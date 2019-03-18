«Спасибо, что не стали «спасать Россию». Зачем болельщик побрился налысо

Матч тура

Встреча «Белогорья» и «Локомотива», по сути, была битвой за пятое место по итогам регулярного чемпионата, и характер борьбы только подчёркивал значимость противостояния. В первом сете сибиряки захватили лидерство благодаря более чётким действиям в завершении атак. Белгородцы старались догнать, но собственные ошибки сводили их усилия на нет, а в концовке «Локомотив» наладил подачу и уверенно взял сет – 25:18. Во второй партии перелом случился после серии классных подач Александра Сафонова, а ошибки Ивовича позволили «Белогорью» развить успех, который перерос в победу в сете – 25:21.

Третий складывался в пользу «Белогорья». Хозяева надёжно играли на блоке, а сами ошибок к атаке почти не допускали. Однако при счёте 12:18 на подачу у «Локо» встал Николай Павлов, и уже через несколько минут от преимущества хозяев не осталось и следа – 18:18. При этом в третьем сете «Белогорье» выглядело лучше и, даже упустив перевес, продолжило чётче реализовывать свои шансы. После ухода Павлова с подачи гости так не набрали ни одного очка. В четвёртой партии всё снова изменилось. «Железнодорожники» с первых розыгрышей наладили бесперебойный набор очков и завершили сет разгромом – 25:13. Начало тай-брейка также осталось за «Локомотивом», но «Белогорье» на подаче Земчёнка вышло вперёд, а за счёт удачной игры в защите и на блоке добыло решающее преимущество – 15:9.

«Судя по матчу, мы ничего не умеем». За что тренер пригрозил игроку ссылкой В Питере побили рекорд, в Новокуйбышевске перепутали игроков, а в Новом Уренгое тренер обматерил подопечного. Суперлига празднует весну.

Напряжение тура

Вообще, 25-й тур мужской Суперлиги получился самым упорным в текущем сезоне. Сразу четыре встречи из семь завершились на тай-брейке. Ранее в каждом из туров как минимум в четырёх матчах победителя удавалось выявить до пятой партии. Конечно, сказалась ставка «Факела» и «Зенита-Казань» на резервистов. Играй у них все лидеры, у «Югры-Самотлор» и «Енисея» вряд ли были бы шансы перевести встречу на тай-брейк. Но как бы там ни было борьба на площадке и затяжные противостояния – это то, что нравится болельщикам и добавляет волейболу привлекательности.

Сенсация тура

«Югра-Самотлор» прочно закрепилась за 13-й строчке и давно распрощалась с шансами на плей-офф. «Факел», напротив, давно гарантировал себе место в финальной восьмёрке. Но в очной встрече каждый решал свои задачи, а потому игра получилась зрелищной и непредсказуемой. Хозяева сделали всё, чтобы в последнем домашнем матче Суперлиги порадовать нижневартовских болельщиков. И им это удалось. «Факел» даже без Волкова и Колодинского мог выигрывать встречу, но сумасшедший настрой «Югры» дал о себе знать и сказался на результате. 13-я команда Суперлиги обыгрывает четвёртую, причём абсолютно по делу.

Рекорд тура

Казанский «Зенит», выпустив резервистов на матч с «Енисеем», тоже столкнулся с огромными проблемами, но всё же смог избежать поражения. Без Нгапета, Андерсона, Вольвича и почти без Михайлова роль главной ударной силы клуба из Татарстана на себя взял Андрей Сурмачевский. 22-летний волейболист набрал 25 очков, установив персональный рекорд в Суперлиге, а заодно стал самым результативным игроком тура.

«Расслабьтесь вы, господи!» Какой из «Зенитов» больше напрягался в дерби? Битва «Зенитов» из Санкт-Петербурга и Казани получилась эффектной. Результат – ожидаемым. Фаворит проиграл одно сражение, но не войну.

Разгром тура

Кемеровский «Кузбасс», в отличие от большинства соседей по турнирной таблице, в домашнем матче с «Новой» решил не экспериментировать. Резервисты у сибиряков тоже поиграли, но получили шанс только в концовке третьего сета, когда сопротивление «Новы» было разбито. Команда из Самарской области за три партии набрала только 47 очков. Это повторение худшего результата сезона. В 12-м туре «Югра-Самотлор» во встрече с «Факелом» тоже взяла лишь 47 очков, но тогда нижневартовцы хотя бы навязали борьбу в третьем сете, проиграв его со счётом 23:25. У «Новы» же в матче с «Кузбассом» осязаемых шансов не было вообще.

Стрижка тура

Уфимский «Урал» в тяжёлом и не лучшем по качеству игры матче взял верх над московским «Динамо». Пятисетовая выездная победа вкупе с поражением «Газпрома-Югра» от питерского «Зенита» приблизила команду из Башкортостана к участию в плей-офф. Интересно, что болельщик «Урала» Максим Хусаинов перед матчем с москвичами пообещал побриться налысо в случае успеха своей команды и сдержал обещание. Максим опубликовал видео из парикмахерской, на котором видно, как он выполняет условие спора.

Цитата тура

Главный тренер «Динамо» из Ленинградской области после принципиальной победы над «Ярославичем» поблагодарил волейболистов за командную игру: «Я благодарен игрокам за то, что они не стали «спасать Россию» каждый сам по себе, а выдержали тот уровень командной дисциплины, который и принёс нам успех в этой встрече».

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 25-й тур



«Кузбасс» (Кемерово) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:15, 25:18, 25:14)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10)

«Ярославич» (Ярославль) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 1:3 (21:25, 27:25, 18:25, 19:25)

«Динамо» (Москва) – «Урал» (Уфа) – 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15)

«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9)

«Зенит-Казань» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) – 3:2 (18:25, 34:32, 20:25, 25:19, 15:12)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:17, 25:23, 28:26)