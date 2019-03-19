Титан с фингалом. «Зенит» чуть не вылетел из Лиги чемпионов. Четыре раза!

Вымученная

16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче «Раунда шести» российская команда проиграла польской «Скре» со счётом 2:3. Через неделю в гостях была победа со счётом 3:0. Через месяц – победа в финале Лиги чемпионов. Через год – ещё одна победа, добытая без осечек.

«Зенит» так привык быть сильнейшим, что трудный матч с «Гданьском», завершившийся со счётом 3:2 в пользу казанцев был воспринят как сенсация. Да, «Гданьск» – команда с большим потенциалом, но она идёт десятой в чемпионате Польши, звёзд с неба не хватает. Какая уж там борьба с «Зенитом»?! Казалось, что дома казанцы легко расставят всё по своим местам.

«Тренер нашёл в себе силы встать». Как Казань спасала матч в Лиге чемпионов Алексей Вербов в матче против «Гданьска» успел побыть и тренером, и игроком. А «Зенит» успел поверить в победу, выгореть и возродиться.

Но ответный матч получился ещё более тяжёлым, чем первый. Поляки имели пять шансов, чтобы быстро выбить «Зенит» из Лиги чемпионов. Но казанцы отбились, спаслись и вымучили победу в золотом сете. Именно вымучили – по-другому итог равной трёхчасовой битвы не описать.

Поляки «на расслабоне»

Игра началась с дуэли Алекно и Анастази на видеопросмотрах. Итальянский тренер предложил это оружие уже после первого розыгрыша, россиянин поддержал после второго. Оба тренера в своих обращениях к судьям были правы, хотя судьбу первого очка «Зенита» решили даже не миллиметры, а доли миллиметров – мяч едва-едва коснулся линии.



Игроки «Зенита» поначалу переживали – отсюда и многочисленные ошибки. Поляки же, видимо, чувствовали себя более расслабленно. А потому уже в дебюте они добыли несколько очков преимущества и вынудили Алекно взять тайм-аут при 8:13. Особенно у «Гданьска» шла игра в защите: поляки поднимали удивительно сложные мячи. Поднимали и забивали их!

Казанцы успокоились, стали сниматься с подачи соперника с первой же попытки, но брейковые очки добывали с большим трудом. «Гданьск» упорно не желал ошибаться, и лишь в самой концовке Нгапет дважды смутил Музая. Четыре мяча отставания превратились в два, и, отправляя Нгапета на подачу при счёте 23:24, «Зенит» обоснованно надеялся на спасение. Но риск казанского легионера не оправдался – мяч улетел за лицевую линию, и сет был проигран.

Подарили победу сами

Первый сет «Зенит» списал на раскачку. А во втором начал играть почти так, как ждали зрители. Вольвич хорошо подавал, а Михайлов и Андерсон стали регулярно добивать до пола и добывать очки в атаке. Первую часть сета казанцы завершили с удобным отрывом в два-три мяча.



«Гданьск» играл очень стабильно, оборотов по сравнению с первой партией не справлял и своими шансами пользовался. А ещё ждал ошибок хозяев. Пара неудачных подач, пара слабых атак, и от преимущества «Зенита» не осталось и следа – 15:15. Более того, спокойно играющие поляки ближе к концовке даже сумели выйти вперёд – 18:17. Алекно явно был недоволен.



То касание сетки, то заступ при атаке с задней линии, то ошибка на подаче – «Зенит», сам того не желая, преподносил сопернику подарок за подарком. В концовке поляки атаковали уже не так рьяно, как в первом сете, но комфортно вели в счёте – 19:22. На сей раз Нгапет в концовке подал лучше, и интрига возродилась снова, но Новаковский и Музай были на высоте. Опять 25:23.

Карточка бонусом к просмотру

Мало кто мог ожидать такого развития сюжета. При счёте 0:2 по сетам «Зенит» уже не мог позволить себе проиграть третью партию. Это повлекло бы за собой не только поражение в конкретной встрече, но и вылет из Лиги чемпионов. Складывать чемпионские полномочия, тем более так рано, «Зениту», конечно, не хотелось. Но игра у хозяев по-прежнему шла тяжело.



«Гданьск» атаковал первым темпом. А «Зенит» стабильно тащил Михайлов, всплесками пользу приносил и Нгапет, однако казанцы никак не могли избавиться от собственных ошибок, и многое отдавали сопернику сами. Плотная борьба хозяевам, конечно, была не на руку.



