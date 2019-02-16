Расстрел без предупреждения. «Уралочка» сохранила место среди лидеров

«Енисей» в домашнем матче против «Уралочки» выиграл первую партию, но рассыпался и в концовке боролся не за победу, а за собственную честь.

Будет ли первая победа Маричева?

В столице Универсиады-2019 всё живёт не только зимними видами спорта. Охотно Красноярск дышит и волейболом. В субботу, 16 февраля немало зрителей пришли поддержать женский клуб «Енисей» в принципиальном противостоянии против «Уралочки» из Екатеринбурга.

Принципиальным оно было сразу по трём причинам. Во-первых, из-за любопытной тренерской дуэли Юрия Маричева, возглавившего «Енисей» чуть более недели назад и жаждущего первой победы на новом месте, и Николая Карполя, возглавляющего «Уралочку» десятилетиями.

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Во-вторых, важным матч был и с точки зрения турнирной составляющей: победа «Енисея» в преддверии плей-офф обостряла борьбу за четвёртое место в турнирной таблице. Поражение же позволяло «Уралочке» застолбить за собой место в первой четвёрке и вздохнуть спокойно.

Наконец, был и ещё один момент. В заключительной партии матча первого круга, который «Енисей» выиграл со счётом 3:1, подопечные Карполя уступили с унизительным счётом 9:25. Наверняка волейболистки «Уралочки» хотели взять реванш за столь серьёзную неудачу.

Карполь щекочет нервы

Борьба в первой партии завязалась с самого начала. «Енисей» усилиями Маргариты Курило и Яны Манзюк чуть оторвался от соперниц, но «Уралочка» вовремя опомнилась и счёт сравняла. Свою лепту в игру сразу же внёс и Николай Карполь: пощекотал нервы болельщикам, запросив повтор в нестандартном эпизоде: игрок задней линии якобы сыграл на блоке. Мяч сначала отдали гостьям, но затем судьи рассмотрели эпизод внимательнее и вернули право на подачу Красноярску.

Ошибки на подаче и блоки – вот главные элементы середины первой партии. Атаковать на чистой сетке ни «Енисею», ни «Уралочке» практически не удавалось. Всё это, сочетаясь с совершенно равной борьбой, превращалось в эффектное волейбольное зрелище. Команды почти всю партию шли ноздря в ноздрю и никак не могли оторваться друг от друга больше чем на одно очко.

Ксения Парубец, вколотившая мяч в чужую половину площадки впервые в игре добыла для «Уралочки» отрыв в два мяча – 17:15, но она же своей ошибкой в атаке через пару минут помогла «Енисею» вновь счёт сравнять – 18:18. Выход Евгении Щегловой на подачу помог Красноярску завладеть инициативой в концовке, и команда Юрия Маричева её не упустила, выиграв целую серию очков, несмотря на самоотверженную игру «Уралочки» в обороне, – 25:22.

Методичное добивание

Старт второй партии показал, что зрителей снова ждёт равная, упорная борьба. Волейболистки «Енисея» продолжали усложнять подачу, и время от времени это приносило ощутимый эффект. Впрочем, и «Уралочка» вводила мяч в игру неплохо: хозяйки с большим трудом справлялись с доводкой, и гостьи впервые в игре смогли повести с разницей в три мяча – 8:5. После тайм-аута Маричева «Енисей» мгновенно счёт сравнял – 8:8, однако подопечные Карполя не упустили нить игры и продолжали вырываться вперёд, то на одно очко, то на два, то на три.

Постоянно гнаться за соперницами красноярским девушкам было тяжело. Показалось, что хозяек площадки в концовке партии стали оставлять силы. Курило в простой ситуации пробила в аут, Манзюк – прямо в блок, Панычева допустила очередную ошибку на приёме – и отрыв стал совсем уж серьёзным: 16:21. У «Енисея» был шанс завязать борьбу в концовке, но Панычева во втором сете явно была не в своей тарелке. А «Уралочка» методично соперниц добила – 24:18.

Битва просмотров

Третья партия началась с очень долгой паузы. Уже на втором мяче случилась битва просмотров: сначала пересмотреть эпизод судей попросил Николай Карполь, а встречным просмотром ответил Юрий Маричев. «Уралочка» в этой локальной тренерской дуэли взяла верх и повела – 2:0.

На площадке у команды из Екатеринбурга тоже всё было в полном порядке. Красноярская команда будто бы растеряла все эмоции, играла без огня, механически. К этому добавлялись и ошибки на подаче, и некачественная доводка, и необъяснимые атаки в аут. Казалось, что «Уралочка» может вообще ничего не делать, и всё равно будет набирать очки. Но Парубец вела команду за собой вперёд, классно атаковала, и гостьи уверенно вели – 10:5.

Игра получалась рваной: по сравнению с двумя первыми сетами качество волейбола несколько снизилось, кроме того впечатление от матча портили постоянные просмотры, которые почему-то каждый раз длились очень долго. Удовольствие получали только те, кто болели за «Уралочку»: гостьи нарастили преимущество до семи очков и вели дело к концовке – 17:10. Крайдуба двумя эйсами возродила интригу в партии, но Екатеринбург всё же уверенно победил – 25:21.

Четвёрка оторвалась?

После затянутой третьей партии, динамичная четвёртая для болельщиков была счастьем. Особенно для болельщиков «Уралочки», которая продолжала полностью контролировать игру. «Енисей» с большим трудом что-то придумывал в атаке, а Парубец, Енина и Гарелик с разных точек расстреливали соперниц. Серия удачных атак позволила подопечным Николая Карполя добиться почти такого же отрыва, какой был в предыдущей партии: шести очков – 16:10.

О том, чтобы сотворить чудо, в красноярской команде речи уже не было. «Енисею» нужно было хотя сохранить лицо, проиграть достойно. Но и с этим справиться не удалось: хозяйки, похоже, уже смирились с поражением и предоставили соперницам все шансы быстро закончить игру. «Уралочка» выиграла четвёртую партию со счётом 25:14. Не 25:9, конечно, но тоже неприятно.

Набрав полновесные три очка «Уралочка» закрепилась на четвёртом месте. Если краснодарское «Динамо» не рванёт в погоню по итогам матча с «Ленинградкой», то вытеснить кого-то из четвёрки лидеров за оставшиеся матчи регулярного этапа будет крайне трудно.