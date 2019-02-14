Не волейбол, а валидол. Как «Зенит» уже проиграл, но потом выиграл

В спорте крайне важно быстро забывать о поражениях, какими бы тяжёлыми они ни были. «Зениту» из Санкт-Петербурга предстояло продемонстрировать это умение в матче Лиги чемпионов с «Шомоном». Команда Александра Климкина отправилась во Францию после болезненной неудачи во встрече с «Белогорьем», но рефлексировать петербуржцам было некогда – на кону стояла гарантированная путёвка в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Если в Суперлиге победная серия «Зенита» оборвалась на отметке в девять матчей, то в еврокубке команде с берегов Невы до этого рубежа ещё очень далеко. В Реймс россияне прилетели, выиграв все четыре встречи в группе, но память о жёстком питисетовом триллере в первом туре не позволяла рассчитывать на лёгкую прогулку.

«Зениту» нужно было выплеснуть на «Шомон» всю злость за поражение от «Белогорья» и гарантировать себе плей-офф в дебютном сезоне в Лиге чемпионов.

Акция устрашения. Питерский «Зенит» разорвал словенцев на глазах у «Динамо» Петербуржцы были вынуждены играть домашний матч Лиги чемпионов на выезде. Впрочем, словенцам это не помогло избежать разгрома.

Французский сувенир

Начало встречи получилось для «Зенита» не самым приятным – судьи зафиксировали эйс у Тэйлора Константина Эверилла. Но Климкин усомнился в том, что мяч попал в площадку, и оказался прав. Блок Ореаля Камехо и шикарная атака Георга Грозера вывели российскую команду вперёд, но «Шомон» тут же догнал, несмотря на маленький подвиг Алексея Сафонова в защите – 6:6. Однако после хороших подач Сергея Антипкина и ошибок хозяев равенство на табло вновь испарилось. Наставник «Шомона» попытался вразумить подопечных тайм-аутом, но сняться они смогли только при счёте 6:10.

Петербуржцы уверенно сохраняли преимущество, однако в середине партии французы завелись благодаря удачной игре в защите. Хитроумные подачи американского связующего Майкла Саеты свели отставание его команды к минимуму, а вскоре лидерство и вовсе перешло к «Шомону». Грозер ошибся в нападении, а Евгений Сивожелез не справился с блоком. 20:21 – и Климкин берёт тайм-аут, чтобы помочь «Зениту» спасти сет. Тренерский ход возымел действие – Волков увернулся от мяча после удара Бен Тара, и прерывать встречу уже был вынужден Сильвано Пранди. Грозер принёс «зенитовцам» первый сетбол – 24:23, а через минуту Бен Тара снова послал мяч в аут и поставил точку в партии – 26:24 в пользу «Зенита».

Бывших не пощадил. Грозер помог «Зениту» одолеть «Фридрихсхафен» «Зенит» из Санкт-Петербурга продолжает побеждать в Лиге чемпионов. В матче с немцами было очень нервозно. Зато уже без тай-брейка.

Кошмарный сон «Зенита»

В начале второй партии «Шомон» организовал рывок на подаче Баптиста Желье, активно жевавшего жвачку при вводе мяча в игру – 5:2. «Зенит» ответил эйсом Грозера, но от проблем российскую команду это не спасло. Бен Тара подал навылет, а затем французы выиграли длинный розыгрыш, несколько раз отбившись в защите. При 5:9 наставник «Зенита» взял тайм-аут, высказав претензии Антипкину и Волкову. Но неприятный для фаворита отрезок продолжился. У «Шомона» здорово атаковал доигровщик Матей Патак, кроме того французы показывали фирменную надёжность в защите и поднимали большое количество мячей. Россияне явно были обескуражены происходящим и проигрывали очко за очком – 7:14.

Климкин пытался внести перелом в игру: использовал второй тайм-аут, поменял Сивожелеза на Лукаша Дивиша. После блока Камехо и хитрой скидки Грозера показалось, что «Зенит» воспрянул, но не тут-то было. Лидеры российского клуба продолжали сыпать ошибками. Как следствие, концовка сета превратилась в формальности. «Шомон» к восторгу болельщиков разгромил вице-чемпиона России с кошмарным счётом 25:13. Понятно, что в последних розыгрышах мысли «зенитовцев» уже были о третьем сете, но всё-таки такой провал – чересчур даже для отдельной партии.