При счёте 14:12 Анастази накинулся на арбитра, показывая, что ему нужен просмотр. Судьи долго совещались и в итоге дали и просмотр, и карточку за эмоции. Но своего итальянец добился – на повторе был заметен переход Михайловым средней линии, и счёт опять стал равным – 13:13.

«Зенит» снова рванул вперёд, добился отрыва в четыре очка, но опять был остановлен. В концовку казанцы вошли фаворитами – 21:19, но пара ошибок, и поляки снова дышат в спину – 21:21. В решающие моменты почти все игроки подавали плохо, а решила всё единственная результативная подача: Алекно выпустил на сетбол Сурмачевского, и тот отправил мяч навылет – 25:23.

Четыре матчбола? «Зенит» не проиграет!

В начале четвёртого сета «Зенит» снова сделал шажок в сторону пропасти – 3:6. Но в этот раз казанцы смогли отыграться в одной расстановке: особенно старался Максим Михайлов. А когда «Зенит» после этого и сам вышел вперёд, напряжение на лицах игроков российской команды впервые за всю игру сменилось облегчением. Полякам же, напротив, было всё тяжелее.



Единственное, что вообще не получалось у «Зенита» – подача, и хуже всего её выполнял Нгапет. Но, даже стабильно подпитывая соперника, казанцы сохраняли отрыв в пару очков. Конечно, забивали поляки и сами: Музай чуть ушёл в тень, зато разыгрались Шотт и Немец.



Но удержать преимущество опять не удалось: «Гданьск» казанцев достал – 19:19. При равном счёте началась борьба нервов, и крепче они оказались у поляков. Нгапет в очередной раз зарядил мяч в сетку с подачи и позволил сопернику выйти вперёд. Минимальный отрыв воплотился в четыре матчбола, но ни один из них «Гданьск» не реализовал. За расточительность соперника двумя убойными подачами наказал Максим Михайлов. «Зенит» спасся – 29:27.

Матч проигран. Битва продолжается

После такого спасения «Зенит» на эмоциях должен был если не разбить гостей наголову, то хотя бы победить спокойно, с отрывом. Но казанцы решили, что шоу должно продолжаться. Конечно, продолжали бороться за результат и поляки. К середине сета счёт был равным – 7:7.



У казанцев уже не было психологического преимущества, но было кадровое: из-за травмы площадку покинул основной связующий поляков Михал Козловски. Но «Гданьску» это почему-то только помогло: в концовке пятой партии «Зениту» нужно было искать брейковое очко. Найти-то нашли, но партию проиграли, потому что очень плохо подавали на «больше-меньше» – 15:17. Вместе с пятым сетом «Зенит» проиграл и матч. Но битва продолжилась в «золотом» сете.

«Это позор!» И речь не о «Зените»

Отличным объяснением тому, почему всё складывалось так тяжело для «Зенита», была статистика ошибок. У казанцев их было 43 за пять сетов! Для сравнения: у «Гданьска» – 26. Но всё это могло оказаться неважным. Счёт в серии обнулился. Нужно было выиграть один короткий сет.



Рассчитывать на то, что «Зенит» выиграет его легко, было уже странно. Но, видимо, сказывался опыт трудных матчей и физическая готовность. Музаю толком атаковать не давали, Мияйловичу – тоже. Михайлов же по-прежнему забивал, а Вербов не слишком ярко, но очень упорно трудился, поднимая трудные мячи. К смене сторон казанцы подошли с преимуществом – 8:6.



Поляки не сдавались, и снова счёт сравняли – 11:11. А затем на подачу вышел Нгапет и сделал то, чего от него ждали весь матч – подал не в сетку. В этом же розыгрыше Андерсон атаковал по подушечкам пальцев блокирующих, и судья рассмотрел касание, а Анастази нет. Он кричал: «Это позор!» – но было уже поздно: Нгапет снова подал здорово и «Зенит» получил три матчбола. Второго из них казанцам хватило, чтобы пройти дальше. Вымучить этот полуфинал.

Волейбол. Лига чемпионов. Казань, Россия

Четвертьфинал. Ответный матч



«Зенит» (Казань, Россия) – «Гданьск» (Польша) – 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:17)

Первый матч – 3:2.

«Золотой» сет – 15:12