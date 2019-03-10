Не гневайтесь! «Локомотив» опять дышит «Динамо» в затылок

В женской волейбольной Суперлиге интрига в борьбе за первое место жива. «Локомотив» выиграл девятый матч кряду, но «Динамо» пока впереди.

Битва за лидерство

В женской волейбольной Суперлиге неумолимо близится плей-офф и накаляется интрига в битве за лидерство. «Локомотив» из Калининградской области блестяще начал свой первый сезон в чемпионате России – с ходу взобрался на первое место. Однако 13 января проиграл главным конкуренткам из московского «Динамо» и пропустил их вперёд. Количество очков у команд было равным, но по результату личной встречи москвички удерживали более высокую позицию.

Расстрел без предупреждения. «Уралочка» сохранила место среди лидеров «Енисей» в домашнем матче против «Уралочки» выиграл первую партию, но рассыпался и в концовке боролся не за победу, а за собственную честь.

Такая погоня продолжается уже почти два месяца. На протяжении восьми туров подряд «Динамо» и «Локомотив» синхронно побеждают и ждут очной встречи в заключительном туре. В минувшие выходные московское «Динамо» проводило свой матч раньше и обыграло одноклубниц из Челябинска – 3:0. «Локомотиву» соответственно тоже нужно было побеждать, причём не доводя дело до пятой партии. Но соперник серьёзный – краснодарское «Динамо» после серии неудач набрало мощный ход: одержало пять побед подряд и выбралось на пятое место в таблице.

Один отрыв, другой отрыв

Поначалу обе команды заметно нервничали, а потому нередко ошибались. Розыгрыши были быстрыми, счёт менялся мгновенно, но при этом оставался практически равным. И лишь когда партия приближалась к своему экватору, «Динамо» на подаче Анны Матиенко вырвалось чуть вперёд – 9:6. Ещё несколько ошибок в приёме вынудили Андрея Воронкова взять тайм-аут: «Локомотив» уступал со счётом 7:11, и тренер принял решение встряхнуть команду.

Классная подача Юлии Подскальной и пара мощных атак Аны Клегер позволили «Локомотиву» устроить успешную погоню за соперницами: хозяйки выиграли пять очков подряд – 12:11. Такой мощный рывок явно добавил подопечным Воронкова положительных эмоций, и «Локо» помчал к победе в первой партии: здорово подавала Живкович, хорошо работал блок – 18:13.

Но в женском волейболе всё меняется быстро. Пара успешных блоков, пара неточных атак Клегер, и «Динамо» вернуло интригу в первую партию – 20:20. Суматоха в обороне Калининграда и вовсе позволила краснодарским девушкам перехватить инициативу. «Локомотив» пошёл на риск на подаче в концовке, но этот риск не оправдался. «Динамо» выиграло первый сет – 25:23.

Обошлись без интриги

Проблемы Калининграда на приёме и в защите перешли с командой и во второй период. Дебют сета остался за гостьями, а хозяйки вновь оказались в позиции догоняющих. Судя по тому, с какой злостью вбила мяч в пол Ирина Воронкова в одной из атак, девушки из «Локомотива» были недовольны тем, как складывается игра, и очень хотели поскорее всё исправить.

За счёт классных действий Орловой и Сафоновой «Локомотив» смог сравнять счёт, а затем и оторваться от соперниц. Местный фан-сектор вновь с удовольствием стал считать касания в атаке: «Раз! Два! Три!» – причём следом всё чаще следовало ликование от забитого мяча. Атаки Воронковой и Клегер, подача Живкович – всё это сделало отрыв крупным – 18:10. И во второй партии обошлось без интриги: Краснодар расклеился и почти без борьбы уступил – 14:25.

Гнев игре не помощник

Второго перерыва тоже будто бы и не было – «Локомотив» продолжил доминировать на площадке. Помогли этому сразу пять подряд уверенных подач в исполнении Валерии Сафоновой. Константин Ушаков начал гневаться то ли на своих подопечных, то ли на судей, которые, по мнению тренера, могли ошибаться, но гнев делу не помогал. «Локо» уверенно вёл – 8:2.

«Динамо» не собиралось выбрасывать белый флаг и включилось в игру: особенно старались Пипунырова и Халецкая. Но «Локомотив» не расслаблялся и спокойно удерживал преимущество в шесть-семь мячей. Окончательно разыгралась Воронкова, которая набирала одно очко за другим, не сбавляла оборотов и Клегер, а Подскальная блестяще подавала. Калининградские девушки очень быстро довели дело до концовки – 20:12, и без особых проблем её выиграли – 25:17.

Быстрая развязка

Старт четвёртого сета получился равным. «Локомотив» владел инициативой, но «Динамо» соперниц старалось не отпускать. Держаться на равных получалось до тех пор, пока Бояна Живкович не стала активно включать в игру Клегер, исправно атаковавшую с задней линии. Никак не могли девушки из Краснодара раскусить и непростую подачу Сафоновой – 9:6.

Калининград был силён разнообразием атаки. Там, где не могла атаковать Клегер, включались Воронкова и Сафонова, проводившая великолепный матч. Именно Валерия принесла команде трудовое очко в затяжном, судьбоносном розыгрыше. Положительные эмоции вкупе с мощной подачей Клегер позволили «Локомотиву» добыть солидный отрыв – 18:12. Этот удар девушки из Краснодара уже не вынесли: их отчаянные атаки летели в аут, отрыв увеличивался, и победа хозяек была лишь делом времени. На концовку ушло минут пять, не больше – 25:17.

«Локомотив» одержал девятую победу кряду и вновь догнал московское «Динамо» в турнирной таблице. Концовка регулярного чемпионата обещает быть невероятно жаркой.