«Факел» не испугать. «Белогорье» красиво начало матч, но уступило в гостях

Одна команда прекрасно начала, другая так же закончила. Зеркальные партии и важнейший успех «Факела». До третьего места – одно очко.

«Белогорье» находится в очень плотном графике в последние недели, чередуя матчи чемпионата России с выступлениями на европейской арене. В середине недели белгородцы уверенно победили французский «Пуатье» в Кубке вызова и отправились на выезд к «Факелу» в неплохом настроении. Кстати, ответный матч с французами состоится уже 6 марта, так что календарь у «Белогорья» максимально жёсткий.

Клуб из Нового Уренгоя в этом плане может готовиться к игра в более спокойной обстановке, избегая многочисленных перелётов. «Факел» по-прежнему является единственной командой, обыгравший в Суперлиге казанский «Зенит». Но, очевидно, подопечные Камилло Плачи не собираются довольствоваться только этим званием и намерены пошуметь в этом сезоне как надо. И для начало им предстояло обыграть соседа по турнирной таблице и взять реванш за поражение в первом круге.

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Кошмарное начало для «Факела»

«Белогорье» начало очень мощно и повело со счётом 4:0 на подаче канадского доигровщика Джона Перрина. Плачи пришлось брать тайм-аут уже на самом старте первой партии. Судя по всему, тренеру удалось внести нужные изменения, и «Факел» сумел «сняться» с подачи канадца. Но радость хозяев была очень короткой. Александр Гуцалюк закрыл Волкова на блоке, затем Александр Сафонов исполнил эйс, плюс ещё несколько удачных действий гостей, и счёт стал совсем уж неприличным для «Факела» — 1:10.



После этого, по большому счёту, командам оставалось доиграть сет до конца. Отыграть такое отставание на уровне российской Суперлиги в матче равных команд очень сложно. Практически невозможно. «Факел» предпринял попытку и даже приблизился на расстояние 6 очков, но на большее сил не хватило. 25:17 – уверенное начало «Белогорья».

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«Белогорье» не смогло развить успех

На старте второй партии «Факел» сумел повести со счётом 3:1. В одном из моментов Егор Клюка классно перехитрил блок «Белогорья». Позже тот же Клюка коварной подачей заработал эйс и сделал счёт 6:2 в пользу хозяев. Возможно, Плачи дал установку действовать хитрее и более непредсказуемо, потому что в первом сете сильная и прямолинейная игра не приносила никакого результата. Тут сработал и первый темп в исполнении Ивана Яковлева.

У «Белогорья» появились проблемы с приёмом и доводкой. В каких-то моментах гостям удавалось забивать тяжёлые мячи, но постоянно это делать невозможно. В итоге «Факелу» удалось ещё немного увеличить отрыв – 13:8. А после и удержать его до конца сета – 25:20.

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Разгром

«Факел» на кураже отлично начал следующую партию и повёл со счётом 4:0. Помогли блок и ошибки соперников в атаке. Причём было видно, насколько эмоционально реагируют волейболисты из Нового Уренгоя на каждый выигранный мяч. Слободану Ковачу пришлось брать тайм-аут, чтобы хоть как-то встряхнуть команду. Однако после паузы Денис Богдан исполнил эйс, а потом выбил с приёма «Белогорье». 6:0 – не такого начала ждали гости.



Подопечные Ковача никак не могли наладить приём. Когда после очередной неудобной доводки Денис Земчёнок отправил мяч в аут, то схватился за сетку в расстроенных чувствах. Его можно было понять. Игра, которая давалась в первом сете, полностью перевернулась. То, что случилось в третьей партии, стало зеркальным отражением первой. Только теперь «Факел» создал огромный задел и не просто спокойно удержал его до конца, а сильно приумножил. 25:12 – это настоящий разгром в матче соперников такого уровня.

Вырвали победу

В четвёртом сете была именно та борьба, которую мы ожидали перед началом встречи. Команды шли вровень на протяжении всей партии, но в концовке хозяева всё же сумели вырвать такую важную победу и набрали полноценные три очка. «Факел» вплотную приблизился к питерскому «Зениту» и оторвался от «Белогорья» на четыре очка. За три тура до окончания регулярного чемпионата это серьёзное преимущество.