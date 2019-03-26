«Хоп — и тебя достали!» Новая серия главной дуэли женского волейбола

Интриге, сложившейся под финиш регулярного чемпионата женской Суперлиги, позавидовали бы даже признанные мастера детективного жанра. Победитель турнира, продолжавшегося четыре с половиной месяца, определился в буквальном смысле на последних секундах. Московское «Динамо» в одном из самых напряжённых матчей сезона на сумасшедшем тай-брейке всё-таки одолело калининградский «Локомотив» и свергло дебютанток с позиции лидера.
Центральная блокирующая Екатерина Любушкина не только поставила эффектную точку в пятом сете, но и в целом максимально эффективно провела отведённое ей время. В интервью «Чемпионату» нападающая рассказала о болезненном поражении от «Вакифбанка» в Лиге чемпионов, значимости победы над «Локомотивом» и предстоящем сопернике по плей-офф. А ещё призналась, что такого напряжённого сезона у неё не было давно.
«Никому не хотелось лететь в Красноярск»
— Екатерина, по ходу матча с «Локомотивом» у «Динамо» то и дело случались спады. С чем это связано?
— Конечно, давало о себе знать поражение от «Вакифбанка» в Лиге чемпионов, которое получилось достаточно болезненным. Мы понимали, что турецкая команда обладает очень именитыми и титулованными игроками, поэтому на домашний матч соберётся и сыграет в два раза лучше, чем в Москве. В принципе мы были к этому готовы, но они действовали очень чётко и практически не ошибалась. Наверное, я за всю карьеру ещё не видела такой чистой игры. Соперницы просто не дали нам ничего сделать. Жизнь продолжается, надо идти дальше, но быстро выкинуть из головы такую неудачу трудно.
Я думаю, последствия игры в Стамбуле сказывались и в матче с Калининградом. По себе скажу, что чувствовала, как концентрация выключалась на несколько розыгрышей. Потом «хоп» — и ты снова возвращаешься в игру, но соперник уже догнал. Это всё отголоски матчей в Лиге чемпионов, в которых было затрачено много и физических, и психологических сил. Кроме того, мы ещё и с Краснодаром сыграли между поединками с турчанками. Тяжело в такой ситуации найти эмоции. Чтобы показывать хороший волейбол, нужно подходить к этому и головой, и сердцем.
— В этом плане статус матча с «Локомотивом», в котором на кону стояла победа в регулярном чемпионате, помог собраться?
— Все прекрасно понимали, что этот матч многое решает. Прежде всего от него зависело, с кем нам предстоит сыграть в четвертьфинале. Естественно, ни нам, ни «Локомотиву» не хотелось лететь в Красноярск. Всё-так до Санкт-Петербурга и добираться гораздо быстрее, и не надо часовой пояс менять. Плюс у «Енисея» зал очень тяжёлый. Поэтому обе команды старались показать всё, на что готовы в данный момент. Здорово, что нам всё-таки удалось завершить матч в свою пользу и выйти на «Ленинградку».
— Чего ждёте от противостояния с «Ленинградкой» в четвертьфинале?
— У «Ленинградки» хорошая, но не слишком стабильная команда. Они могут выдать просто суперматч, но регулярно играть на таком уровне у них пока не получается. Возможно, есть какая-то скованность в матчах с фаворитами. Трудно залезть в голову девушкам, стоящим на другой половине площадке, поэтому я не знаю, что им мешает выступать успешнее. К ним подключилась Света Крючкова, которая может сильно помочь на задней линии, к тому же Катя Полякова с нами последний матч не играла. Поэтому будем настраиваться самым серьёзным способом, лёгких матчей точно не будет.
«Локомотив» своей эмоциональной игрой заводил «Динамо»
— Калининградский «Локомотив» первый сезон проводит в Суперлиге, но уже бьётся за лидерство. Этот соперник успел стать для «Динамо» принципиальным?
— Видно, что у них уже сложился хороший коллектив, они привыкли друг к другу, сыгрались. Конечно, им немного легче, потому что пока нет еврокубков. Соответственно гораздо больше времени на тренировки и отладку командных взаимодействий. Успешный дебют «Локомотива» в чемпионате России заставляет каждую команду настраиваться на них самым серьёзным образом, и «Динамо» не исключение. Что касается последнего матча, то они своей хорошей эмоциональной игрой заводили нас. Я чувствовала, что в какой-то момент у девочек просыпала спортивная злость, и именно благодаря этому мы смогли выиграть такой тяжёлый матч.
— В этом сезоне вы не так часто выступали в роли лидера команды. Что помогло именно в ключевом матче с «Локомотивом» повести девушек за собой?
— Я вышла на площадку во второй партии, не с самого начала всё получалось, но постепенно захлестнула эйфория. Думаю, и мне, и всем нашим игрокам помогли эмоции. В матче с такими командами, как «Локомотив», мало на автомате выполнять свою работу. Там собраны очень качественные российские волейболистки и легионеры высокого уровня. Плюс у них был особенный настрой на игру с нами. Они в этом сезоне уже дважды нам проиграли, поэтому очень хотели реабилитироваться и наконец навязать борьбу. Надо сказать, что им это полностью удалось. Временами игра была очень напряжённой (улыбается).
«Мы с девчонками не знаем, что делать с двумя выходными»
— Столь трудный график создаёт серьёзные проблемы или вы уже привыкли играть в таком ритме?
— Совмещать игру в чемпионате и Лиге чемпионов для нас не в новинку, но, честно говоря, этот сезон на моей памяти получается самым напряжённым, просто треш какой-то! Начиная с декабря мы играем каждые четыре дня. Разве что в Италии у меня было что-то похожее. На полноценный тренировочный процесс вообще не остаётся времени. Нет возможности сбросить игровой стресс и полностью погрузиться в проработку командных взаимодействий и работу над ошибками. Тренеры максимально стараются создать нам комфортные условия для восстановления, но лично для меня этот сезон получается очень трудным.
— О выходных при таком режиме матчей, наверное, приходится только мечтать?
— Нам как раз впервые за долгое время дали два выходных. Мы с девчонками в шоке и толком не знаем, что с ними делать (смеётся).
— Чему решили посвятить драгоценное свободное время?
— Мы с мужем все выходные проводим на стройке, вечные строители (улыбается). А так, самое главное – немного отвлечься от волейбола, эмоционально перезарядиться. Сейчас ещё с погодой повезло, приятно погулять с собакой, съездить в парк. Мне это помогает освежить мысли, сбросить напряжение.
— Пару лет назад в одной из социальных сетей у вас появился личный фан-клуб. Вы знаете, кто его ведёт?
— Да, в начале этого сезона ко мне подходили ребята, которые его организовали. Конечно, было очень приятно, когда я узнала, что болельщики создали мою персональную группу поддержки, тем более в российском волейболе такое встретишь нечасто. Я иногда захожу туда, «лайкаю» записи, смотрю фотографии. Хочу сказать большое спасибо ребятам, такое внимание реально очень приятно.
— Не было мысли организовать встречу с поклонниками?
— Во время сезона у нас нет ни минуты свободной, поэтому в межсезонье стараешься как можно больше времени проводить с родными и друзьями, съездить в отпуск, если получается. Но если такое предложение поступит, то я обязательно откликнусь и постараюсь найти время.