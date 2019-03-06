«Получаю письма от молодых волейболистов. Спрашивают, как у меня получилось»

Матч 23-го тура Суперлиги с уфимским «Уралом» стал бенефисом центрального блокирующего «Зенита» из Санкт-Петербурга Алексея Сафонова. В первом сете он впервые за карьеру набрал восемь очков за партию, реализовав при этом все семь атак, а в общей сложности заработал 16 очков и установил персональный рекорд результативности в матчах за команду из Санкт-Петербурга. В интервью «Чемпионату» Алексей посетовал на потерю концентрации во второй партии, пообещал дать бой Казани, а также признался, что ощущает ответственность перед подрастающим поколением.

«Важно показать, что можем побеждать «Зенит-Казань»

— Алексей, вы ударно начали матч с «Уралом» и в первой партии установили личный рекорд по количеству очков за сет. Был какой-то особый настрой на эту встречу?

— Как всегда настраивался выкладываться по полной. Просто команда часто играла через меня, а я свои моменты реализовал. Была установка больше задействовать первый темп. В стартовом сете этот элемент хорошо работал и приносил нам очки.

— Во второй партии «Зенит» набрал всего 16 очков. Вообще, в последних матчах ваша команда регулярно проваливается во втором сете после удачного начала. Есть ли в этом какая-то закономерность?

— Трудно объяснить, почему так происходит. Возможно, после уверенной игры в первом сете немножко расслабляемся, что, прежде всего, приводит к проблемам на приёме. В команде все понимают, что у нас идёт небольшой спад во второй партии, стараемся от этого избавиться. У нас сейчас напряжённый календарь, поэтому важно выигрывать такие матчи, затрачивая как можно меньше сил. Тренер обращает на это внимание и просит играть с максимальной концентрацией в течение всей встречи. Да и в команде это все понимают, все ребята опытные, взрослые. Будем работать, чтобы в дальнейшем обходиться без обидных провалов.



— Впереди у вас матч с «Зенитом-Казань». Недавно все видели, как «Кузбасс» вышел на встречу с лидером без ключевых игроков и, по сути, отказался от реальных шансов на борьбу. В чём будет главная мотивация вашей команды?

— Борьбу за второе место по итогам регулярки никто не отменял. Мы уже попали в плей-офф, но важно быть как можно выше в турнирной таблице. Не сомневаюсь, что против «Зенита-Казань» будем играть с полной отдачей и настраиваться только на победу. Не исключено, что нам придётся играть с ними и на одной из стадий плей-офф, поэтому нам важно показать, что мы можем играть с казанцами на равных и побеждать. В плане уверенности будет очень хорошо, если нам удастся сыграть в отличный волейбол, навязать борьбу «Зениту-Казань» и выиграть.

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«У нас неплохие шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов»

— В этом сезоне вы дебютировали в Лиге чемпионов. Каково это – в 29 лет впервые сыграть в главном клубном турнире Европы?

— Я поиграл в еврокубках за «Газпром-Югра», так что уже примерно представлял, чего ждать. Конечно, Лига чемпионов по уровню превосходит Кубок ЕКВ, поэтому поначалу присутствовало волнение, но быстро удалось с ним справиться. У нас в команде большинство игроков много выступали в Лиге чемпионов и неоднократно выигрывали турнир. Может быть, их спокойствие и уверенность передались и мне. В любом случае, я думаю, мне удалось без особых трудностей адаптироваться к уровню Лиги чемпионов.

— Более опытные товарищи по команде что-то подсказывали в плане выступления в Лиге чемпионов? Может, давали какие-то советы?

— Да нет. Просто готовились к каждой команде, тщательно разбирали игру соперников. Знали, что в Лиге чемпионов играть будет сложнее, чем в чемпионате. Здесь все команды очень серьёзного уровня, тем более многие показывают не совсем типичный для Суперлиги волейбол. Мы серьёзно настраивались на каждую встречу, выходили и побеждали. Здорово, что удалось пройти групповой этап без поражений. Теперь все мысли о четвертьфинале.



— Вам предстоит сыграть с польской «Скрой». Как в команде восприняли итоги жеребьёвки?

— Мы предполагали, что попадём на одну из польских команд, так что к результату жеребьёвки были готовы. Отличная команда, там тоже много опытных игроков. Просто нам точно не будет, но шансы у нас неплохие. Нужно готовиться и добиваться победы в этом противостоянии.

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«Если мне суждено попасть в сборную, то я там буду»

— Недавно на пост главного тренера сборной России был назначен финн Туомас Саммельвуо. Наверняка игроки «Зенита» между собой обсуждали эту новость. Как в целом ребята отреагировали на выбор наставника?

— Конечно, мы разговаривали на эту тему. Все сходятся во мнении, что Саммельвуо отличный тренер и заслуженно получил возможность попробовать себя в роли наставника сборной России. «Кузбасс» прекрасно выступает под его руководством. Очевидно, у него получилось найти общий язык с игроками. Можно только пожелать ему удачи (улыбается).

— На должность тренера сборной также претендовал рулевой «Зенита» Александр Климкин. Не было мысли, что в случае его назначения вам будет легче оказаться в национальной команде?

— Если честно, не задумывался об этом (улыбается). Конечно, Александр Владимирович очень грамотный специалист, который оказался в списке не просто так. Я был бы рад за него, если федерация сделала бы выбор в его пользу. Что касается меня, то пускай всё идёт своим чередом. Если мне суждено попасть в сборную, то я там окажусь. Конечно, хочется туда попасть. Для этого надо работать и показывать хороший волейбол.

«Чувствую ответственность перед молодыми волейболистами»

— У вас нестандартная для российского волейбола карьера. Вы дебютировали в профессиональном волейболе только в 21 год, а впервые попали в топ-клуб уже ближе к 30. Можете вспомнить, о чём думали, когда писали письмо в «Югру-Самотлор» и просились на просмотр?

— В то время я, конечно, и представить не мог, что получится дойти до такого уровня. Всё как-то постепенно складывалось, поднимался из лиги в лигу. Тогда я просто хотел играть, мне очень нравился волейбол.

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— У вас есть ответ, почему именно вам удалось то, о чём многие волейболисты-любители могут только мечтать?

— Прежде всего огромное желание играть и работать над собой. Я полностью отдавался своему делу. Думаю, это помогло мне обратить на себя внимание и постепенно добраться до такой высококлассной команды, как «Зенит» из Санкт-Петербурга.



— Бывает ли, что к вам обращаются юные волейболисты, которые хотят повторить ваш путь?

— Да, я иногда получаю письма и сообщения от молодых ребят, которые спрашивают, как у меня всё получилось. Я всем пишу, что нужны большое желание, преданность своему делу, ну и чуточку везения, наверное (смеётся).



— Чувствуете дополнительную ответственность в связи с тем, что молодые игроки равняются на вас?

— Безусловно, какая-то ответственность есть. Понимаешь, что люди следят за тобой, знают твою историю. Это добавляет мотивации и заставляет работать ещё упорнее, чтобы не разочаровать тех, для кого ты служишь примером.