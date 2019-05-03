Уже не сенсация. «Зенит» сделал шаг к пропасти, «Кузбасс» — к вершине

Кемеровский «Кузбасс» нанёс второе поражение казанскому «Зениту» в финальной серии чемпионата России. Права на ошибку у чемпиона больше нет.

Поражение в одном матче можно списать на случайность, но поражение во втором подряд – уже никак невозможно объяснить недооценкой соперника. Казанский «Зенит» проиграл на своей площадке и второй матч финальной серии чемпионата России «Кузбассу». И теперь либо вернёт серию в Казань, либо всё закончится в Кемерове.

«Кузбасс» приглушил казанских болельщиков

Казалось, что после болезненного поражения в первом матче «Зенит» соберётся и развернёт ситуацию в свою пользу сразу с начала второй игры. Но нынешний «Кузбасс» просто на классе не обыграть. Тут ещё нужно, чтобы игроки реализовывали то, что они могут. У кемеровчан это получалось, у казанцев – не всегда.

В начале партии борьба шла очко в очко, обе команды достаточно много ошибались. Но постепенно «Кузбасс», игравший более аккуратно, начал уходить в отрыв. Повторялось то, что было в первом матче. Болельщики на трибунах гнали свою команду вперёд, и «Зенит» играл совсем с другим настроем, чем в первой встрече.

Однако «Кузбасс» просто настроем не возьмёшь. Команда Туомаса Саммельвуо превосходила соперника в скорости– и дело не только в передачах, а в скорости перемещения игроков на площадке, в страховке. «Зенит» же порой не мог разобраться в самых простых ситуациях, как на подаче Игоря Кобзаря, например, когда Мэтт Андерсон и Алексей Вербов помешали друг другу.

«Кузбасс» прекрасен. Очередное чемпионство Казани под большим вопросом Кемеровским волейболистам хватило трёх сетов, чтобы выиграть первый матч финала мужской Суперлиги.

В концовке всё решили ошибки игроков «Зенита». Эрвин Нгапет, отлично действовавший в атаке и на приёме, не сумел подать, а Алексей Самойленко не попал в площадку из выгодной позиции. Трибуны в «Санкт-Петербурге» притихли.

Партия за чемпионом

Начало второй партии вновь прошло в острейшей борьбе за инициативу. Никому не удавалось создать преимущество хотя бы в два очка, но потом словно прорвало «Зенит». И всё благодаря какой-то невероятной игре в обороне, когда поднимались мёртвые мячи. Но отрыв в три очка, созданный колоссальным трудом, «Зенит» упустил.

В этот момент Алекно выпустил на площадку блокирующего Вадима Лихошерства вместо Самойленко. Это замена и блок казанский укрепила, и подачу усилила, и первый темп заработал более активно и надёжно. Александр Бутько в отличие от первой партии старался более разнообразно распределять направление атак, а «Кузбасс» чуть просел.

Преимущество в пять очков, созданное в середине партии, чемпион удержал и в концовке. В каких-то моментах «Зениту» везло. Но одну партию казанцы у кемеровчан всё-таки взяли, и взяли уверенно. Наметился перелом? Ведь и блок заработал, и Михайлов с Нгапетом атаковали с потрясающим процентом эффективности.

«Кузбасс» не испугался и выиграл

Ударное начало третьей партии вроде бы это подтвердило. Дмитрий Пашицкий ошибся на подаче, Андерсон реализовал брейковую атаку, Бутько подал навылет. Но «Кузбасс» мгновенно сравнял счёт. Словно это не казанский «Зенит» был на другой половине площадки, а, например, «Ярославич», который объективно не может играть на таком уровне.

И до окончания партии так и продолжалось. Два очка берут одни – тем же отвечают другие. Отрыв в три очка мгновенно превращался в равенство. Такие качели продолжались до последнего розыгрыша. В концовке вновь крепче нервы оказались у «Кузбасса». Отлично подавал Ярослав Подлесных, а Виктор Полетаев на сетболе в одиночку закрыл Нгапета.

«Разобрали их до мелочей». Как «Кузбасс» не пустил «Зенит» в финал Тщательный тренерский анализ, точное выполнение установки на игру – всё это работало. Но прежде всего мотивация и настрой.

«Зенит» оказался в шаге от поражения. И это шаг сделал, но тут полностью заслуга «Кузбасса», который подтолкнул чемпиона в спину. Казанцам постоянно приходилось догонять, но вперёд они так и не вышли. Как в середине партии шикарно играл Подлесных, под удары которого по блоку игроки «Зенита» так и не приспособились. Ключевым моментом четвёртой партии, пожалуй, стала атака Максима Михайлова в идеальной ситуации, когда блок не успел накрыть казанского диагонального.

Разрыв в четыре очка отыграть в концовке против такого «Кузбасса» смог бы, возможно, прошлогодний «Зенит». Или тот «Зенит», что играл в полуфинале Лиги чемпионов с «Перуджей». Но тот «Зенит», что был на площадке 3 мая вечером, этого сделать не смог. Хотя Михайлов очень старался и подарил своей команде надежду на спасение. Но со второго матчбола «Кузбасс» довёл дело до победы – Нгапет не смог с подачи попасть в площадку.

«Кузбассу» осталась одна победа для того, чтобы прервать победную серию казанского «Зенита».