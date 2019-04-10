На Берлин! «Зенит» победил Леона и «Перуджу» в «Звёздных войнах»

Казанский клуб вновь сыграет в финале ЛЧ, а вот бывший лидер российского клуба посмотрит на решающий матч в лучшем случае с трибуны.

Это была славная охота. Казанский «Зенит» будет отстаивать звание сильнейшего волейбольного клуба Европы в финальном матче Лиги чемпионов в Берлине 18 мая. На пути российской команды встал её бывший лидер Вильфредо Леон, но и он не справился. Два суперматча – две победы «Зенита» над «Перуджей».

Как растерять преимущество и проиграть

Леона в Казани ждали. Наверняка с разными чувствами. Теперь он в составе «Перуджи», но столько сделал для «Зенита», что желать лично ему неудачи как-то неправильно. В общем, пусть бы Вильфредо поправлял свою личную статистику, а в финал выходил «Зенит» — такой вариант устроил бы всех.

Именно Леон получил мяч в первой атаке «Перуджи» в казанском матче, его закрыли блоком, а скидка у Фабио Риччи не получилась. «Зенит» играл лучше, увереннее, мощнее. Трибуны помогали казанцам. Любые мячи хозяева смягчали блоком и очень быстро повели в счёте с разрывом в четыре очка.

«Вербуля, лимончелло после игры!» Леон вернулся проставляться или побеждать? Вильфредо Леон вернулся в Казань, где попытается выбить бывшую команду и настоящих друзей из Лиги чемпионов. Но в «Зените» есть свои герои.

Наставник «Перуджи» Лоренцо Бернарди взял тайм-аут, чтобы успокоить подопечных. Это принесло результат, но только после того, как Эрвен Нгапет принёс «Зениту» обманным финтом очередное очко, скинув мяч левой рукой, а затем отметился пайпом.

«Перуджа» сократила отставание благодаря тройному блоку на Максиме Михайлове, а потом и Леон отметился сильнейшей подачей, которую Алексей Вербов чудом сумел перебросить на чужую половину площадки, однако Александр Атанасьевич отыгрался от блока. Ещё одна сильнейшая подача от Вильфредо, и счёт стал равным.

Теперь уже Алекно взял тайм-аут, но «Перуджа» вышла вперёд, а потом держала это преимущество. Во второй половине первого сета неудачно сыграл Нгапет, который и в атаке не блеснул, и в защите не слишком удачно действовал. Тем не менее, «Зенит» сумел отыграться благодаря великолепным действиям Александра Бутько, который и навылет подал, и шикарно первый темп, а именно Артёма Вольвича задействовал.

Но как не шло у Нгапета, так и завершилось его неудачной игрой в решающие моменты партии. Сначала он допустил заступ, а потом пытался сыграть мяч, летевший с подачи в аут. Со второго сетбола «Перуджа» первую партию взяла – 25:22.

Игра на нервах

Во второй партии никому из соперников не удавалось серьёзно оторваться в счёте. Игра шла очков в очко. И «Зенит», и «Перуджа» бились за каждый розыгрыш. В составе Казани просто блистал Бутько, который очень чётко вёл игру. Он и подавал, и отдавал, и скидывал. И пытался встряхнуть Нгапета, уверенности которого «Зениту» недоставало, чтобы с преимуществом вести игру.

При счете 12:12 «Зенит» на подаче Вольвича набрал два очка. Казалось бы, вот оно, пусть небольшое преимущество в брейковый мяч, которое нужно держать. Но это было невероятно сложно. «Перуджа» отыгралась, а следующий брейковый мяч выиграл для Казани Михайлов при счёте 17:16, закрыв блоком Леона. Но тут же вновь равенство. Более того, итальянская команда вышла вперёд после двух просмотров, когда судьи сначала показали точную атаку Михайлова, а просмотр показал, что мяч был в ауте. Проиграв три мяча подряд, «Зенит» отыгрался.

Леон, с кем ты? Победа в волейбольной супербитве — за россиянами! Бывший король Казани был бледной тенью самого себя. Зато его преемник чуть не убился, но притащил «Зенит» к победе над «Перуджей».

Решающий розыгрыш случился при счёте 22:22. Он получился каким-то невероятным. Михайлов и Леон устроили перестрелку, но всякий раз мячи смягчались блоком. Завершил этот обменил любезностями вмешавшийся Нгапет, красиво скинувший мяч на половину «Перуджи». Бернарди тут же взял тайм-аут, после которого Александр Атанасьевич в атаке отправил мяч в аут. С первого сетбола взять партию не получилось, но со второго Мэтт Андерсон поставил точку.

«Зенит» был лучше. Просто лучше

В третьей партии вновь на площадке была рубка. Да и не могло быть иначе. Бутько раз за разом задействовал первый темп, а Вольвич раз за разом безупречно атаковал. При счёте 5:4 три подряд очка набрал «Зенит». Повторение первой партии? Тайм-аут от Бернарди. Но на этот раз казанцы держали своё преимущество.

Да, «Перуджа» подбиралась, но сравнять не могла. 14:17, 18:21, 18:22 после того, как тройным блоком закрыли Александра Бергера. Это уже концовка, в которой подобное преимущество во встрече равных команд отыграть практически невозможно. Только сниматься с чужой подачи и всё. Но…

Именно в этот момент пара хороших подач и отличная игра на блоке против Нгапета позволила «Перудже» сократить отставание до минимума. К счастью, повторения первого сета не случилось. Вольвич заработал сетболы, в очередной раз воткнув мяч в половину площадки соперника, а Максим Михайлов принёс победное очко. Как минимум золотой сет Казань себе гарантировала.

Дальше «Зениту» было чуть проще, поскольку у хозяев было право на ошибку, а у гостей – не было. И вновь казанцы вели. И вновь постепенно разрыв вырос до четырёх очков: Нгапет забил через тройной блок из какой-то невероятной позиции, Бутько зачехлил Леона, Атанасьевича закрыли блоком. Всё, «Перуджа» поплыла?

Как бы не так. Вильфредо Леон вспомнил, как подавать на площадке «Санкт-Петербурга». Он встал на подачу при счёте 8:12, а ушёл при счёте 13:12. Толком принять мяч после его пушечных выстрелов не получалось. Он сам ошибся. «Зенит» опять вышел вперёд, выиграл брейковое очко, но «Перуджа» тут восстановила паритет. После счёта 17:17 казанцы заиграли на каком-то запредельном уровне. Гости тоже выглядели блестяще, но «Зенит» был лучше.

После того как Алексей Самойленко у сетки отловил своего визави Фабио Риччи, «Зениту» оставалось набрать всего два очка до выхода в финал. Но на другой стороне сетки был очень достойный соперник. Атанасьевич пушечной атакой сократил отставание, а Фабио де Чекко подал точно в площадку. Этот мяч мог спокойно брать Андерсон, но американский доигровщик отошёл в сторону, подумав, что будет аут… Впрочем, именно Андерсон принёс «Зениту» победное очко, а до этого матчбол заработал Нгапет.

Теперь казанцы могут сосредоточиться на плей-офф Суперлиги. До финала в Берлине больше месяца.