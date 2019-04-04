Бывший король Казани был бледной тенью самого себя. Зато его преемник чуть не убился, но притащил «Зенит» к победе над «Перуджей».

Леон, с кем ты? Победа в волейбольной супербитве — за россиянами!

Нонсенс! Казанский «Зенит» — аутсайдер матча Лиги чемпионов. Последние несколько лет дружина Владимира Алекно неизменно была фаворитом в главном клубном турнире Европы и практически всегда подтверждала свой статус. Но в этом сезоне всё изменилось. По мнению букмекеров и многих экспертов, наибольшие шансы на трофей изначально были не у «Зенита», а у «Перуджи».

Главной причиной смены фаворита стал переход кубинца Вильфредо Леона из российского гранда в итальянский, что автоматически превратило потенциальную встречу этих команд в самый ожидаемый матч турнира. Именно о таком финале наверняка мечтали многие ценители волейбола, но жребий оказался суров и свёл два суперклуба раньше. С другой стороны, и «Зенит», и «Перуджа» в Лиге чемпионов нацелены только на победу, а для этого в любом случае пришлось бы встречаться с главным конкурентом. И тут стадия большого значения не имеет.

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Леон проигрывает преемнику

Первая полуфинальная встреча в Италии началась с хитрого удара Алексея Самойленко, но хозяева быстро вышли вперёд после мощной атаки Леона. Атмосфера большого волейбола с первых розыгрышей захватила и соперников, и болельщиков. Переполненная арена в Перудже изо всех сил старалась психологически поддавить российскую команду, но «Зенит» отлично вошёл в игру. Надёжно атаковал Артём Вольвич, роскошную скидку исполнил Эрвен Нгапет. Итальянцы, впрочем, не отставали, а как только казанцы получили перевес в два очка, Ланца заставил ошибиться на приёме Андерсона – 7:7.

Команды стабильно брали очки на чужой подаче и показывали волейбол очень достойного качества. Смущало только, что «зенитовцы» чаще теряют подачу, лишая себя шансов уйти вперёд в счёте. К счастью, подача нашлась – Нгапет исполнил два эйса кряду и заставил Лоренцо Бернарди взять тайм-аут при счёте 12:15. Хитрость сработала, «Перуджа» снялась с неудобной расстановки, а вскоре Александр Атанасьевич двумя мощнейшими подачами восстановил равновесие – 17:17. Промах Леона в атаке помог «Зениту» вернуть преимущество, а блестящий приём Вербова нейтрализовал грозную подачу кубинца.

«Зенит» демонстрировал очень уверенную и безошибочную игру, но тут «Перудже» на помощь пришла удача: после подачи Николаса Хоага мяч перевалился на сторону гостей. К счастью, судьба тут же вернула казанцам должок. На этот раз трос сыграл за «Зенит» на подаче Михайлова, и Нгапет смелой атакой вновь принёс преимущество команде Алекно. Бернарди использовал второй тайм-аут, но безрезультатно. Михайлов чётко завершил розыгрыш и вывел российский клуб на стеболы – 24:22, а Андерсон рискнул после хорошего приёма и завершил партию в пользу «Зенита» — 25:22.

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«Зенит» упускает сетбол

Первый сет оставил смешанные чувства. С одной стороны, такой волейбол хочется смотреть как можно дольше. С другой, российские болельщики желали «Зениту» выиграть две следующие партии. Начало второго сета показало, что казанцы сохранили концентрацию. Вторая ошибка Леона в атаке и эйс Андерсона принесли гостям преимущество – 4:2, но ошибка Бутько в розыгрыше помогла итальянцам предотвратить побег соперника. Символично, что Леон в первой части матча оставался в тени, а у «Зенита» ярче всех выглядел заменивший кубинца Нгапет.

«Перуджа» благодаря подаче Атанасьевича вышла вперёд, но «Зенит» тут же закрыл Леона тройным блоком – 11:11. Сербский лидер хозяев жестами завёл трибуны, а затем отблагодарил болельщиков за активность мощнейшей атакой – 15:13. Казанцы здорово принимали, но счёт обязывал их брать очки и на подаче. Именно для этого Алекно выпустил на площадку Андрея Сурмачевского, но молодой «зенитовец» ошибся – 18:20, а вот джокер «Перуджи» Хоаг вновь своё дело сделал на «отлично». После подачи канадца итальянцы впервые увеличили перевес до трёх очков и подали серьёзную заявку на победу в партии –21:18.

Ошибка Атанасьевича, подтверждённая видеоповтором, взвинтила напряжение, но «Зениту» нужен был ещё как минимум один брейк. Неудивительно, что пришёл он на подаче Нгапета. Судьи сначала зафиксировали у француза аут, но «челлендж» восстановил справедливость – 22:22. К сожалению, Эрвен сразу же после эйса послал снаряд в сетку, но вышедший на замену Хогендоорн ответил любезностью на любезность – 23:23. И вновь, как в первом сете, до сетбола раньше добрался «Зенит». Самойленко заблокировал Леона, однако кубинец выписал своей бывшей команде две блестящих атаки кряду, а блок Фабио Риччи на Самойленко помог «Перудже» реализовать первый же сетбол – 26:24.

