Шутки кончились. «Зенит» разобрался с самым неудобным соперником

Опасения болельщиков казанского «Зенита» оказались напрасны. Даже потеряв мощнейшего Вильфредо Леона, команда Владимира Алекно доминировала весь сезон и выиграла регулярный чемпионат Суперлиги без шансов для соперников. Единственное поражение пришлось на домашний матч с новоуренгойским «Факелом», которому казанцы ранее проиграли на клубном чемпионате мира. Наверняка те поражения только добавили «Зениту» спортивной злости на полуфинальную серию плей-офф чемпионата России.

Несмотря на статистику личных встреч, фаворитом серии всё равно считается «Зенит», только что убравший со своего пути в Лиге чемпионов грозную «Перуджу». Но «Факел» не для того впервые за 10 лет попал в топ-4, чтобы без боя отказаться от финала. В первой встрече серии в Казани команде из Нового Уренгоя важно было показать, что она реально может составить конкуренцию гранду.

«Зенит» бережёт преимущество

Хозяева с самого начала поставили на поток сложные для оппонентов подачи, а игроки «Факела» не выдерживали приём. Заработанное преимущество в три очка подопечные Алекно бережно пронесли до середины сета. У «Факела» иногда получалось зарабатывать очки на подаче, но «Зенит» тут же отвечал собственными брейками. Камило Плачи дважды брал видеоповторы после ударов Егора Клюки, и дважды судьи зафиксировали попадание мяча в площадку. Однако одиночный блок Андерсона на Удрисе, редкая атака Александра Бутько и в целом очень уверенная игра хозяев позволили им подойти к концовке с хорошим преимуществом – 20:16.



«Факел» же продолжал рассчитывать на успех в первой партии. Удрис классно ввёл мяч в игру, после чего Дмитрий Волков прошил тройной блок и заставил Алекно взять тайм-аут. После паузы казанцы тут же снялись, и перерывом уже решил воспользоваться Плачи, настроивший своих волейболистов на приём подачи Нгапета. Француз облегчил задачу сопернику, угодив в сетку – 23:21. Подача Волкова получилась опасной, но Андерсон сначала отыгрался от блока, а затем вколотил мяч в площадку. Через пару розыгрышей Максим Михайлов безошибочным нападением набрал своё 10-е очко и поставил точку в первом сете – 25:22.

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Эйс-машина Нгапет

В начале второго сета вновь на первый план вышла подача, но на этот раз преимущество за счёт ввода мяча в игру получили гости. Сначала пару классных подач выдал Клюка, а затем его примеру последовал Дмитрий Коленковский – 6:3. После ошибки Михайлова в атаке Алекно прервал игру. Сняться хозяевам удалось только благодаря хитрости Артёма Вольвича, скидку которого прозевали игроки «Факела». А подача центрального блокирующего помогла «Зениту» подобраться к сопернику на расстояние двух очков.

«Факел» мёртвой хваткой вцепился в преимущество, а после двух кряду ошибок Нгапета в атаке довёл его до солидных пяти очков – 15:10. Почуяв реальную опасность, «Зенит» бросился догонять. Как по заказу, эйс исполнил Михайлов, от сетки мяч перевалился на сторону после подачи Нгапета – 14:16. Плачи взял тайм-аут, но сбить настрой французского подающего не смог. Эрвен исполнил целую серию классных подач и вывел «Зенит» в лидеры – 18:16.



Тренер «Факела» использовал вторую паузу, и она уже оказалась результативной. Гости не только ушли с кошмарной для себя расстановки, но и вернули преимущество – 19:18. В упорной концовке «Факел» долго удерживал небольшой перевес, но, к несчастью гостей, у «Зенита» в решающий момент подавать отправился Михайлов. Максим усложнил оппонентам приём, после чего Удрис промахнулся, а уже в следующем розыгрыше Михайлов совершил эйс и снял вопросы о второй партии – 26:24 в пользу «Зенита».

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Символизм для символа «Зенита»

Дебют третьей партии снова остался за «Факелом». Гости хорошо подавали, а ещё дважды заблокировали атаки Максима Михайлова. Вскоре всю мощь новоуренгойского блока на себе прочувствовали Нгапет и Андерсон. При счёте 8:11 Алекно взял тайм-аут и раскритиковал игру своей команды в нападении. Гости явно почувствовали свою игру и поймали кураж. Очки «Зениту» давались с большим трудом, поскольку оппоненты не уставали геройствовать в защите. На помощь казанцам вновь пришла подача Михайлова и Нгапета. Как и сетом ранее, эйс француза восстановил равновесие на табло – 14:14.

Плачи выждал один розыгрыш, но всё-таки был вынужден взять перерыв, так как Михайлов реализовал атаку и оставил Нгапета на линии подачи – 15:14 в пользу «Зенита». Но тайм-аут опять на Эрвена не повлиял. Вольвич редким для Казани блоком накрыл Удриса, а следом Нгапет набрал ещё два очка на подаче. 18:14, и второй тайм-аут Плачи.



«Зенит» такой перевес отдавать не собирался, тем более у «Факела» не шла подача. А хозяева, наоборот, были верны философии Нгапета и набирали очки на подаче. Эйс Андерсона сделал положение «Факела» практически безнадёжным – 23:17, и чуда не произошло. Мэттью Андерсон, проводящий последние матчи за «Зенит», вколотил решающий мяч в площадку, над которой перед игрой подняли майку с его первым номером.



Красивое начало серии! Ждём не менее красивого продолжения 25 апреля в Новом Уренгое.