Давай подавай. «Кузбасс» героически вытащил матч с «Динамо»

Сибиряки разучились подавать и потрепали нервы болельщикам. А потом нашли подачу – и «Динамо» не поздоровилось. В Москве будет ещё круче?

Статистика знает не всё. Если отталкиваться исключительно от цифр, то «Кузбасс» должен легко побеждать московское «Динамо» в четвертьфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги. Судите сами: вторая команда по итогам регулярки играет с седьмой, а оба очных матча завершились со счётом 3:0 в пользу сибиряков. На деле же однозначно назвать фаворита в этой паре было невозможно.

Однако в первом матче серии в Кемерове предпочтительнее выглядели шансы «Кузбасса». При своих трибунах команда Туомаса Саммельвуо должна была побеждать, иначе поражение в Москве могло обернуться для главного открытия сезона досрочным вылетом из борьбы за медали.

«Кузбасс» не для того зажигал весь сезон, чтобы в главном матче огорчить болельщиков.

Холодный душ для хозяев

«Динамо» после хорошей подачи Илья Власова заполучили небольшой перевес в дебюте первого сета. Хозяева ответили блоком Инала Тавасиева, но бело-голубые вскоре вновь оторвались, причём на этот раз на четыре очка. У москвичей серию уверенных подач выдал Павел Круглов, здорово атаковал Дик Кой, а кемеровчане только помогали оппонентам собственными ошибками. Туомаса Саммельвуо такое начало поединка явно не устраивало. При счёте 5:10 финский наставник сборной России взял тайм-аут, но гости продолжили играть очень собранно. Первый эйс в матче исполнил польский легионер столичной команды Гжегош Паяк.

«Динамо» не только не позволяло «Кузбассу» приблизиться в счёте, но и наращивало преимущество. Было заметно, что не слишком уверенно себя чувствует капитан сибиряков Игорь Кобзарь. При счёте 9:16 Саммельвуо использовал второй тайм-аут, во время которого отвёл связующего в сторону и что-то активно пытался до него донести. Видимо, получилось не очень, поскольку после следующего же розыгрыша Кобзаря заменил молодой Егор Кречетов. Уже ближе к концовке сета брейк «Кузбасса» на подаче Карпухова зародил в болельщиках лёгкую надежду, но эйсы Маркина и Круглова не дали интриге поднять голову. 25:18 в пользу «Динамо» — явно не то, зачем кемеровские зрители субботним вечером заполнили СРК «Арена».

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«Кузбасс» рано обрадовался

Второй сет «Кузбасс» начал совсем с другим настроением. Круглов эйсом сократил образовавшееся было отставание «Динамо», но блок хозяев после мощной атаки Коя вернул «Кузбассу» преимущество – 5:3. Маркин не попал по рукам блокирующих, и перевес хозяев вырос уже до трёх очков – 9:6. Чтобы добиться большего, «Кузбассу» было необходимо наладить подачу, но с этим элементом у команды Саммельвуо возникали серьёзные трудности. А вот «динамовцы» вводили мяч в игру классно, чем компенсировали не самую эффективную реализацию атак. Однако после очередного проигранного очка Константин Брянский решил внести коррективы в игру своей команды. В перерыве трибуны запустили волну, требуя эйса от Подлесных. Подать навылет Ярославу не удалось, но «Кузбасс» отлично действовал в доигровке и довёл преимущество уже до четырёх очков – 13:9.

То, что не получалось добыть подачей, «Кузбасс» забирал блоком. Полетаев закрыл Коя, но вскоре голландец встал на линию подачи и с лихвой исправился за ошибку в атаке. Дик выдал три эйса кряду, причём сбить его с настроя не смог даже тайм-аут Саммельвуо. В итоге от разрыва в пять очков осталось одно – 14:15. Однако по игре предпочтительнее смотрелись игроки «Кузбасса», они чётче реализовывали свои атаки и меньше ошибались. Брянский дёрнул за все имевшиеся у него рычаги, потратив оба тайм-аута и видепросмотра, но на концовку команды вышли с перевесом «Кузбасса» в четыре очка – 20:16. А попадание Карпухова в площадку, зафиксированное видеоповтором, казалось, решило исход партии – 21:16.

