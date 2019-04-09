«Вербуля, лимончелло после игры!» Леон вернулся проставляться или побеждать?

Вильфредо Леон вернулся в Казань, где попытается выбить бывшую команду и настоящих друзей из Лиги чемпионов. Но в «Зените» есть свои герои.

«Не надо аплодисментов. Леон выйдет позже»

Вечером 8 апреля в казанском аэропорту среди встречающих рейс из Москвы выделялась группа людей в шарфах. Это «Первый Темп» – фанаты казанского «Зенита». Как ни удивительно, но встречали они соперника любимой команды по полуфиналу Лиги чемпионов. Точнее, конечно, не всю «Перуджу», а конкретно Вильфредо Леона, с которым казанский клуб за четыре года выиграл всё, что только возможно.

Фото: «Чемпионат»

Итальянцы прилетели в хорошем настроении. Лоренцо Бернарди шутливо обратился к болельщикам: «Не надо аплодисментов, Леон выйдет чуть позже». А когда кубинец с широкой улыбкой появился на горизонте, идущий рядом Марко Подрашчанин проскандировал «Лео, Лео», подначивая болельщиков «Зенита».

Леон выглядел очень свежо и уверенно, несмотря на долгий маршрут Монца — Милан — Москва — Казань. Будто и не было двух поражений подряд (а после проигрыша «Зениту» «Перуджа» уступила на выезде ещё и «Монце», отложив вопрос с выходом в полуфинал итальянского чемпионата).

Леон, с кем ты? Победа в волейбольной супербитве — за россиянами! Бывший король Казани был бледной тенью самого себя. Зато его преемник чуть не убился, но притащил «Зенит» к победе над «Перуджей».

«Всё хорошо, добрались отлично. В среду посмотрим, кто кого. Поражение от «Монцы»? В Италии сильный чемпионат, первые восемь команд могут легко обыгрывать друг друга. Главное отличие от России? Там очень тепло», — пошутил кубинец.



А Когда Леон уже собирался проследовать в автобус, фанаты спросили его, купил ли он лимончелло Алексею Вербову. Перед игрой в Италии кубинец пообещал исполнить семь эйсов, три из них — в либеро казанцев. Не получилось ни одного.



«Вербуля, лимончелло будет после игры в среду», — с улыбкой ответил Леон.

Новый герой Казани

Не буду утверждать, что в Казани забыли о Леоне, но после матча в Перудже сожалеющих об уходе кубинца явно поубавилось. У этого города есть новый герой — Эрвин Нгапет.



Вряд ли можно найти более разных игроков. Сила и мощь против техники и скорости. Атака против защиты. С первого дня пребывания Нгапета в Казани стало ясно, что без сравнений с Леоном не обойтись. Впрочем, француз к этому относится спокойно, отмечая, что сравнения на него не давят, а обыграть ему важно «Перуджу», а не Леона.

«Тренер нашёл в себе силы встать». Как Казань спасала матч в Лиге чемпионов Алексей Вербов в матче против «Гданьска» успел побыть и тренером, и игроком. А «Зенит» успел поверить в победу, выгореть и возродиться.

Если бы Эрвин умел читать по-русски и заглянул в социальные сети «Зенита», он бы заметил, что им были недовольны многие. Действительно, под каждой записью можно найти комментарии «Зенит» уже не тот» или «Нгапету далеко до Леона».



После матча с «Перуджей» таких комментариев уже не было. Француз заткнул рты скептикам, выдав, пожалуй, самый яркий матч за казанский «Зенит». А его спасение в пятом сете встанет в один ряд с сейвом Владимира Грбича на Олимпиаде в Сиднее. Да, «Зенит» уже не тот, но совершенно не факт, что эта версия хуже предыдущей. Смотреть на эту команду однозначно интереснее — это отмечают все.

Любопытно, что недавно Нгапет публично высказался против выступления Леона за сборную Польши. «Я был бы в ярости, если бы моё место в сборной Франции занял иностранец», — заявил Эрвин. Правда, позже француз добавил, что Леон — это просто пример, такой же несправедливой он считает и натурализацию Османи Хуанторены в Италии.



Был у матча в Италии и ещё один герой. Мэтт Андерсон в первой игре показал космические 83% в атаке. Американец давно приучил публику к тому, что показывает свой лучший уровень в ключевых матчах.

Конечно, повторить такие цифры Андерсону будет очень сложно. Но, возможно, ему поможет приезд девушки, которая прилетела в Казань в один день с «Перуджей». Мэтт сопроводил её появление постом в «Инстаграме», где сообщил о своём абсолютном счастье. Такой вот легальный допинг для американца.

Все билеты проданы

Нгапет постепенно приживается в Казани. Уже ясно, что его лучшие матчи выпадают на те дни, когда зал заполнен, а атмосфера напоминает праздник. Что ж, в среду в Казани будет именно так.

Уже в понедельник клуб сообщил, что все билеты проданы. Так что если вы собирались посетить матч Лиги чемпионов, могу вам только посочувствовать. Смотреть придётся по телевизору.



Всячески подогревают атмосферу и в социальных сетях. Так, казанцы представили пародию на фильм «Джентльмены удачи», спародировав подготовку «Перуджи» к ответному матчу. Пасхалка – сходство между советским актёром Раднэром Муратовым и Марко Подрашчанином.

Это будет потрясающий матч. Настоящие «Звёздные войны» — именно так назвали это противостояние в Казани. Да, «Зениту» удалось выиграть в Перудже, но победить по-настоящему классного соперника два раза подряд — задача крайне сложная. Возможно, поэтому Леон и был так спокоен – не только проставиться приехал?