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«Зенит» нервирует, но побеждает

«Зенит» хорошо начал третий сет и мог довести перевес до трёх очков, но длинный розыгрыш на подаче Андерсона завершился в пользу «Перуджи», а блок Марко Подрашчанина снова сделал счёт равным – 4:4. Игра приближалась к середине третьего сета, а обе команды продолжали держать высочайший уровень реализации атак. В такой ситуации каждая ошибка приобретала колоссальное значение, и, на радость российских болельщиков, первыми дрогнули итальянцы. Три кряду собственных оплошности довели отставание «Перуджи» до четырёх очков. Бернарди отреагировал тайм-аутом, но пауза вновь дивидендов итальянскому тренеру не принесла. Бутько выполнил важнейший эйс, а в следующем розыгрыше в который раз ошибся Леон – 13:7 в пользу «Зенита».

Серьёзным тестом для гостей стала подача Леона. После первого же брейка Алекно взял тайм-аут, во время которого кто-то из «зенитовцев» признал очевидное: «Хорошая игра, парни!». Под стать волейболистам оказался и тренер – Леон сразу после паузы ошибся. Перевес «Зенита» оставался солидным, но растаял слишком быстро. Пара своих неточностей в нападении и эйс Лучиано де Чекко свели преимущество россиян к минимуму – 16:15. Итальянцы явно поймали кураж и не позволяли соперникам добивать мяч до площадки. «Перуджа», совсем недавно уступавшая шесть очков, вышла вперёд – 17:16, но эйс Нгапета вернул лидерство «Зениту» — 18:17.

Лига чемпионов. Мужчины. Полуфинал. Первый матч



«Перуджа» (Италия) — Зенит» (Казань, Россия) – 2:3 (22:25, 26:24, 25:27, 25:20, 13:15)

И вновь сумасшедшая по накалу концовка. Как ни парадоксально, снова на помощь «Зениту» пришёл Леон, который заметно нервничал и продолжал ошибаться. После видеоповтора, зафиксировавшего касание рук блокирующих у «Перуджи», преимущество гостей выросло до трёх очков, а блок Андерсона и вовсе затруднил спасение итальянцев– 23:19 в пользу «Зенита». Вовремя для «Перуджи» расподавался Атанасьевич, но Андерсон эффектной атакой вывел казанцев на сетболы – 24:22. Леон фирменной пушечной подачей счёт сравнял – 24:24, а вот другой лидер хозяев Атанасьевич сорвал атаку и принёс российской команде решающее очко – 27:25.

«Зенит» теряет концентрацию

Задачу-минимум на поездку в Италию «Зенит» выполнил. Останавливаться на этом подопечные Алекно не собирались, но и итальянцы проигрывать дома даже без тай-брейка ни в коем случае не хотели. Мощные подачи Леона и точные удары Атанасьевича создали «Перудже» комфортный перевес – 7:2. У «Зенита» разладился приём, а соперники заметно добавили в защите. Два классных ввода мяча в игру от Михайлова подарили надежду на камбэк. Вскоре очко на подаче заработал Вольвич, но «Перуджа» тут же ответила эйсом Атанасьевича – 13:9.

Игра немного успокоилась. Итальянцы продолжали лидировать на три-четыре очка. Казалось, что команды уже копят силы на тай-брейк. На подаче Вольвича «Зенит» приблизился к сопернику, но неточность Михайлова в атаке отбросила казанцев на «-4», а отыгрыш Атанасьевича от блока в аут сделал ситуацию для «Зенита» совсем тяжёлой – 16:21. Алекно во время тайм-аута попросил своих игроков поменьше разговаривать и сохранять концентрацию. Казанцы играть не бросили, но и всерьёз зацепиться за сет не смогли – 20:25.

Джокер по имени Мэтт

Ещё до стартового свистка пять сетов казались самым реальным исходом матча, а игра в этом только убедила. В начале тай-брейка неприятности «Зениту» вновь доставила подача де Чекко, но ошибка «Перуджи» в атаке свела усилия подающего на нет. К смене сторон команды подошли при минимальном преимуществе хозяев – 8:7.

Сразу после перехода Нгапет совершил чудо в защите, вытащив мёртвый мяч уже на трибунах. Самойленко отблагодарил партнёра за самоотверженность результативным блоком – 8:8. Было видно, что Нгапет получил повреждение, но француз остался на площадке.

После тайм-аута Бернарди Эрвен не смог переиграть Подрашчанина и помог хозяевам выйти вперёд, но у «Зенита» оказался козырь в рукаве. Андерсон поставил соперникам два блока кряду, а затем добил мяч до площадки после мощной подачи Нгапета – 13:11. Бернарди использовал последний тайм-аут, а уже через минуту «Зенит» заработал два матчбола – 14:12. Первый из них отыграл Леон, а второй, на подаче Подрашчанина, завершился очередной результативной атакой Андерсона.

«Зенит-Казань» добился, пожалуй, самой сладкой победы в сезоне. В матче двух суперкоманд, показавших волейбол запредельного уровня, подопечные Алекно доказали, что успели отойти от потери Леона и даже без звёздного кубинца способны доминировать на европейской арене. Правда, пока выигран только первый раунд битвы богов. Продолжение смотрите 10 апреля в Казани, где, по сути, всё начнётся заново.