Все они тоже будут связаны с победой «Факела», а точнее, теми впечатляющими сериями казанцев, которые прервал клуб из Нового Уренгоя. Итак, «Зенит» в текущем розыгрыше чемпионата России потерпел первое поражение после 18 побед. Если добавить к этой серии игры прошлого сезона, то получается более впечатляющая цифра – 34 выигранных матча после поражения в Белгороде в начале января 2018-го. А самая яркая завершившаяся серия – это домашние матчи «Зенита» без поражений, которая продолжается с осени 2015 года! Встреча с «Факелом» могла стать 50-й в этом списке, но не стала. Серия застыла на отметке в 49 побед.

Битва тура

Ещё одно интереснейшее противостояние случилось в Белгороде, где «Белогорье» в четырёх сетах победило «Зенит» из Санкт-Петербурга. Роман Порошин вновь вышел в стартовом составе хозяев и провёл хороший матч: чувствовалось, как его не хватало «Белогорью». У «Зенита» привычно «зажигали» Грозер и Камехо, но их усилий хватило лишь на то, чтобы вырвать вторую партию.

«Белогорье» показывало более цельную и вариативную игру в атаке, лучше работало на блоке и за счёт этого сумело в родных стенах добиться уверенной победы. Три очка позволили команде из Белгорода выйти на четвёртое место в турнирной таблице, опередив как раз питерский «Зенит».

MVP тура

И «Факел», и «Белогорье» обыграли грозных соперников за счёт командных усилий, и ярко выраженных лидеров в этих матчах не было. Поэтому лучший игрок тура нашёлся в матче, где напряжённой борьбы не наблюдалось. Мощнейшую игру в атаке в 19-м туре показал Виктор Полетаев, с помощью которого «Кузбасс» одолел «Динамо», пока находящееся в состоянии турбулентности. Показатели Полетаева говорят сами за себя: 27 очков, включая четыре эйса и два блока, и потрясающий показатель эффективности атаки – 72 процента. Да, к защитным действиям бело-голубых возникают вопросы, но сам Виктор был практически безупречен.

Дерби тура

Поклонники югорского волейбола всегда с нетерпением ждут принципиальной схватки клубов «Газпром-Югра» и «Самотлор». Несмотря на разницу команд в классе, битвы нередко получаются жаркими за счёт запредельного настроя и переливающихся через край эмоций. Однако очередная серия соседского противостояния прошла почти спокойно. Команда из Нижневартовска реально боролась за результат только в третьем сете – 23:25. Сургут же показал ровную игру, без спадов и провалов, хорошо подавал и одержал заслуженную победу в важной игре.