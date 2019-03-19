Титан с фингалом. «Зенит» чуть не вылетел из Лиги чемпионов. Четыре раза!

Вымученная
16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче «Раунда шести» российская команда проиграла польской «Скре» со счётом 2:3. Через неделю в гостях была победа со счётом 3:0. Через месяц – победа в финале Лиги чемпионов. Через год – ещё одна победа, добытая без осечек.
«Зенит» так привык быть сильнейшим, что трудный матч с «Гданьском», завершившийся со счётом 3:2 в пользу казанцев был воспринят как сенсация. Да, «Гданьск» – команда с большим потенциалом, но она идёт десятой в чемпионате Польши, звёзд с неба не хватает. Какая уж там борьба с «Зенитом»?! Казалось, что дома казанцы легко расставят всё по своим местам.
Но ответный матч получился ещё более тяжёлым, чем первый. Поляки имели пять шансов, чтобы быстро выбить «Зенит» из Лиги чемпионов. Но казанцы отбились, спаслись и вымучили победу в золотом сете. Именно вымучили – по-другому итог равной трёхчасовой битвы не описать.
Поляки «на расслабоне»
Игра началась с дуэли Алекно и Анастази на видеопросмотрах. Итальянский тренер предложил это оружие уже после первого розыгрыша, россиянин поддержал после второго. Оба тренера в своих обращениях к судьям были правы, хотя судьбу первого очка «Зенита» решили даже не миллиметры, а доли миллиметров – мяч едва-едва коснулся линии.
Игроки «Зенита» поначалу переживали – отсюда и многочисленные ошибки. Поляки же, видимо, чувствовали себя более расслабленно. А потому уже в дебюте они добыли несколько очков преимущества и вынудили Алекно взять тайм-аут при 8:13. Особенно у «Гданьска» шла игра в защите: поляки поднимали удивительно сложные мячи. Поднимали и забивали их!
Казанцы успокоились, стали сниматься с подачи соперника с первой же попытки, но брейковые очки добывали с большим трудом. «Гданьск» упорно не желал ошибаться, и лишь в самой концовке Нгапет дважды смутил Музая. Четыре мяча отставания превратились в два, и, отправляя Нгапета на подачу при счёте 23:24, «Зенит» обоснованно надеялся на спасение. Но риск казанского легионера не оправдался – мяч улетел за лицевую линию, и сет был проигран.
Подарили победу сами
Первый сет «Зенит» списал на раскачку. А во втором начал играть почти так, как ждали зрители. Вольвич хорошо подавал, а Михайлов и Андерсон стали регулярно добивать до пола и добывать очки в атаке. Первую часть сета казанцы завершили с удобным отрывом в два-три мяча.
«Гданьск» играл очень стабильно, оборотов по сравнению с первой партией не справлял и своими шансами пользовался. А ещё ждал ошибок хозяев. Пара неудачных подач, пара слабых атак, и от преимущества «Зенита» не осталось и следа – 15:15. Более того, спокойно играющие поляки ближе к концовке даже сумели выйти вперёд – 18:17. Алекно явно был недоволен.
То касание сетки, то заступ при атаке с задней линии, то ошибка на подаче – «Зенит», сам того не желая, преподносил сопернику подарок за подарком. В концовке поляки атаковали уже не так рьяно, как в первом сете, но комфортно вели в счёте – 19:22. На сей раз Нгапет в концовке подал лучше, и интрига возродилась снова, но Новаковский и Музай были на высоте. Опять 25:23.
Карточка бонусом к просмотру
Мало кто мог ожидать такого развития сюжета. При счёте 0:2 по сетам «Зенит» уже не мог позволить себе проиграть третью партию. Это повлекло бы за собой не только поражение в конкретной встрече, но и вылет из Лиги чемпионов. Складывать чемпионские полномочия, тем более так рано, «Зениту», конечно, не хотелось. Но игра у хозяев по-прежнему шла тяжело.
«Гданьск» атаковал первым темпом. А «Зенит» стабильно тащил Михайлов, всплесками пользу приносил и Нгапет, однако казанцы никак не могли избавиться от собственных ошибок, и многое отдавали сопернику сами. Плотная борьба хозяевам, конечно, была не на руку.
