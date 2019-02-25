Кому праздник, а кому… Зачем «Зенит» заставил игрока чистить картошку?

Матч тура. «Динамо» сохраняет интригу

Перед стартом 22-го тура мужской волейбольной Суперлиги восьмёрка команд, которые будут бороться за медали и титул в плей-офф, практически сформировалась. «Динамо» и «Газпром-Югра», идущие на седьмом-восьмом местах, имели солидный отрыв от конкурентов. Чтобы снять практически все вопросы, обеим командам нужно было победить. Но если дружина из Сургута со своей задачей справилась, то москвичи сохранили интригу, уступив «Факелу» в пяти партиях.

В составе бело-голубых блистал Романас Шкулявичус, наколотивший целых 35 очков при 66 процентах точности своих атак! Однако все его усилия оказались тщетны. «Факел» действовал на площадке более эффективно и разнообразно. «Зажигали» и Дмитрий Волков, и Егор Клюка, а потому «Динамо» по сетам всегда находилось в положении догоняющих. И если после проигранных первой и третьей партий москвичам отыграться удалось, то после пятой матч закончился. Гости расстроены поражением, хозяева, которые в 10-й раз довели дело до тай-брейка, вновь не сэкономили сил. Довольными зрелищной игрой остались только зрители.

Поскольку идущий девятым «Урал» свой матч выиграл, расстояние до восьмого места сократилось до пяти очков. Тот же «Урал», учитывая его календарь, вряд ли преподнесёт громкую сенсацию, а вот «Нова», идущая следом, вполне может пощекотать нервы Москве и Сургуту. А в верхней части таблицы «Факел» стал главным претендентом на четвёртое место.

Дуэль тура. Смотри, как умею!

В рамках 22-го тура новосибирский «Локомотив» приехал в гости к «Зениту» из Санкт-Петербурга, чтобы побороться за попадание в топ-4. Но и хозяевам очки нужны не меньше: они планируют сместить со второго места «Кузбасс», и ничего, кроме победы, их не устраивало.

Лобовое столкновение. «Зенит» не дал «Локомотиву» себя обокрасть «Зенит» из Санкт-Петербурга взял реванш у «Локомотива» и метит в тройку. Сибирякам не помог даже невероятный Павлов.

Шикарно настроился на свою бывшую команду Георг Грозер. Не секрет, что в прошлом году Пламен Константинов так и не сумел использовать всю силу немецкого диагонального, а потому во время очередной очной встречи Грозер показал, мол, смотри, как умею. 34 очка, показатель полезности – плюс 24, пять эйсов, 63 процента успешных атак. Это шикарная игра!



Грозеру по ходу матча также серьёзно помогал Камехо, а вот у «Локо» нападение выглядело слабо. Новосибирцы смогли выиграть второй сет, когда «Зенит» расслабился – 25:16, однако три других остались за «Зенитом», который закрепился на третьем месте с просветом в четыре очка.

MVP тура. Кто тут самый грозный?

Георг Грозер. Немец действительно был не только самым ярким игроком встречи «Зенит» – «Локомотив», но и всего 22-го тура в целом. Если всё будет в порядке, то в плей-офф Грозер будет очень грозным оружием команды из Санкт-Петербурга. Ему всё лучше удаётся чувствовать связь с партнёрами по команде, которые готовы подстраиваться и под его агрессивный стиль.

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 22-й тур



«Енисей» (Красноярск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:19, 25:22, 28:26)



«Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:12)



«Динамо» (Ленинградская обл.) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 0:3 (17:25, 22:25, 21:25)



«Белогорье» (Белгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3 (17:25, 23:25, 19:25)



«Урал» (Уфа) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:0 (25:17, 25:13, 25:22)



«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Казань) – 1:3 (13:25, 31:33, 26:24, 17:25)



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:23).

Очко тура. Слово за либеро

В матче «Локомотива» и «Зенита» произошёл крайне любопытный эпизод. Либеро новосибирцев Роман Мартынюк, в целом показавший себя с лучшей стороны в защите, сумел даже набрать очко! На старте четвёртой партии он поднял мяч после сильной атаки Камехо, игровой снаряд перелетел через сетку и упал в площадку на стороне «Зенита» – среагировать никто не успел.

Цитата тура. «Проиграли во всех аспектах»

«Белогорье» в родных стенах ровным счётом ничего не смогло противопоставить «Кузбассу» и уступило со счётом 0:3. Главный тренер Слободан Ковач объяснил причины такого поражения:



«Мы сегодня играли только до 15 очков в первой партии, а потом закончили. Мы проиграли во всех аспектах игры. Тактику выбрали хорошую, но не смогли её выполнить. Не смогли доиграть все переходящие мячи. Наши нападающие на краях очень много били в блок – 16 блоков сегодня получили. Когда игрок идёт в атаку, у него уже изначально ошибочная идея: я либо решу исход игры, либо нет. А надо продолжить игру дальше. «Кузбасс» показал, что на сегодняшний день они просто лучше нас», – рассказал Ковач по окончании встречи с кемеровчанами.

Креатив дня. Теперь ты в армии!

Свежими идеями вновь радуют казанцы. Главным героем темы Дня защитника отечества стал диагональный Никита Алексеев. Стал, конечно, не случайно – в армии он действительно служил. И «Зенит» заставил его вспомнить один из аспектов службы – бесконечную чистку картошки.