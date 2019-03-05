Под турецкую дудку. Как новый тренер сборной России проиграл «золотой сет»

Подарок тренеру сборной

Кемеровский «Кузбасс» в текущем розыгрыше волейбольного Кубка ЕКВ приятно удивил не только своих болельщиков, но и зрителей по всей Европе. Дебютант турнира без серьёзных трудностей шёл по дистанции и почти дошёл таким образом почти до финала. Почти – потому что в первом матче полуфинальной серии победил турецкий «Галатасарай» со счётом 3:1. Чтобы впервые в истории клуба добраться до финала еврокубка «Кузбассу» нужно было выиграть в Турции всего два сета из первых четырёх – задача для российской команды вполне посильная.

Активно мешать гостям из Кемерово собирались шумные фанаты «Галатасарая». Трибуны не были заполнены до отказа, но равнодушных среди зрителей не наблюдалось. Турки запели задолго до начала первого розыгрыша и не умолкали два с лишним часа.

Но «Кузбассу» нужно было не обращать на это внимания, а просто выполнять указания Туомаса Саммельвуо, который несколько дней назад был выбран на пост главного тренера сборной России. Разумеется, игроки хотели поздравить своего наставника с этим назначением победой в Европе.

А ещё «Кузбассу» нужно было забыть о видеоповторах. На турецкой площадке не было камер, к которым все уже давно привыкли и в Лиге чемпионов, и в чемпионате России. Но в Кубке ЕКВ по регламенту такое допустимо. Оставалось надеяться на внимательность главного судьи из Венгрии и порядочность местных лайнсменов.

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Выстояли и выиграли

Начало встречи у «Кузбасса» не задалось. Работал только блок, и больше ничего. Турки же довольно разнообразно играли в атаке, применяли и первый темп, и обманные удары, а потому сразу же оторвались в счёте на два-три очка. Кемеровчане же долго настраивали прицел: мячи летели то в блок, то в аут. И лишь в середине партии игра наконец-то стала налаживаться. Счёт 11:13 усилиями Полетаева и Пашицкого превратился в куда более оптимистичный 14:13. И главный тренер турецкой команды Недим Озбей был вынужден взять первый в матче тайм-аут.

Когда кемеровчане выиграли два очка после тайм-аута, трибуны начали посвистывать – им, конечно, совсем не нравилось, что происходило на площадке. Но «Кузбассу» было совершенно всё равно: у команды пошла атака, и при счёте 14:18 Озбей был вынужден снова взять тайм-аут, чтобы не отдать партию совсем уж без боя. Однако вышло только хуже: игра у турок совсем расклеилась, и «Галатасарай» проиграл ещё пять очков подряд. Хозяева судорожно проводили замену за заменой, но не помешали «Кузбассу» доминировать в концовке – 25:18.

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Под турецкую диктовку

Начало второго сета у «Кузбасса» совсем не задалось – 0:4. Обидно, что два очка кемеровчане отдали сопернику сами, атаковав в аут. Улыбки, которые были видны на лицах гостей, исчезли, но быстро перевернуть игру не вышло: при 2:7 Саммельвуо взял первый в матч тайм-аут.

Пауза финского специалиста вынудила соперника потерять подачу, но коренной перелом в игру не внесла – отрыв стабилизировался на четырёх-пяти мячах. В атаке у турок, как и в первой партии, солировали итальянец Антонов и эстонец Венно. У «Кузбасса» же себя искал Полетаев: поначалу он несколько раз ошибся, но к середине партии вроде бы добавил, и кемеровчане наконец-то зацепились за соперника – 13:11. Жаль только, что ближе никак подобраться не удавалось.

А затем «Галатасарай» добавил в приёме и стал чаще атаковать первым темпом. А «Кузбасс» непозволительно много ошибался в атаке. В концовке кемеровчане пошли ва-банк: тренер дал отдохнуть Карпухову, выпустив Семёна Дмитриева, а Полетаев рисковал и ошибался. И в итоге турки победили почти так же убедительно, как и россияне в первой партии, – 25:19.

