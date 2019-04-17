Дождались! «Факел» вырвал победу у «Белогорья» и вышел в полуфинал

10 лет клуб из Нового Уренгоя не мог пробиться в топ-4 чемпионата России. А решающая битва с «Белогорьем» получилась на загляденье.

Противостояние «Факела» и «Белогорья» получилось самым интересным на стадии четвертьфиналов в мужской волейбольной Суперлиги. И речь не только о том, что это единственная пара, в которой для определения победителя потребовался третий матч. Удивительно, но в каждой из двух встреч успех праздновала команда, игравшая в гостях. Получается, что «Белогорье» было фаворитом решающего матча? «Факел» был явно не согласен. Как и букмекеры, считавшие, что клуб из Нового Уренгоя имеет гораздо больше шансов на выход в полуфинал.

«Факел» ждал десять лет. Осталось сделать последний шаг Противостояние «Факела» и «Белогорья» получается самым напряжённым. Судьба путёвки в полуфинал решится в третьем матче серии.

Петрич и Клюка в центре внимания

Начало игры прошло при активном участии сербского легионера «Белогорья» Неманьи Петрича. Сначала его закрыл блок «Факела», потом Неманья исправился, выиграв сложный мяч. Но затем очень плохо принял подачу соперника и подарил Новому Уренгою очко – 3:1. Думаете, это всё? «Белогорье» смогло «сняться» с приёма и на подачу вышел всё тот же сербский волейболист. И сделал два эйса подряд!



В целом же игра разбилась на эпизоды из-за того, что чуть ли не каждый второй мяч судьи смотрели на видеоповторах. Тренерский штаб хозяев, к слову, был успешнее в своих челленджах. И во многом благодаря этому игроки «Факела» сумели создать первый серьёзный отрыв в сете – 9:6. Хозяева постепенно увеличивали преимущество. У «Белогорье» можно отметить неплохой первый темп в исполнении Александра Сафонова, но не более того. В остальных компонентах гости выглядели не лучшим образом.



При счёте 14:9 в пользу «Факела» главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач взял тайм-аут, понимая, что потом может быть поздно. И помогло ведь. Цифры 9:14 превратились в уже вполне рабочие 12:14. И уже тренер хозяев вынужден брать паузу. А вот тут не помогло. «Белогорье» набрало ход и даже вышло вперёд – 18:17. Хозяевам на помощь пришёл Егор Клюка. При счёте 20:20 именно его подача принесла «Факелу» четыре важнейших очка, а с ними и победу в партии.

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Мощный ответ «Белогорья»

Начало второго сета осталось за «Белогорьем». И снова ключом к успеху стала подача. На этот раз канадец Джон Перрин помог гостям уйти в небольшой отрыв – 8:5. Через несколько розыгрышей центральный блокирующий «Белогорья» Сафонов сделал эйс и увеличил преимущество своей команды до пяти мячей – 11:6. Конечно, это был не приговор, но серьёзнейший повод для реакции от «Факела». Только вот реакции, по большому счёту, не последовало.

Гости явно чувствовали себя уверенно. У клуба из Нового Уренгоя совсем разладился приём. А без него и атака не может быть успешной, какой бы талантливой она не была. Блок «Белогорья» работал отлично, и к середине партии белгородцы вели со счётом 17:9. После такого довести сет до победы не составляло проблем. 25:17 – и всё началось сначала.

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Третий сет как пятый

Третья партия началась с очень длинного розыгрыша, в котором было много сумбура, но который закончился успешно для «Факела». В волейболе часто успех в таких розыгрышах влияет на дальнейшее развитие событий. Хозяева воспользовались полученным импульсом и повели со счётом 7:3. Проснулся Дмитрий Волков, который порадовал болельщиков эйсом и несколько раз максимально затруднил приём сопернику. А потом ещё классно исполнил «пайп» — 9:5.



Долгое время ситуация не менялась. «Факел» держал преимущество и не собирался его отдавать. Когда счёт был 19:15, на подачу вышел Петрич и изменил всю игру. На подаче серба «Белогорье» сумела сравнять счёт – 19:19. А через два розыгрыша гости вышли вперёд – 21:20! Но последнее слово осталось за командой из Нового Уренгоя – 25:23. Главная причина – две ошибки «Белогорья» на подаче, которые не позволили гостям зацепиться за эту партию.

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Концовка

Такой крутой матч просто не мог завершиться в четырёх партиях. «Белогорье» лидировало на протяжении большей части сета, однако при счёте 23:20 «Факел» внезапно нашёл шестую или седьмую передачу и сравнял счёт на подаче Артура Удриса. Но гости всё же вытащили концовку. Первый темп Сафонова и атака Петрича принесли белгородцам победу – 25:23. На десерт – пятый сет.



Решающая битва осталась за «Факелом», который сохранил больше сил на заключительную партию – 15:8. Команда ждала этого 10 лет! Последний и единственный раз в своей истории «Факел» выходил в полуфинал в сезоне 2008/09. Следующий соперник – казанский «Зенит». Нет никаких сомнений, что это будет отличный полуфинал.