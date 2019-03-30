Разгром напоказ. Экспериментальный шаг «Динамо» к защите титула

Тяжёлая жизнь

Московское «Динамо» вряд ли забыло недавний разгром в Турции в рамках Лиги чемпионов, но от этих неприятных воспоминаний нужно скорее избавляться. Выиграть европейский трофей в этом сезоне уже не выйдет, а защитить титул «бело-голубые» могут и очень хотят.

В заключительном туре регулярного чемпионата «Динамо» победило «Калининград» и зафиксировало первую позицию в турнирной таблице. В соперники команде Александра Сукомела, соответственно, досталась восьмая команда чемпионата – «Ленинградка», которая на флажке опередила «Сахалин» и сумела ворваться в зону плей-офф.

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«Динамо» и «Ленинградка» в текущем сезоне уже успели друг другу поднадоесть – первый матч четвертьфинала – это шестая встреча команд с осени, если считать не только чемпионат, но и Кубок России. Из пяти предыдущих встреч «Динамо» выиграло четыре, но называть команду из Северной столицы удобным соперником нельзя – борьба была практически всегда.



К сожалению, к очередному матчу «Ленинградка» подошла не в полной боевой готовности. В заявке было всего десять человек: не было, например, Петровой и Самаровой. А основной либеро команды Светлана Крючкова была вынуждена сменить позицию. С одной стороны, это, конечно, осложняло «Ленинградке» жизнь. С другой – терять гостьям в этом матче было нечего.

Минутная расслабленность

Игра началась с подачи Крючковой, и с её помощью «Ленинградка» выиграла первое очко в матче. Однако отрезок равной игры завершился довольно быстро: после 3:3 на подачу вышла Ирина Фетисова, и в одной расстановке москвички создали себе отрыв в пять очков: у «Динамо» мощно заработал блок. Чижов взял тайм-аут, чтобы не дать команде расслабиться.

«Динамо» набирало одно очко за другим и при счёте 12:4 показалось, что судьба первого сета решена. Видимо, так подумали и сами игроки московской команды, которые четыре раза подряд не смогли провести качественную атаку и сами возродили интригу в партии – 12:8. Помогали «Ленинградке» держаться за мощного соперника и подачи Ксении Бондарь – 14:10.

Для бело-голубых героем первой партии стала Ирина Фетисова. Сначала она показала классную игру у сетки, а затем добила соперниц, вновь выйдя на подачу – 20:13. Постепенно находила свою игру и Гончарова, которой в начале партии досталось мячом в лицо. Наталья чаще атаковала не на силу, а на технику – и это работало: отрыв в пять-шесть очков стабильно держался до конца сета. В плей-офф чемпионата России «Динамо» стартовало без особых трудностей – 25:18.

Эксперименты Сукомела

После перерыва Александр Сукомел решился на эксперименты с составом. Гончарова, Хавелкова и Любушкина отправились на скамейку запасных, а их места на площадке заняли Марина Бабешина, Дарья Столярова и Анна Лазарева. И именно на Лазареву чаще всего направляли мячи во время атак «Динамо». Она со своей работой справлялась: забивала исправно – 8:3.



Как и в первом сете «Ленинградка» в какой-то момент встрепенулась и стабилизировала отрыв, однако «Динамо» усилиями Лазаревой продолжило натиск. Гостьи дрогнули и стали ошибаться непозволительно много: и в атаке, и в приёме, и на подаче. Бондарь и Кузнецова старались вести команду за собой, рисковали, но риск практически никогда не оправдывался. Победа «Динамо» во втором сете получилась ещё более просто, чем первая. Итоговый счёт – 25:11.

«Увереннее в себе!»

Лидеры «Динамо» перед третьим сетом окончательно утеплились, сидя на скамейке. Снова выходить на площадку они уже не планировали. Зато на площадке осталась Анна Макарова, которую Сукомел ввёл в игру в концовке второй партии. Тренер «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии решил дать поиграть практически всем игрокам команды.

Начало третьего сета напоминало дебют встречи – равная борьба на протяжении пяти минут, а затем рывок «Динамо». Намекающие на борьбу 3:3 с помощью подач Ефимовой и классных атак превратились в 5:11. «Увереннее в себе! Забиваем!» – наставлял своих подопечных Чижов. Но у «Ленинградки», похоже, просто не осталось сил, чтобы сопротивляться хозяйкам.



Если в первом и втором сетах гостьи принимали даже лучше «Динамо», то в третьем и в этом показателе «Ленинградка» просела. А «бело-голубые» чужими ошибками охотно пользовались, причём особенно активно это делала Елена Гендель. И снова, когда игра пошла слишком легко, «Динамо» растеряло преимущество: интрига ожила на подаче Кузнецовой – 14:17.



Несмотря на некоторые ошибки и повреждение Лазаревой, «Динамо» всё же уверенно закончило матч в трёх сетах – 25:17. Действующему чемпиону и победителю регулярного первенства подобает начинать так мощно. Но что-то подсказывает, что ответный матч будет труднее.