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Но «Динамо» всё-таки организовало погоню, прежде всего, усилиями Станислава Ерёмина, который и здорово подавал, и творил чудеса в защите. Бело-голубые подтянулись на расстояние двух розыгрышей, а Тавасиев так хотел вывести «Кузбасс» на сетболы, что поторопился и уткнулся в блок – 23:22 в пользу хозяев. Естественно, Саммельвуо взял тайм-аут, сразу после которого Щербинин закрыл блоком Полетаева и сравнял счёт – 23:23. Партия, исход которой казался решённым, вдруг получила нервную концовку. Тем эмоциональнее зал воспринял победную атаку Полетаева – 26:24.

Хозяева удержались на «качелях»

В третьем сете очередной эйс Коя помог «Динамо» выйти вперёд – 4:2, а у хозяев по-прежнему на подаче мало что получалось, зато здорово работал блок. При этом бело-голубые тоже неплохо защищались и сохраняли небольшой перевес. После блока Власова счёт стал 9:7 в пользу «Динамо», но вскоре изобретательные атаки Карпухова и Полетаева помогли «Кузбассу» перехватить инициативу – 12:11. Команды брали очки на чужой подаче, пока Полетаев после блестящей защиты партнёров принёс хозяевам небольшой перевес – 18:16. «Динамо» ответило эйсом Дика Коя – 18:18.

Так, очко в очко, команды добрались до решающих розыгрышей. При счёте 25:25 Щербинин мощнейшей подачей выбил соперников с приёма, но те каким-то чудом смахнули мяч на сторону москвичей, а затем и выиграли розыгрыш благодаря атаке Полетаева. Тут же Виктор встал на линию подачи, и Брянский взял тайм-аут. «Кузбасс» зарабатывал сетболы, но «Динамо» всякий раз сравнивало счёт, надёжно играя на приёме. Кемеровчане старались не отставать, тем более у них всё эффективнее действовал Полетаев. Вечно так продолжаться не могло. Раньше дрогнули гости – Кой ошибся в нападении и зафиксировал победу «Кузбасса» в третьем сете – 30:28.

Победа приходит с подачей

С первых же розыгрышей четвёртого сета «Кузбасс» показал, что не растерял надёжность на блоке, а первый за матч эйс принёс сибирякам символическое преимущество – 4:2. Автором долгожданной не берущейся подачи стал Подлесных. Вслед за Ярославом расподавались и его партнёры. Полетаев обошёлся без эйсов, но двумя хорошими подачами подряд помог «Кузбассу» взять брейковые очки, а после эйса Карпухова Брянский вынужден был прервать игру. Отыгрываться со счёта 6:10 и так трудно, а большего отставания «Динамо» просто не могло себе позволить.

Болельщики «Кузбасса» надеялись, что уверенность партнёров поможет наладить подачу и Кобзарю, у которого ввод мяча хромал все три сета. Игорь ожидания не обманул – на его подаче «Кузбасс» создал уже очень весомый перевес – 15:9. «Динамовцы» явно приуныли. Завести москвичей пытался Илья Власов, который после выигранного очка показал Кинг-Конга, а затем и сделал брейк. Важным мог стать момент при счёте 16:12 в пользу хозяев.

Судьи сначала решили, что Круглов ошибся, Брянский взял просмотр, но и без него арбитры изменили решение, указав на касание блока. Тут уже видеопросмотр потребовал «Кузбасс», но судьи ему в этом отказали. В принципе этот эпизод мог повлиять на ход встречи, но Полетаев уже в следующем розыгрыше вложил в свой удар всю злость и позволил сибирякам сохранить преимущество в четыре мяча – 17:13.

«Динамо» искало шансы для спасения, но «Кузбасс» поймал позитивную волну и быстро приближался к победе. Кемеровские волейболисты зачехлили Власова, а затем на эйс сподобился Кобзарь. После тайм-аута Брянского Игорь как по заказу выдал ещё одну блестящую подачу и вывел «Кузбасс» на матчболы – 24:17. Точку в матче поставил лидер хозяев Полетаев – 25:18 в четвёртом сете и 3:1 по партиям.

Теперь «Динамо» во что бы то ни стало нужно обыгрывать «Кузбасс» в Москве 14 апреля. Если этого не случится, то «Кузбасс» досрочно окажется в четвёрке лучших команд России. Вряд ли стоит говорить, что бело-голубые сделают всё, чтобы самый важный матч сезона не стал для них последним.