При счёте 14:12 Анастази накинулся на арбитра, показывая, что ему нужен просмотр. Судьи долго совещались и в итоге дали и просмотр, и карточку за эмоции. Но своего итальянец добился – на повторе был заметен переход Михайловым средней линии, и счёт опять стал равным – 13:13.
«Зенит» снова рванул вперёд, добился отрыва в четыре очка, но опять был остановлен. В концовку казанцы вошли фаворитами – 21:19, но пара ошибок, и поляки снова дышат в спину – 21:21. В решающие моменты почти все игроки подавали плохо, а решила всё единственная результативная подача: Алекно выпустил на сетбол Сурмачевского, и тот отправил мяч навылет – 25:23.
Четыре матчбола? «Зенит» не проиграет!
В начале четвёртого сета «Зенит» снова сделал шажок в сторону пропасти – 3:6. Но в этот раз казанцы смогли отыграться в одной расстановке: особенно старался Максим Михайлов. А когда «Зенит» после этого и сам вышел вперёд, напряжение на лицах игроков российской команды впервые за всю игру сменилось облегчением. Полякам же, напротив, было всё тяжелее.
Единственное, что вообще не получалось у «Зенита» – подача, и хуже всего её выполнял Нгапет. Но, даже стабильно подпитывая соперника, казанцы сохраняли отрыв в пару очков. Конечно, забивали поляки и сами: Музай чуть ушёл в тень, зато разыгрались Шотт и Немец.
Но удержать преимущество опять не удалось: «Гданьск» казанцев достал – 19:19. При равном счёте началась борьба нервов, и крепче они оказались у поляков. Нгапет в очередной раз зарядил мяч в сетку с подачи и позволил сопернику выйти вперёд. Минимальный отрыв воплотился в четыре матчбола, но ни один из них «Гданьск» не реализовал. За расточительность соперника двумя убойными подачами наказал Максим Михайлов. «Зенит» спасся – 29:27.
Матч проигран. Битва продолжается
После такого спасения «Зенит» на эмоциях должен был если не разбить гостей наголову, то хотя бы победить спокойно, с отрывом. Но казанцы решили, что шоу должно продолжаться. Конечно, продолжали бороться за результат и поляки. К середине сета счёт был равным – 7:7.
У казанцев уже не было психологического преимущества, но было кадровое: из-за травмы площадку покинул основной связующий поляков Михал Козловски. Но «Гданьску» это почему-то только помогло: в концовке пятой партии «Зениту» нужно было искать брейковое очко. Найти-то нашли, но партию проиграли, потому что очень плохо подавали на «больше-меньше» – 15:17. Вместе с пятым сетом «Зенит» проиграл и матч. Но битва продолжилась в «золотом» сете.
«Это позор!» И речь не о «Зените»
Отличным объяснением тому, почему всё складывалось так тяжело для «Зенита», была статистика ошибок. У казанцев их было 43 за пять сетов! Для сравнения: у «Гданьска» – 26. Но всё это могло оказаться неважным. Счёт в серии обнулился. Нужно было выиграть один короткий сет.
Рассчитывать на то, что «Зенит» выиграет его легко, было уже странно. Но, видимо, сказывался опыт трудных матчей и физическая готовность. Музаю толком атаковать не давали, Мияйловичу – тоже. Михайлов же по-прежнему забивал, а Вербов не слишком ярко, но очень упорно трудился, поднимая трудные мячи. К смене сторон казанцы подошли с преимуществом – 8:6.
Поляки не сдавались, и снова счёт сравняли – 11:11. А затем на подачу вышел Нгапет и сделал то, чего от него ждали весь матч – подал не в сетку. В этом же розыгрыше Андерсон атаковал по подушечкам пальцев блокирующих, и судья рассмотрел касание, а Анастази нет. Он кричал: «Это позор!» – но было уже поздно: Нгапет снова подал здорово и «Зенит» получил три матчбола. Второго из них казанцам хватило, чтобы пройти дальше. Вымучить этот полуфинал.
Четвертьфинал. Ответный матч
«Зенит» (Казань, Россия) – «Гданьск» (Польша) – 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:17)
Первый матч – 3:2.
«Золотой» сет – 15:12