«Конец истории». Судебные приставы отобрали у волейболистов кубки за долги

Финансовые проблемы у волейбольных команд давно не удивляют российских болельщиков. Однако трудности есть не только в нашей стране. В этом сезоне кризис настиг и Польшу. Флагман польского волейбола 90-х разорился в пух и прах: судебные приставы за долги отобрали у команды даже кубки – единственную память о славных временах.

Долги есть. Денег нет

В середине 90-х «Ченстохова» гремела на весь волейбольный мир. Шесть раз команда становилась чемпионом Польши, успешно играла в еврокубках. В начале нулевых пять лет подряд попадала на пьедестал, а в 2008 году ко второму месту добавила кубок страны. Затем на авансцену стали выходить другие клубы, а «Ченстохова» скатывалась всё ниже и ниже. Последняя яркая страница в истории клуба – победа в Кубке Вызова в 2012 году.

В сезоне-2016/17 «Ченстохова» вылетела из Плюслиги в первую лигу. На следующий сезон в клубе перетряхнули состав, пригласили опытного тренера Кшиштофа Стельмаха и заняли первое место. Но в трёх стыковых матчах против «Быдгоща» команда взяла лишь один сет.



А дальше проявился классический сценарий. В клубе сменилось руководство, и выяснилось, что от старого остались только огромные долги. А денег нет. Совсем.

Провал краудфандинга

Банкротиться никто не собирался. «Ченстохова» смогла погасить долги на сумму почти 800 тыс. злотых (почти 14 млн рублей). Половина из этой суммы – кредит, взятый прошлым руководством. Однако вскоре местные власти, поддерживавшие клуб ранее, решили, что он позорит славное имя города, и попросили вернуть займ в размере 300 тыс. злотых. Более того, они начали поддерживать другую команду, которая выступала в той же первой лиге. Денег на погашение долга в клубе, конечно, не было. И тогда в «Ченстохове» попытались прибегнуть к краудфандингу. В Польше это очень популярная схема. Так, в прошлом году фанаты «Гданьска» собрали необходимую сумму за несколько дней, а клуб отблагодарил их, нанеся имена на игровые майки. Так что в «Ченстохове» очень надеялись на этот способ.

Но хеппи-энд так и не настал. На призыв о помощи откликнулись всего 133 болельщика, пожертвовавшие в общей сложности 13 019 злотых. 4% от нужной суммы. Катастрофа!

Отобрали даже кубки

Долг перед городом всё же пришлось погасить – за счёт зарплат игроков и штаба команды в прошлом сезоне. Кому остались должны шесть зарплат, кому – восемь. Премий не получил никто. Но каким-то чудом новому президенту клуба Камилю Филипски удалось набрать состав на новый сезон. О высоком результате речи, конечно, не было: клуб едва не вылетел во вторую лигу, сохранив место лишь благодаря победе в серии стыковых матчей.



А потом грянул гром. 28 марта польские СМИ опубликовали шокирующую новость: судебные приставы арестовали все кубки, завоёванные командой. Ничего более ценного не нашлось!

Президент клуба по-прежнему заявляет, что рано или поздно клуб рассчитается по долгам, но даже имя кредитора, требование которого привело к аресту кубков, он называть отказался. Кто будет играть за клуб, который не может платить, тоже неизвестно. Похоже, никто.



Через несколько дней кубки удалось вернуть, но, вероятно, это лишь оттянуло развязку. В Польше в этом сезоне не смогли спасти «Щецин» с Куреком, Казийски и Жигадло. Что уж говорить об аутсайдере первой лиги, даже некогда блиставшем на европейской арене.



«Так заканчивается история». С таким заголовком вышло одно из польских изданий. Похоже, что в славной истории «Ченстоховы» действительно скоро придётся поставить точку.