Зарядились и разрядились

Главное оружие «Кузбасса» в матче – блок – исправно работало и в третьем сете. Добавилось к нему и ещё одно: разозлённый Ярослав Подлесных один за другим оформил два первых эйса гостей за игру. Всё это вместе привело к тому, что «Кузбасс» уверенно выиграл дебют – 6:2.

Досадно, что удержать солидный отрыв не получилось. Турки пользовались ошибками россиян и даже вышли вперёд – 10:9. Подопечные Саммельвуо вовремя включились и долго удерживали равный счёт, однако один рывок турок всё же пропустили – 12:14. Туомас тут же взял тайм-аут и провёл его крайне эмоционально, пытаясь зарядить команду на беспощадное сражение.

«Кузбасс» зарядился, но ненадолго. Кемеровчане подобрались к сопернику на минимальное расстояние – 17:18, но серией неточностей и ошибок сами же уничтожили интригу. Турки же поймали кураж, болельщики без устали пели песни, а Оливер Венно разошёлся не на шутку: рисковал и забивал. «Кузбасс» всерьёз нервничать турок так и не заставил – 21:25.

Капитуляция?

Вряд ли «Кузбасс» собирался довести дело до четвёртой боевой партии. Право на ошибку у кемеровчан по-прежнему оставалось, но поражение приводило к «золотому» сету. С другой стороны, гости по-прежнему могли выиграть сет и настраиваться на финал Кубка ЕКВ.

Однако пройти по лёгкому пути российской команде не удалось. Начало четвёртого сета вышло неудачным, и, похоже, что «Кузбасс» поник уже на выходе из дебюта при счёте 12:5. Дафф и Венно продолжали колотить и колотить, и гостям всё труднее было им противостоять.

При счёте 8:14 Саммельвуо заменил связующего: вместо Кобзаря вышел Кречетов. Была ли это капитуляция в ожидании «золотого» сета и возможность отдохнуть и получить ценные указания для игрока основы или последняя попытка постараться выиграть здесь и сейчас? Получилось первое: у «Галатасарая» летело буквально всё, и партия завершилась поражением – 17:25. Счёт мог бы быть и крупнее, но турки откровенно расслабились и упустили четыре сетбола.

Волейбол. Кубок ЕКВ. Стамбул, Турция

Полуфинал. Ответный матч

«Галатасарай» (Турция) – «Кузбасс» (Кемерово, Россия) – 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:17)

«Золотой» сет: 15:10

Первый матч: 1:3

Не день «Кузбасса»

Всё двухматчевое полуфинальное противостояние свернулось в одну укороченную партию. «Кузбассу» нужно было забыть, всё, что случилось сегодня с ними раньше, отключиться от ликования толпы турецких фанатов на трибуне и просто выиграть один-единственный сет.

Всё началось с двух ошибок Полетаева – 0:2. И полученный сходу груз отставания «Кузбассу» пришлось тащить за собой до смены сторон – 5:8. У кемеровчан здорово выглядел Подлесных, а Полетаев всё ещё ошибался тогда, когда забивать было жизненно важно. И, конечно, можно было досадовать об отсутствии видеоповторов: спорные ситуации решались не в пользу россиян.

Команды обменивались результативными атаками, но это было на руку «Галатасараю». При счёте 7:9 Полетаев с подачи отправил мяч в площадку, но турецкий линейный поднял флаг – 7:10. А после этого у «Кузбасса» всё рассыпалось. Саммельвуо взял ещё один короткий тайм-аут, но совершить чудо и спасти «золотой» сет уже не удалось. «Кузбасс» проиграл – 10:15.

Кемеровчанам стоит сказать спасибо за этот розыгрыш Кубка ЕКВ. Они, будучи дебютантами еврокубков, сумели пройти большой путь. И кто бы мог в его начале предположить, что невыход в финал станет большим разочарованием? Впрочем, «Кузбасс» получил большой опыт, который наверняка пригодится команде в будущем. Возможно, уже в Лиге чемпионов.