«Играть без Гамовой сложнее, но интереснее». Казанское «Динамо» возвращается

Казанское «Динамо» после не самой стабильной игры в начале сезона постепенно прибавляло и к плей-офф подошло в боеспособном состоянии. Команда из Татарстана дважды всухую победила одноклубниц из Краснодара и шагнула в полуфинал, где её ждёт ещё более серьёзное испытание в лице калининградского «Локомотива». После кардинального омоложения состава связующая Евгения Старцева стала одной из самых опытных в команде, для неё звание капитана – это не просто повязка на руке.

В интервью «Чемпионату» Евгения отметила высокий уровень волейбола в ответном матче четвертьфинальной серии с командой из Краснодара, поздравила тренера с рождением ребёнка, а также призналась, что с уходом признанных лидеров её роль на площадке кардинально изменилась.

Одно дело – пасовать Гамовой, а другое – молодым и неопытным волейболисткам. Но так ей даже интереснее.

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«Счёт серии с Краснодаром нас радует»

— Евгения, поздравляем с выходом в полуфинал. Два раза по 3:0 могут навести на мысль, что казанское «Динамо» легко справилось с краснодарским. Так ли это на самом деле?

— Спасибо за поздравления! По счёту мы действительно выиграли уверенно, но просто нам точно не было, особенно в ответной встрече в Краснодаре. В Казани мы полегче справились, а вот на своей площадке Краснодар в течение всего матча давил и навязывал нам очень напряжённую игру. Встреча получилась тяжёлой, но счёт, конечно, нас радует (улыбается).

— Упорный характер ответного матча объясняется безвыходным положением краснодарского «Динамо» или ваша команда посчитала, что и в гостях победит так же уверенно?

— Я думаю, что прежде всего сказался запредельный настрой Краснодара. Им было нечего терять, поэтому перед родными трибунами они выложились на сто процентов и показали очень хороший волейбол. Например, Маша Халецкая сыграла гораздо лучше, чем в Казани. Было видно, что они очень не хотят заканчивать серию. Что касается нас, то с настроем никаких проблем не было. Мы знаем, что это четвертьфинал, и тут никто просто так нам игру не отдаст. Краснодар это наглядно продемонстрировал. К счастью, нам удалось собраться и завершить серию в двух матчах.

— В концовке третьей партии соперницы имели солидное преимущество, но казанское «Динамо» совершило камбэк и завершило встречу. Часто в таких ситуациях команды уже готовятся к следующей партии. За счёт чего удалось перевернуть ход сета?

— Мы до последнего старались вытащить эту партию. Переломным стал момент, когда на подачу вышла наша молодая девочка Лида Кочурина, которая исполнила два эйса и в целом выдала серию очень хороших подач. Я считаю, что она сделала для команды очень многое. За счёт этого нам удалось сделать рывок, догнать и обогнать соперниц. Когда счёт стал равным, мы уже поняли, что отдавать сет ни в коем случае нельзя. Появилась уверенность, что надо дожать до конца.

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«Хочу поздравить тренера с рождением сына»

— Так получилось, что вы провели с краснодарским «Динамо» три матча кряду. Это как-то повлияло на ход серии?

— Действительно, мы встречались с ними в последнем матче регулярного чемпионата, а потом узнали, что с ними же сыграем и в плей-офф. Мы постоянно искали варианты, чтобы удивить соперниц, потому что за два матча можно очень хорошо друг друга изучить. Было видно, что они тоже тщательно разбирали нашу игру и готовили сюрпризы. Думаю, это и привело к тому, что в третьем матче получилась такая бескомпромиссная борьба, и обе команды показали волейбол достаточно высокого уровня. Надеюсь, болельщики получили удовольствие от красивого волейбола.

— Недавно в казанском «Динамо» произошло радостное событие. Расскажите, кому посвятили победу.

— У нашего старшего тренера Сергея Сикачёва накануне матча родился сын, поэтому мы решили посвятить этот успех ему и его семье. Он не полетел с нами в Краснодар, чтобы быть рядом с супругой в этот замечательный момент. Думаю, ему было не до волейбола (улыбается). Но мы одна команда, все очень обрадовались за него. Хочу ещё раз его поздравить с рождением сына, это действительно удивительный и счастливый момент.

— В полуфинале ваша команда сыграет с «Локомотивом». Какое впечатление оставляет этот коллектив в дебютном сезоне?

— Видно, что по ходу сезона «Локомотив» очень добавляет. Сейчас они смотрятся гораздо убедительнее, чем в начале чемпионата. Заметно, что «Локомотив» много и усердно тренируется. Могу сказать, что нам будет очень тяжело. Уверена, всех ждёт настоящий бой. У них очень хороший подбор игроков, особенно нападающие: Ана Клегер, Ирина Воронкова. Плюс мощные центральные, с которыми всегда тяжело бороться. Но, конечно, нам хочется пройти до финала, поэтому будем готовиться, разбирать соперниц и делать всё, чтобы оказаться сильнее.

«Хочется доказать, что можем выигрывать и таким составом»

— В этом сезоне состав казанского «Динамо» заметно обновился. У вас как у капитана есть ощущение, что молодой коллектив постепенно становится увереннее?

— Да, такое чувство присутствует. Конечно, пока рано говорить о стабильности, но последние матчи вселяют надежду, что мы действительно прогрессируем и добавляем и в игровых моментах, и в плане уверенности. Дай бог, чтобы дальше всё становилось только лучше.

— Вы много играли в том казанском «Динамо», которое побеждало практически в каждом матче. Сложно было адаптироваться к новой ситуации, когда часто ваша команда не является фаворитом?

— Я согласна, что сейчас это не та команда, которая всех «бомбила» и брала медали в каждом турнире. На данный момент у нас молодой коллектив, мы не всегда играем стабильно, но мне как опытной волейболистки очень интересно двигаться вместе с молодёжью к новым целям и помогать им расти. Для меня это новый вызов. Хочется доказать, что таким составом мы можем показывать хороший волейбол и выигрывать.

— Как вы считаете, решение сделать ставку на омоложение команды, уже себя оправдало?

— На мой взгляд, да. В этом сезоне место в составе заработала ещё одна молодая волейболистка, Татьяна Кадочкина. Анна Котикова в прошлом году почти не играла, а этот сезон проводит в основном составе. Это те девушки, которые уже готовы приносить пользу команде и не портить картину. Конечно, им пока не хватает опыта, но нам всем когда-то было по 16-18 лет. У них всё впереди. Самое главное – работать и обходиться без травм. Я вижу у них характер и огромное желание. У нас есть и другие девушки, которые вскоре тоже могут помочь основной команде.

— Ваша игра при изменении состава изменилась?

— Я чувствую, что на мне лежит огромная ответственность. Я стараюсь, чтобы молодым девочкам было комфортно и удобно атаковать. Я много лет играла с мастерами уровня Кати Гамовой и знала, что ей достаточно подвесить мяч, и она сделает своё дело. Сейчас немного другая ситуация. Так что у меня сейчас действительно совсем другая игра, но так даже интереснее.