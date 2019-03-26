«Хоп — и тебя достали!» Новая серия главной дуэли женского волейбола

Интриге, сложившейся под финиш регулярного чемпионата женской Суперлиги, позавидовали бы даже признанные мастера детективного жанра. Победитель турнира, продолжавшегося четыре с половиной месяца, определился в буквальном смысле на последних секундах. Московское «Динамо» в одном из самых напряжённых матчей сезона на сумасшедшем тай-брейке всё-таки одолело калининградский «Локомотив» и свергло дебютанток с позиции лидера.

Центральная блокирующая Екатерина Любушкина не только поставила эффектную точку в пятом сете, но и в целом максимально эффективно провела отведённое ей время. В интервью «Чемпионату» нападающая рассказала о болезненном поражении от «Вакифбанка» в Лиге чемпионов, значимости победы над «Локомотивом» и предстоящем сопернике по плей-офф. А ещё призналась, что такого напряжённого сезона у неё не было давно.

Не гневайтесь! «Локомотив» опять дышит «Динамо» в затылок В женской волейбольной Суперлиге интрига в борьбе за первое место жива. «Локомотив» выиграл девятый матч кряду, но «Динамо» пока впереди.

«Никому не хотелось лететь в Красноярск»

— Екатерина, по ходу матча с «Локомотивом» у «Динамо» то и дело случались спады. С чем это связано?

— Конечно, давало о себе знать поражение от «Вакифбанка» в Лиге чемпионов, которое получилось достаточно болезненным. Мы понимали, что турецкая команда обладает очень именитыми и титулованными игроками, поэтому на домашний матч соберётся и сыграет в два раза лучше, чем в Москве. В принципе мы были к этому готовы, но они действовали очень чётко и практически не ошибалась. Наверное, я за всю карьеру ещё не видела такой чистой игры. Соперницы просто не дали нам ничего сделать. Жизнь продолжается, надо идти дальше, но быстро выкинуть из головы такую неудачу трудно.



Я думаю, последствия игры в Стамбуле сказывались и в матче с Калининградом. По себе скажу, что чувствовала, как концентрация выключалась на несколько розыгрышей. Потом «хоп» — и ты снова возвращаешься в игру, но соперник уже догнал. Это всё отголоски матчей в Лиге чемпионов, в которых было затрачено много и физических, и психологических сил. Кроме того, мы ещё и с Краснодаром сыграли между поединками с турчанками. Тяжело в такой ситуации найти эмоции. Чтобы показывать хороший волейбол, нужно подходить к этому и головой, и сердцем.

— В этом плане статус матча с «Локомотивом», в котором на кону стояла победа в регулярном чемпионате, помог собраться?

— Все прекрасно понимали, что этот матч многое решает. Прежде всего от него зависело, с кем нам предстоит сыграть в четвертьфинале. Естественно, ни нам, ни «Локомотиву» не хотелось лететь в Красноярск. Всё-так до Санкт-Петербурга и добираться гораздо быстрее, и не надо часовой пояс менять. Плюс у «Енисея» зал очень тяжёлый. Поэтому обе команды старались показать всё, на что готовы в данный момент. Здорово, что нам всё-таки удалось завершить матч в свою пользу и выйти на «Ленинградку».

— Чего ждёте от противостояния с «Ленинградкой» в четвертьфинале?

— У «Ленинградки» хорошая, но не слишком стабильная команда. Они могут выдать просто суперматч, но регулярно играть на таком уровне у них пока не получается. Возможно, есть какая-то скованность в матчах с фаворитами. Трудно залезть в голову девушкам, стоящим на другой половине площадке, поэтому я не знаю, что им мешает выступать успешнее. К ним подключилась Света Крючкова, которая может сильно помочь на задней линии, к тому же Катя Полякова с нами последний матч не играла. Поэтому будем настраиваться самым серьёзным способом, лёгких матчей точно не будет.

