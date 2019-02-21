«Российский чемпионат очень сложный. Тут не до шуток»

Матч тура. Сумасшедший камбэк

До завершения регулярного чемпионата в российской волейбольной Суперлиге остаётся всего месяц, а потому команды уже задумываются о том, как будет выглядеть сетка плей-офф. Конечно, посмотрели в турнирную таблицу и поклонники «Кузбасса» и «Факела» перед очной встречей в Кемерово. Победа хозяев давала им шанс закрепиться на втором месте, а вот победа гостей окончательно запутывала всю борьбу за второе-шестое места в турнирной таблице.



В матче первого круга «Факел» добыл победу над «Кузбассом», отыгравшись со счёта 0:2. Во второй встрече всё также шло к победе команды из Нового Уренгоя, но несколько более простой – первые два сета выиграли уверенно, в третьем – завязалась борьба. И в этой самой борьбе «Факел» дрогнул. Клюка и Богдан в ответственный момент допустили ошибки, а Полетаев и Карпухов подхватили инициативу и в затяжном сете возродили надежду на победу – 32:30.

Четвёртый сет также получился упорным, и «Факел» снова был на полшага впереди – 24:23. Однако на беду гостей на подачу вышел Полетаев. Он немало ошибался в игре, но в этот раз не подвёл. Три эйса подряд (!) принесли «Кузбассу» победу в партии и позволили сравнять счёт.



На тай-брейке тоже были сплошные нервы. Но в этот раз инициативой уже владели хозяева. Разгорячённые зрители гнали свою команду вперёд и добились своего: Карпухов и Подлесных показали отличную игру в атаке, оборона справлялась даже с самыми трудными мячами, и в итоге сумасшедший камбэк состоялся – 15:13. «Кузбасс» ликовал и сохранил своё второе место.

MVP тура. Стабильность и качество

Неудивительно, что самый важный и яркий матч тура подарил сразу несколько кандидатов на звание самого ценного игрока 21-го тура. В первую очередь отметим Виктора Полетаева, который стал настоящим героем матча, в одиночку отбив у «Факела» четвёртый сет. Но лидер «Кузбасса» довольно много ошибался в атаке и провёл далеко не лучший свой матч в этом году.



У «Факела» настоящую феерию устроил центральный блокирующий Артур Удрис. Его цифры говорят сами за себя: 28 очков при показателе полезности «+19» и шесть эйсов. Если бы не Удрис, наверное, не было бы в этой игре столь напряжённой борьбы. «Кузбассу» было бы намного легче.

Но самым ценным игроком встречи и всего тура, пожалуй, стоит признать Антона Карпухова. Он набрал 20 очков при 59-процентной эффективности атак, но цифрами его вклад в игру полностью измерить невозможно. Антон был самым стабильным игроком «Кузбасса», помогал команде в защите, в трудный момент был готов взять инициативу на себя и очень редко ошибался.

Битва тура. Четыре нервные партии

Если в противостоянии «Кузбасса» и «Факела» в напряжённой борьбе прошли лишь три партии из пяти, то в битве московского «Динамо» и новосибирского «Локомотива» интрига не ослабевала ни на секунду. Все четыре партии матча завершились с минимальной разницей в счёте – в два очка. Три из них в свою пользу завершил «Локомотив», добывший победу в важном матче.

Первая партия продолжалась без малого час сразу по двум причинам. Победу новосибирцам принесло 35-е выигранное очко – такого в текущем розыгрыше Суперлиги ещё не было. Кроме того, в игре было множество спорных эпизодов, видеопросмотров, пауз и снова пауз. В общей сложности встреча из четырёх партий продолжалась практически три часа.



Но события на площадке заскучать зрителям не давали. Борьба была очень нервной и тяжёлой. У москвичей лучше работала подача, но новосибирцы блестяще действовали на блоке – 16 очков. Кроме того, у «Локо» были и свои герои в атаке: Марко Ивович наколотил за игру 21 очко, а Константин Бакун – аж 31! Шикарная игра диагонального из Новосибирска во многом обеспечила его команде победу и окончательно завершила борьбу «Динамо» за первую шестёрку.

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 21-й тур



«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)



«Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Ленинградская обл.) – 2:3 (22:25, 17:25, 25:18, 25:22, 11:15)



«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2 (18:25, 21:25, 32:30, 26:24, 15:13)



«Ярославич» (Ярославль) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 23:25)



«Зенит-Казань» (Казань) – «Урал» (Уфа) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:18)



«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (33:35, 25:23, 24:26, 30:32)



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:16).

Цитата тура. «Тут не до шуток»

«Белогорье» уверенно добыло в Нижневартовске три очка. «Самотлор» мало того что застрял в нижней части турнирной таблицы, так ещё и страдает от многочисленных травм игроков, поэтому состав команды Пясковского на игру с Белгородом был далёким от оптимального.

Тренер «Белогорья» Слободан Ковач в концовке третьего сета выпустил на подачу номинального либеро команды Максима Максименко. Со стороны это могло показаться чуть ли не издёвкой над слабым соперником. Но после игры наставник объяснил, что о неуважении не было и речи.

«У Руслана Ханилова проблема с рукой, а Александр Сафонов много ошибался на подаче. Поэтому подавать вышел Максименко. Это никакое не шоу. Мы уважаем всех соперников. И когда во второй партии игроки уже немного расслабились и начали улыбаться, я взял тайм-аут, чтобы сказать им – хватит улыбаться, давайте играть. Российский чемпионат очень сложный, и у тебя нет времени отдыхать. И тут не до шуток», – подчеркнул Ковач.

Поездка тура. 25 часов от Уфы до Казани

От Уфы до Казани порядка 550 километров. По российским меркам расстояние небольшое – часов шесть пути на машине. Однако «Урал», отправившийся в гости к казанскому «Зениту», добирался до Казани целых 25 часов. «Наверное, это рекорд», – пошутил тренер команды Константин Сиденко. Всё дело в том, что в дороге у «Урала» сломался автобус, к тому же поднялась метель, а потому команде пришлось заночевать на полпути – в Набережных Челнах. Долгая дорога, похоже, утомила гостей, с которыми лидер из Казани без проблем расправился в трёх партиях.

Добро тура. Один в поле воин

Ещё античных философов волновал софизм кучи песка. Одна песчинка – ещё не куча песка, две – тоже. А с какого момента песчинки можно считать кучей? «Динамо» из Ленинградской области истолковало этот софизм по-своему, на спортивный лад. Даже один болельщик – это выезд и поддержка для команды. Некто Иван Костиков проделал вслед за командой путь в Красноярск и не жалея голосовых связок поддерживал команду на трибуне. Официальный аккаунт «Динамо» в свою очередь поблагодарил фаната. И даже игроки в комментариях сказали ему спасибо.



Кстати, выезд получился победным: «Динамо» всё-таки дожало «Енисей» в пяти партиях.