«Сбросили груз поражений». Российский волейбол размялся перед плей-офф

В 26-м туре Суперлиги последняя команда победила, вторая была бита в трёх сетах. Но в этом нет сенсации. Все уже готовятся к плей-офф.

Цифра тура. Внушительно, но не рекорд

25 побед. Казанский «Зенит» добился именно такого показателя, в трёх сетах обыграв вторым составом «Динамо» из Ленинградской области. Единственное поражение в чемпионате казанцы потерпели 10 февраля, в напряжённой битве уступив «Факелу». Такое доминирование в «регулярке» внушает уважение, а некоторым соперникам – и страх. Но по меркам самих казанцев, это даже не рекорд. Например, в 2017 году «Зенит» выиграл все 26 матчей кругового турнира.

Успех тура. Окно в плей-офф

В последних турах регулярного чемпионата развернулась нешуточная интрига в борьбе за восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф. Вскочить в последний вагон могли сразу три команды: «Урал», «Енисей» и «Газпром-Югра». В итоге все клубы набрали одинаковое количество очков в таблице, но «Урал» обеспечил себе право биться в плей-офф, одержав больше побед.

Уфимская команда добилась успеха благодаря волевому рывку в концовке, ведь биться «Уралу» пришлось с лидерами. В 25-м туре в Москве было повержено «Динамо», а в 26-м – «Кузбасс». Сразу стоит оговориться, что кемеровчане к последнему матчу «регулярки» потеряли турнирную мотивацию, но «Урал» это не волновало. Команда Сиденко с бушующим в атаке Егором Феоктистовым показала классный волейбол, и добыла уверенную победу в трёх сетах.



Впрочем, в плей-офф «Урал» будет играть с казанским «Зенитом». Там точно будет сложнее.

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 26-й тур



«Урал» (Уфа) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:23, 25:18, 25:20)



«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:15)



«Факел» (Новый Уренгой) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:23, 25:20, 25:23)



«Белогорье» (Белгород) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:21, 25:23, 25:23)



«Динамо» (Москва) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:1 (23:25, 25:16, 27:25, 25:21)



«Ярославич» (Ярославль) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:2 (25:20, 25:21, 19:25, 20:25, 15:11)



«Зенит-Казань» (Казань) – «Динамо» (Ленинградская обл.) – 3:0 (25:14, 25:22, 25:18).

Матч тура. «Факел» набирает силу

В матче «Факела» и «Локомотива» хотелось большего напряжения, градуса, пламени. Однако новосибирцы играли как-то спокойно и даже расслабленно: видимо, готовились к плей-офф. «Факел» же явно был рад возвращению в состав Дмитрия Волкова и Игоря Колодинского, и с их помощью довольно быстро завершил разборку с «Локо» – 3:0. Волков стал вторым по результативности игроком матча, набрав 18 очков. А «зажигает» у «Факела» разыгравшийся Артур Удрис. «Белогорью» придётся попотеть, чтобы закрыть его в четвертьфинале.

Битва тура. За свою честь

Командам с нижних строк турнирной таблицы в последнем туре регулярного чемпионата представился отличный шанс порадовать болельщиков хорошим волейболом и победой в матче с примерно равным соперником: «Ярославич» и «Самотлор» боролись за свою честь в Ярославле.

Хозяева испытывали серьёзные кадровые трудности, потеряв двух основных связующих. На ключевой позиции неожиданно оказался 20-летний Алексей Сакеев. Однако он так ловко и умело дирижировал атаками своей команды, что в первой партии даже интриги не возникло – 25:20. А следом за первым сетом ярославцы выиграли и второй. Тоже весьма уверенно – 25:21.

«Самотлор» уступать оппоненту с 14-го места не хотел и нашёл в себе силы выправить ситуацию, сравняв счёт в матче с помощью Линкольна Уильямса, – 2:2. Однако на тай-брейке хозяева закрыли Уильямса и всё-таки добыли тяжёлую победу – 15:11. С последнего места в таблице «Ярославич» не ушёл, зато получил заряд позитива перед серией матчей плей-аут.

Плей-офф. Четвертьфиналы



«Зенит-Казань» (Казань) – «Урал» (Уфа)



«Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо» (Москва)



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск)



«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород).

Цитата тура. «Одна ошибка тянула другую»

«Первые два сета мы жёстко выдерживали установку, что позволило нам победить. В третьем и четвёртом начались те же проблемы, что мучили нас весь сезон – одна ошибка тянула за собой другую, следом начинались невынужденные потери мяча, что приводило к поражениям. В пятом сете мы всё-таки сумели сыграть в тот волейбол, в который должны играть постоянно. Во всяком случае, мы сумели сбросить груз тех поражений, который тяготил нас в ходе большей части сезона», – рассказывал после победы доигровщик «Ярославича» Вячеслав Тарасов.