Чуть не доигрались. «Динамо» не удалось легко победить «Заречье» Но три очка не пахнут. Москвички выдержали натиск «Заречья-Одинцово» и продолжают выживать в убийственном графике.

«Локомотив» своей эмоциональной игрой заводил «Динамо»

— Калининградский «Локомотив» первый сезон проводит в Суперлиге, но уже бьётся за лидерство. Этот соперник успел стать для «Динамо» принципиальным?

— Видно, что у них уже сложился хороший коллектив, они привыкли друг к другу, сыгрались. Конечно, им немного легче, потому что пока нет еврокубков. Соответственно гораздо больше времени на тренировки и отладку командных взаимодействий. Успешный дебют «Локомотива» в чемпионате России заставляет каждую команду настраиваться на них самым серьёзным образом, и «Динамо» не исключение. Что касается последнего матча, то они своей хорошей эмоциональной игрой заводили нас. Я чувствовала, что в какой-то момент у девочек просыпала спортивная злость, и именно благодаря этому мы смогли выиграть такой тяжёлый матч.



— В этом сезоне вы не так часто выступали в роли лидера команды. Что помогло именно в ключевом матче с «Локомотивом» повести девушек за собой?

— Я вышла на площадку во второй партии, не с самого начала всё получалось, но постепенно захлестнула эйфория. Думаю, и мне, и всем нашим игрокам помогли эмоции. В матче с такими командами, как «Локомотив», мало на автомате выполнять свою работу. Там собраны очень качественные российские волейболистки и легионеры высокого уровня. Плюс у них был особенный настрой на игру с нами. Они в этом сезоне уже дважды нам проиграли, поэтому очень хотели реабилитироваться и наконец навязать борьбу. Надо сказать, что им это полностью удалось. Временами игра была очень напряжённой (улыбается).

«Мы с девчонками не знаем, что делать с двумя выходными»

— Столь трудный график создаёт серьёзные проблемы или вы уже привыкли играть в таком ритме?

— Совмещать игру в чемпионате и Лиге чемпионов для нас не в новинку, но, честно говоря, этот сезон на моей памяти получается самым напряжённым, просто треш какой-то! Начиная с декабря мы играем каждые четыре дня. Разве что в Италии у меня было что-то похожее. На полноценный тренировочный процесс вообще не остаётся времени. Нет возможности сбросить игровой стресс и полностью погрузиться в проработку командных взаимодействий и работу над ошибками. Тренеры максимально стараются создать нам комфортные условия для восстановления, но лично для меня этот сезон получается очень трудным.

— О выходных при таком режиме матчей, наверное, приходится только мечтать?

— Нам как раз впервые за долгое время дали два выходных. Мы с девчонками в шоке и толком не знаем, что с ними делать (смеётся).



— Чему решили посвятить драгоценное свободное время?

— Мы с мужем все выходные проводим на стройке, вечные строители (улыбается). А так, самое главное – немного отвлечься от волейбола, эмоционально перезарядиться. Сейчас ещё с погодой повезло, приятно погулять с собакой, съездить в парк. Мне это помогает освежить мысли, сбросить напряжение.



— Пару лет назад в одной из социальных сетей у вас появился личный фан-клуб. Вы знаете, кто его ведёт?

— Да, в начале этого сезона ко мне подходили ребята, которые его организовали. Конечно, было очень приятно, когда я узнала, что болельщики создали мою персональную группу поддержки, тем более в российском волейболе такое встретишь нечасто. Я иногда захожу туда, «лайкаю» записи, смотрю фотографии. Хочу сказать большое спасибо ребятам, такое внимание реально очень приятно.



— Не было мысли организовать встречу с поклонниками?

— Во время сезона у нас нет ни минуты свободной, поэтому в межсезонье стараешься как можно больше времени проводить с родными и друзьями, съездить в отпуск, если получается. Но если такое предложение поступит, то я обязательно откликнусь и постараюсь найти время.