Было три, остался один. «Динамо» не сумело сотворить чудо в Лиге чемпионов

Накануне российское представительство в мужской волейбольной Лиге чемпионов сократилось с трёх до двух команд. Питерский «Зенит» не сумел поддержать своих казанских одноклубников и вылетел в четвертьфинале. Последним из наших клубов в борьбу за попадание в полуфинал вступило московское «Динамо», которое в первой игре очень достойно смотрелось против крайне мощной итальянской команды «Любе Чивитанова». Тогда гости победили со счётом 3:2, и перед матчем в Италии считались явным фаворитом в противостоянии.

«Динамо» Москва на тай-брейке проиграло «Любе» в четвертьфинале волейбольной ЛЧ

Без борьбы

Итальянские болельщики не сумели полностью заполнить зал к началу матча. Неужели были настолько уверены в победе своей команды, что дальше не стали прикладывать усилия и решили пропустить игру Лиги чемпионов? Ближе к середине первой партии зрителей стало побольше, но всё равно до аншлага было далеко. Хозяева же не стали смотреть на трибуны, а просто вышли делать свою работу. И надо сказать, что в начале матча делали они её отлично. Итальянцы тащили почти любые мячи в защите, чем нервировали игроков «Динамо», которые не всегда атаковали так, как надо.

Первый темп в исполнении Власова работал через раз, а вот атака «Любе Чивитановы» была практически безупречна. При счёте 3:8 главный тренер «Динамо» взял тайм-аут, после которого сумели приблизиться к сопернику – 8:11. Могли приблизиться ещё сильнее, но Шкулявичуса накрыли на блоке. Казалось, что связующий «Динамо» Валентин Безруков мог чуть ускорить игру, потому что с тот темпом, который был выбран москвичами, итальянцы справлялись достаточно легко. Исправлять ошибки надо было уже во втором сете, потому что первый «Любе» выиграла легко – 25:16.

Начало было, концовки — нет

Вторую партию динамовцы начали с успешного блока. А потом закрепили ещё одним благодаря усилиям Щербинина. И вот уже счёт стал 4:2 в пользу россиян. Если бы ещё подача полетела, было бы совсем здорово. Когда не затрудняешь приём такой команде как «Любе», очень непросто рассчитывать на победу. Хозяева же наладили свою игру ближе к середине партии, вышли вперёд и даже создали небольшой отрыв – 11:8. Брянскому пришлось брать паузу, потому что ситуация явно вышла из-под контроля.

Опять, как и в первом сете, слова наставника «Динамо» сработали и москвичи вернулись в борьбу. Но снова не до конца. Концовка партии осталась за итальянцами – 25:21. Российский клуб встал на самый краешек пропасти.

В третьем (и, как оказалось, заключительном) сете подопечные Брянского были действительно хороши и на протяжении большей части партии либо шло вровень, либо вообще вело в счёте. Но опять подвела концовка. «Любе Чивитанова» не стала доводить дело до нервотрёпки и оформила итоговую победу – 25:21. Таким образом, итальянцы выиграли оба матча у «Динамо» и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Из трёх российских участников в розыгрыше остался только один.