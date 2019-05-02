«Кузбасс» прекрасен. Очередное чемпионство Казани под большим вопросом

Попадание кемеровского «Кузбасса» в финал плей-офф мужской Суперлиги по волейболу только на первый взгляд может показаться неожиданным. На самом деле подопечные нового главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо на протяжении всего сезона показывали отличный волейбол и абсолютно заслуженно дошли до борьбы за золотые медали.

Но когда у тебя в соперниках казанский «Зенит», даже такая классная и перспективная команда как «Кузбасс» не может считаться фаворитом. Саммельвуо обещал дать бой казанцам, так что оставалось дождаться, что у него получится праздничным вечером 2-го мая в столице Татарстана.

«Разобрали их до мелочей». Как «Кузбасс» не пустил «Зенит» в финал Тщательный тренерский анализ, точное выполнение установки на игру – всё это работало. Но прежде всего мотивация и настрой.

«Кузбасс» не зря в финале

Одной из главных интриг этого матча было противостояние Максима Михайлова и Виктора Полетаева. Виктор пропустил прошлогодний полуфинал с казанцами, а в регулярном чемпионате в этом сезоне сыграл не слишком убедительно против подопечных Владимира Алекно. Первый сет Полетаев начал отлично. Двумя атаками подряд он не оставил ни единого шанса игрокам «Зенита». Да и весь «Кузбасс» смотрелся солидно, особенно в защите. Каждое очко хозяевам давалось очень тяжело. Когда Полетаев разобрался с тройным блоком, счёт стал 8:7 в пользу кемеровчан.

Отметим и классную игру либеро «Зенита» Алексея Вербова, который при счёте 9:9 вытащил несколько очень тяжёлых мячей и не дал «Кузбассу» создать преимущество. Зато ближе к середине сета гости всё же вышли вперёд – 15:13, но не смогли надолго зацепиться за этот отрыв. На подаче Александра Бутько «Зенит» сравнял счёт и даже вышел вперёд – 18:17. А потом Мэттью Андерсон сделал эйс и заставил Саммельвуо взять тайм-аут – 20:18.

При счёте 23:21 у «Зенита» был великолепный шанс максимально приблизиться к победе в партии, однако Артём Вольвич поспешил с атакой на переходном мяче и попал в сетку. Алекно был в ярости. В ответ Карпухов сделал эйс и сравнял счёт – 23:23! А потом гости выиграли партию после двух отличных действий в исполнении Подлесных и Полетаева – 27:25.

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Шикарный камбэк кемеровчан

В начале второго сета казанцы совершили две грубейшие ошибки на приёме. Сначала Михайлов банально не смог увернуться от мяча, который летел в аут, а потом Нгапет не справился с довольно простым планером. И счёт стал уже 4:1 в пользу «Кузбасса». Болельщикам «Зенита» было пора начать волноваться. Но казанцы не были бы лучшим клубом в мире, если бы не умели справляться с такими ситуациями.



В числе прочего помогла мощная подача Максима Михайлова – 7:7. Забил свой первый мяч в игре и Артём Вольвич, который так сильно радовался своему успеху, что обнимая Нгапету, заехал ему куда-то в область лица. Вольвич действительно завёлся и на блоке закрыл сначала Кобзаря, а потом и Подлесных – 11:8. Этот отрезок «Зенит» выиграл со счётом 10:4. Саммельвуо взял перерыв, но завести команду не смог. Преимущество хозяев выросло до пяти очков – 13:8.

Казалось, что уж такой отрыв команда Алекно не упустит, но «Кузбасс» продолжал удивлять в этой встрече. Отыграть пять очков у «Зенита»? Не проблема. И ведь не только отыграли, но и вышли вперёд в концовке с преимуществом в 3 мяча – 22:19! Алекно взял тайм-аут и сумел вернуться своих подопечных в игру – 21:22. Вновь хорош на подаче был Сурмачевский, но как только с ним справились в приёме, козырей у хозяев не осталось. Тавасиев и Полетаев завершили и вторую партию в пользу «Кузбасса» — 25:21.

Давай подавай. «Кузбасс» героически вытащил матч с «Динамо» Сибиряки разучились подавать и потрепали нервы болельщикам. А потом нашли подачу – и «Динамо» не поздоровилось. В Москве будет ещё круче?

Сенсации быть!

Кемеровчане повели и в начале третьего сета – 3:1. И снова в некоторых эпизодах действия игроков «Зенита» были какими-то неуклюжими. Дальше – хуже. «Кузбасс» поймал кураж и довёл отрыв до пяти очков – 13:8. И это уже было максимально серьёзно для подопечных Алекно. Нгапет отыграл одно очко отличной атакой с задней линии, но тут же Полетаев отыгрался от блока и восстановил комфортные пять баллов преимущества – 14:9. Тренерский штаб «Зенита» выпустил ряд молодых игроков, пытаясь сделать что-то оригинальное, чтобы спасти матч.



На подаче Никиты Алексеева хозяева приблизились к «Кузбассу». Лоран Алекно блестяще стал взаимодействовать с Нгапетом. И вот уже от преимущества гостей не осталось почти ничего – 14:15. Саммельвуо предсказуемо взял тайм-аут и зарядил в своих парней мысль о том, что они могут сделать это. И они сделали! Концовка осталась за кемеровский клубом – 25:22. А с ней и уверенная победа в первом матче финала. Саммельвуо не обманул. «Кузбасс» будет бороться за золото чемпионата России.