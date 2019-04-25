Из Сибири с огнём. Как «Зенит» расстроил родителей Азмуна

Битва вторых. В реалиях российского волейбола такая вывеска — не обидный ярлык, а повод для гордости. «Зенит» из Санкт-Петербурга стал серебряным призёром в прошлом сезоне, а кемеровский «Кузбасс» финишировал вслед за «Зенитом-Казань» в минувшем регулярном чемпионате.



К началу второго матча полуфинальной серии уже было известно, что победителя в финале ждёт всё тот же казанский «Зенит». Ближе к встрече с грандом были кемеровчане, которые дома не оставили петербуржцам шансов. Однако в Северной столице сибирякам предстояло столкнуться не только с загнанным в угол соперником, но и с его колоссальной армией болельщиков.

Среди них, кстати, были и родители нападающего футбольного «Зенита» Сердара Азмуна, отец которого в своё время играл за сборную Ирана по волейболу.

«Кузбасс» берёт концовку

Сибиряки быстро заполучили преимущество благодаря хорошей подаче и ошибкам оппонентов в приёме, а затем и атака Георга Грозера упёрлась в двойной блок – 6:2. Однако немец тут же исправился и разнообразными атакующими действиями помог «Зениту» быстро нивелировать отставание – 7:7. Особенно сильное впечатление на болельщиков производили хитрые скидки Георга. «Кузбасс» никак не мог сняться с подачи Сергея Червякова, к тому же судьи после долгого совещания отдали хозяевам очко в спорном эпизоде.



В середине партии завязался напряжённый обмен выигранными атаками. Лидер сибиряков Виктор Полетаев двумя убойными подачами вновь вывел вперёд «Кузбасс», но Александр Климкин вовремя взял тайм-аут и помог своей команде уйти с неудобной расстановки. Червяков первым темпом восстановил равновесие, но классная защита гостей и диагональная атака Ярослава Подлесных мгновенно вернули «Кузбассу» перевес в два очка – 17:15. Петербуржцам никак не удавалось закрыть небольшой просвет, плюс к этому Камехо задел сетку при атаке и ещё больше усложнил задачу своей команде в первом сете – 21:18. В следующем же розыгрыше арбитры после видоповтора зафиксировали заступ у волейболиста «Зенита» — и «Кузбасс» уже было не остановить. Первый же из пяти сетболов Подлесных реализовал с помощью обманного удара – 25:19.

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Задавили подачей

Начало второго сета тоже радости болельщикам хозяев не принесло. Полетаев с ходу принёс «Кузбассу» перевес в три очка – 3:0. Команда Климкина пыталась не отпустить поймавшего кураж соперника, но у петербуржцев не ладилась подача и отсутствовал стабильный приём. Наставник сине-бело-голубых в тайм-ауте призвал своих подопечных играть в волейбол, а особое внимание уделил связующему Сергею Антипкину. Но и после паузы Игорь Кобзарь продолжил набирать очки коварным планером, Тавасиев ставил стену на блоке, а Полетаев не оставлял соперникам шансов мощнейшими атаками.

Антипкин, судя по всему, установку тренера не выполнял, поэтому его на площадке сменил арендованный у «Автомобилиста» Михаил Щедров. Уже при счёте 5:13 Климкин снова взял перерыв. «Надо браться за ум», — негодовал тренер. Об этом же мечтали и тысячи болельщиков, на которых больно было смотреть. Практически в каждой расстановке «Кузбасс» набирал очки на подаче и быстро довёл своё преимущество до гигантского – 20:8. Только в этот момент хозяева встрепенулись и на подаче Червякова провели несколько уверенных розыгрышей. Но это уже скорее была декларация о намерениях на третью партию. А вторую подопечные Туомаса Саммельвуо завершили атакой Полетаева – 25:17.

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Камехо дарит жизнь

У «Зенита» больше не было путей к отступлению, и хозяева это отлично понимали. Классные подачи Евгения Сивожелеза и блок Александра Волкова принесли петербуржцам такое редкое для этого матча преимущество – 3:0. Вскоре сам волков исполнил эйс – 5:1. Вице-чемпионы России показали, что добровольно отказываться от второго финала кряду не собираются, и «Кузбассу» придётся выгрызать каждое очко. И гости тут же продемонстрировали, что готовы ко всему. Сибиряки достали сумасшедший мяч в защите, а после этого ещё и очко выиграли из-за ошибки Семёна Кривитченко. Тем не менее, дружина Климкина удерживала перевес в три очка, а после очередного эйса Сивожелеза Саммельвуо взял тайм-аут при счёте 7:11.

«Зенит» изменился до неузнаваемости. Полетела подача, да и в целом ошибок у хозяев стало меньше. В нападении заметно добавили Камехо и Грозер. После изобретательной атаки последнего положение «Кузбасса» превратилось в угрожающее – 11:17. «Кузбасс» вновь проявил характер и подтянулся на подаче Тавасиева, который раз за разом находил на той стороне площадки либеро Кривитченко. Полетаев почин партнёра поддержал и тоже добыл брейковое очко – 18:20. Прекрасная игра Камехо в атаке и блок Червякова приблизили «Зенит» к победе в сете – 22:18, но сибиряки и тут не успокоились. Карпухов выдал сложную подачу, Подлесных поставил блок, а затем феерическую игру в защите показал либеро Керминен – 22:23. И всё-таки «Зенит» додержал оставшееся преимущество и благодаря усилиям всё того же Камехо завершил партию в свою пользу – 25:23.

«Зенитовского» финала не будет

Четвёртый сет стартовал так же, как первые два – с результативной подачи Полетаева. «Кузбасс» получил было неплохой задел, но «Зенит» быстро догнал, а после отличной подачи Антипкина вышел вперёд под ликование болельщиков – 11:10. Камехо плотной подачей ещё приблизил встречу к тай-брейку, а при счёте 16:13 в игре возникла незапланированная пауза. Видеоповтор, взятый Саммельвуо, зафиксировал аут у Камехо, но Климкин тут же попросил посмотреть касание блока. В итоге очко было присуждено «Кузбассу», а спустя пару розыгрышей финский специалист вновь взял видеоповтор, и игра вновь остановилась на несколько минут. После долго просмотра арбитры о чём-то общались с Игорем Кобзарем, но всё же присудили очко «Кузбассу» из-за заступа Грозера за трёхметровую линию – 17:16 в пользу «Зенита».



Не успели команды провести на площадке и минуту, как от Саммельвуо последовал третий запрос на просмотр кряду, однако эта попытка успехом не увенчалась. «Кузбасс» по крупицам отыгрывал отставание и после очередного эйса Полетаева настиг хозяев – 18:18. Климкин удачно воспользовался тайм-аутом, «Зенит» снялся, и команды ушли на супернапряжённую и важнейшую концовку партии при равенстве на табло. Антипкин привёл болельщиков в восторг роскошной скидкой, однако сибиряки отлично отзащищались и получили лидерство – 21:20. У «Кузбасса» фантастический уровень волейбола показывал Полетаев, после атаки которого сибиряки заработали первый матчбол. В самый неподходящий для хозяев момент не справился с ответственностью Кривитченко.



Кемеровский «Кузбасс» в гостях победил питерский «Зенит» и впервые в истории вышел в финал чемпионата России. Кто там будет фаворитом, можно и не уточнять, но с такой волей к победе, подачей и Виктором Полетаевым у сибиряков точно будут шансы нарушить гегемонию Казани.