«Задача для «Зенита» – играть в финале Лиги чемпионов. И мы идём к этому» Питерский «Зенит» даже в Москве чувствует себя как дома – и по игре, и по результату. В Лиге чемпионов он по-прежнему непобедим.

«Зенит» возвращается на площадку

«Зениту» срочно нужно было что-то менять, прежде всего в эффективности нападения. Французы показывали сумасшедший настрой и вытаскивали мёртвые мячи, но «гвоздь» Камехо и блок Сафонова позволили петербуржцам наметить отрыв – 4:1. Гости пусть с большим трудом, но лидерство удерживали, а ближе к середине сета сделали весомую заявку на общий успех. Сивожелез забил важный мяч после блестящей игры партнёров в защите. Тут же Сафонов довёл перевес «Зенита» до пяти очков – 11:6. Тренер «Шомона» взял тайм-аут, но изменить рисунок игры не смог, и после классной подачи Сафонова вновь прервал игру – 15:9 в пользу гостей.

У «Зенита» разыгрался Сивожелез, вернул надёжность в атаке Грозер, поэтому предпосылок для камбэка «Шомона» не наблюдалось. Неплохо вошёл в игру Жюльен Винкмюллер, но усилий молодого француза не хватило. Петербуржцы без особых трудностей дошли до решающего 25-го очка, которое им любезно подарили соперники – 25:19.

И снова пятый сет

Четвёртая партия началась в равной борьбе. Стоило французам выйти вперёд после ошибки Грозера, как Дивиш мощнейшей атакой отыграл брейковый мяч – 9:9. И тут хозяева вновь предъявили козырь в виде стабильной подачи Желье. Не сбил капитана французов и тайм-аут. Уйти с неудобной расстановки «Зенит» смог только при счёте 9:14.

Сценарий четвёртой партии во многом повторял ход второго сета. Организовать погоню подопечным Климкина мешали собственные ошибки и самоотверженная игра французов в защите. Плюс у «Зенита» никак не находилось человека, способного выдать серию хороших подач. В итоге «Шомон» снова с удивительной лёгкостью взял сет и перевёл матч на тай-брейк – 25:17.

Видеоповтор меняет всё

В Петербурге «Зенит» невероятным усилием оставил пятый сет за собой. Начало тай-брейка в Реймсе тоже настроило на оптимистичный лад. Атаки Камехо принесли россиянам небольшое преимущество, но супернадёжная игра Эверилла и Винкмюллера вывели вперёд «Шомон» — 6:5. В одном из эпизодов стало тревожно за здоровье Камехо, но кубинец с российским паспортом после падения остался на площадке и продолжил игру.

Лига чемпионов. Мужчины. Группа С. Пятый тур



«Шомон» (Франция) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 2:3 (24:26, 25:13, 19:25, 25:17, 18:20)

Грозер пушечной подачей помог петербуржцам подойти к смене сторон в статусе лидера – 8:7. Подача Саеты качнула чашу весов в сторону «Шомона», а Волков зачехлил Эверилла– 10:10. У «Зенита» были более осязаемые шансы взять очко на своей подаче, но «Шомон» сохранял приоритет и вышел на матчбол аккурат к подаче Желье. К счастью, француз обошёлся без эйса, а после мощной подачи Грозера Волков заблокировал оппонента и принёс первый матчбол «Зениту» — 15:14. Но до завершения встречи было далеко. Грозер ошибся, а после удара Камехо арбитры зафиксировали ошибку и победу «Шомона». Однако видеоповтор показал касание рук блокирующих, а потому игра продолжилась. Решающий момент настал через несколько розыгрышей, когда Сафонов остановил блоком французскую атаку – 20:18.

«Зенит» во второй раз кряду чудом спасается в матче с «Шомоном» и гарантировал себе участие в четвертьфинале Лиги чемпионов. Закрывать групповой этап петербуржцам предстоит домашним матчем с «Фридрихсхафеном». Путь турнирного значения он будет лишён, но порадовать болельщиков и остаться непобеждённым – отличная мотивация для команды Климкина.