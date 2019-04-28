«Разобрали их до мелочей». Как «Кузбасс» не пустил «Зенит» в финал

Кемеровский «Кузбасс» впервые в своей истории пробился в финал чемпионата России, где сыграет с казанским «Зенитом». В полуфинале кемеровчане в двух матчах сломили сопротивление другого «Зенита», питерского. Одним из самых заметных игроков в этих матчах был доигровщик «Кузбасса» Ярослав Подлесных. О том, как прошли полуфинальные баталии, волейболист рассказал «Чемпионату».

Из Сибири с огнём. Как «Зенит» расстроил родителей Азмуна Россиянин Полетаев сокрушил немца Грозера в битве диагональных. «Кузбасс» впервые в истории вышел в финал чемпионата России.

«Когда на трибунах наступает тишина, это непередаваемо»

— Какой из двух матчей с «Зенитом» получился более тяжёлым эмоционально?

— В Санкт-Петербурге играть было полегче. Но почему – не знаю. Дома мы весь матч на эмоциях, а там после двух партий наступил небольшой спад, перестали подавать агрессивную подачу. Но мы смогли это преодолеть, достали соперника со счёта 10:17. То, что мы вернулись в игру в том сете, помогло нам в следующей партии. Но спад был.

— Наверное, невозможно провести два подряд матча с сильнейшим соперником так, чтобы вообще ошибок не было?

— Сто процентов невозможно. Будут какие-то моменты, когда наступит спад в игре. Я не знаю, какого уровня должна быть команда, чтобы избежать подобных ситуаций в матчах, когда накал борьбы высочайший.



— Вам как больше нравится играть – когда трибуны болеют за или против?

— Помогает это и в том, и в другом случае. Когда в гостях в переполненном зале наступает тишина, это непередаваемо. К этому и стремишься. Хочется доказать, что мы достойны уважения. А при своих болельщиках знаешь, что забьёшь мяч, и трибуны взорвутся. У нас такие болельщики, что их поддержку мы чувствовали на расстоянии. Да и в Питере на трибунах была целая группа поклонников «Кузбасса» в игровых майках. Это очень приятно, спасибо им огромное.

Давай подавай. «Кузбасс» героически вытащил матч с «Динамо» Сибиряки разучились подавать и потрепали нервы болельщикам. А потом нашли подачу – и «Динамо» не поздоровилось. В Москве будет ещё круче?

«Полностью выполнили тренерскую установку»

— Насколько разборы игры «Зенита», которые проводил ваш главный тренер, совпали в итоге с тем, что случилось в матчах?

— От этого всё и шло. Мы очень тщательно готовились, хоть и не впервые играли с Санкт-Петербургом. Разобрали их до мелочей, знали, как и куда они будут нападать. На площадке мы полностью выполнили ту тренерскую установку, которая была нам дана. Всё сработало.



— Одно дело разобрать, другое – воплотить.

— Несомненно. Мы воплотили. В те моменты, когда «Зенит» обычно забивает, у нас получалось блокировать, доставать мячи в защите. Это всё идёт от разбора. Коррективы по ходу игры тренерский штаб тоже вносил, но минимальные.

— В первом матче Игорь Кобзарь очень часто задействовал вас в атаке. Это тоже была задумка?

— Нет, вот в данном случае никакой заготовки не было. Связующий ведёт игру так, как он видит. В тот день он видел именно так. У меня получилось реализовать те шансы, которые давала команда.

«Мы – команда, одно целое, сплочённый коллектив»

— «Зенит» вас в чём-то разочаровал? Ведь ожидалось, скорее всего, три матча, да и сами матчи по пять сетов…

— Нет, это очень сильная команда. Просто счёт матчей, особенно первого, не отражает того напряжения, которое было на площадке. У нас получилось играть в свой волейбол, поймать свою игру и получать от неё удовольствие. Тогда любому сопернику будет сложно. Очень хорошие эмоциональные матчи, от которых мы кайфовали.



— Ключевые факторы победы, на ваш взгляд?

— Самое главное, мы – команда, одно целое, сплочённый коллектив. У нас была огромная мотивация, желание доказать прежде всего самим себе, что мы можем добиться серьёзных результатов. Это всё сыграло свою роль. А ещё хорошая память – мы прекрасно помнили, что проиграли «Зениту» дома.



— Эмоции от выхода в финал уже ушли?

— Практически полностью. Мы уже добились хорошего результата, но чемпионат продолжается. Впереди самые важные матчи сезона для нас. Сил более чем достаточно. Мы не привыкли отступать. Будем биться.