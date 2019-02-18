В Казани «Зенит» ударно отпраздновал День святого Валентина, а в Санкт-Петербурге – выход на третье место. И это даже без видеоповторов!

«Наша проблема в том, что мы много думаем. Пока думаем, нам забивают»

Матч тура

В мужской волейбольной Суперлиге плей-офф уже не за горами, а потому команды ведут нещадное сражение за более высокие места в турнирной таблице, дающие преимущество в матчах на вылет. Самая ожесточённая борьба кипит с третьей по шестую позиции: все команды там находятся на минимальном расстоянии друг от друга, и буквально один день может полностью изменить расстановку сил в группе преследователей «Кузбасса» и казанского «Зенита».

Обосноваться на чистом третьем месте мог «Факел» из Нового Уренгоя. Победный вояж в Казань, конечно, поднял команде настроение, как и то, что на тренерский мостик вернулся главный тренер команды Камилло Плачи, восстановившийся после травмы. Однако продолжить победную серию с другим «Зенитом», уже в Санкт-Петербурге, «Факел» не сумел.

Встреча получилась весьма зрелищной, но в целом прошла под диктовку хозяев. Георг Грозер под плотной опекой соперника развернуться не сумел, зато по-настоящему блистал Ореол Камехо – 22 очка при 75-процентной результативности в атаке. «Факел» усилиями Дмитрия Волкова добыл победу в третьей партии, но для полноценной интриги этого было мало. «Зенит», набрав три очка, опередил соперника в таблице и ворвался в тройку. Впрочем, впереди шесть туров, и положение команд может ещё не раз измениться.

Казус тура

Питерский «Зенит» – команда молодая и весьма обеспеченная, а потому по технической части и организации матчей вопросы к ним возникают крайне редко. Однако перед центральным матчем тура техника всё-таки клуб подвела: во время центрального матча тура в зале не работала система видеоповторов. А в ходе игры возникло несколько спорных эпизодов, где повторы бы арбитрам очень пригодились. Главный тренер гостей Камилло Плачи выразил сожаление по этому поводу, но отметил, что заслуг «Зенита», показавшего хороший волейбол, это не умаляет.

MVP тура

Самого ценного игрока 20-го тура, вероятно, стоит искать в противостоянии «Ярославича» и «Новы». Может быть, афиша матча и не предвещала ничего сверхъестественного, но битва получилась прекрасной: увлекательная перестрелка из пяти партий, четыре из которых завершились с разницей в два-три очка. И только в пятой «Нова» была заметно сильнее.

Особенно ярко встречу провели доигровщик «Новы» Фёдор Воронков и сербский диагональный «Ярославича» Саша Старович, усиливший клуб буквально несколько дней назад. Оба здорово атаковали (21 и 19 очков, соответственно, при эффективности выше 50 процентов), оба шикарно подавали (по пять эйсов) и помогали команде на блоке (два и четыре очка, соответственно). Но с учётом лучшей результативности и победы «Новы» первым стоит признать Воронкова.

Блок тура

Центральный блокирующий столичного «Динамо» Дмитрий Щербинин в матче с «Белогорьем» творил нечто невероятное. За четыре партии он закрыл блоком 12 атак соперников! Это больше, чем за матч заблокировали все белгородцы – 9 раз. Впрочем, стоит отметить, что Щербинин не бросался на амбразуру в одиночку: всё «Динамо» показало превосходную игру на блоке и таким образом набрало 21 очко – это лучший показатель тура, причём с большим отрывом.

Цитата тура

Противостояние казанского «Зенита» и новосибирского «Локомотива», пожалуй, было интригующим только в первой партии, которая завершилась со счётом 25:22. В дальнейшем подопечные Владимира Алекно без видимого труда удерживали контроль над игрой, а потому победили без дополнительных затрат энергии – 3:0. Лидер «Локомотива» Ильяс Куркаев поражением, конечно, был раздосадован, зато ёмко высказал его вероятную причину.



«Первый сет был плотным, были ожидания, что так же сыграем дальше, но проблема нашей команды в том, что мы много думаем. Пока думаем, нам забивают. Казань в какой-то момент стала много ошибаться на подаче, но мы не смогли использовать это. Будем учиться».

Позитив тура

Казанский «Зенит» проводил матч с «Локомотивом» в тематике Дня святого Валентина. Неудивительно, что активное участие в пиар-кампании принял Валентин Кротков. А ещё в Казани перед матчем сняли забавное видео о том, как болельщики любят (или нет?!) свой клуб.

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 20-й тур



«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:20)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (22:25, 16:25, 25:21, 13:25)

«Урал» (Уфа) – «Динамо» (Ленинградская обл.) – 2:3 (24:26, 19:25, 25:14, 25:20, 13:15)

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:22)

«Ярославич» (Ярославль) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 2:3 (22:25, 25:22, 29:27, 24:26, 8:15)

«Зенит-Казань» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:19)