Бронза и путёвка в Лигу чемпионов. «Факел» ждал 10 лет и дождался

В мужской Суперлиге определился обладатель бронзовых наград. Им стал новоуренгойский «Факел», в двух матчах сломивший сопротивление питерского «Зенита». Впервые в своей истории сибирская команда пробилась в Лигу чемпионов, а медали выиграла спустя десять лет. Тогда тоже была бронза.

Клюка в диагонали круче Грозера

Матч в Санкт-Петербурге проходил по невероятному сценарию. Две лёгких партии взял «Факел», потом столь же легко «Зенит» перевернул игру, а тай-брейк превратился в настоящую партию и закончился со счётом 24:22 в пользу гостей.

Дома «Факел» при поддержке болельщиков бросился сминать «Зенит», однако питерцы не случайно заняли в прошлом сезоне второе место и играли в Лиге чемпионов. Опытная команда Александра Климкина держала удар, хотя и не всё получалось. У «Факела» был невероятный настрой и желание закончить серию именно на глазах своих болельщиков.



А у «Зенита» было поменьше эмоций, но побольше спокойствия в сложных ситуациях. Хотя играть на полную мощь питерские волейболисты не могли – диагональный Георг Грозер хоть и вышел на площадку, но из-за травмы действовал не так эффективно, как обычно. А посадить его на лавку и либо перевести в диагональ Ореола Камехо, либо выпустить Сергея Пирайнена наставник «Зенита» не решался.

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«Факел» тоже играл не с привычным диагональным Артуром Удрисом, а с Егором Клюкой, а в доигровку вышел Денис Богдан. Клюка смотрелся очень убедительно в атаке, лучше Грозера и Камехо вместе взятых. Хотя сет и перешел в плотную концовку, но игру вёл «Факел» и своего добился.



Во второй партии ситуация для «Зенита» только ухудшилась. У гостей не получалось почти ничего, а загруженные края Камехо и Грозер заметно устали. «Факел» довольно легко ушёл в счёте на семь очков, и Климкин потратил два тайм-аута, чтобы хоть как-то переломить ситуацию. На несколько розыгрышей «Зенит» сумел собраться, как нельзя вовремя пришлись и два эйса Грозера, но это был лишь временный всплеск. В итоге Камехо отправился на лавку, вместо него вышел Дивиш, который тут же получил нагоняй от Климкина и в сердцах что-то ответил главному тренеру.



На пару розыгрышей словак с российским паспортом ещё остался на площадке, но потом вновь присел на лавку и больше не появлялся. «Факел» добытое преимущество довольно легко удержал.

«Зенит» ожил без Грозера, а «Факел» потух и разгорелся

Подопечным Камило Плачи оставалось взять один сет. И казалось, что это произойдёт в третьей партии. В середине партии, к которой команды подошли, не давая друг другу оторваться больше чем на два очка, травму получил Грозер. Он пошел на мяч после передачи вышедшего пасовать Павла Панкова, но оступился и рухнул на площадку. Немецкий диагональный с помощью партнёров добрался до лавки и в игру больше не вернулся.

Вместо Грозера вышел Пирайнен, а «Факел» начал штамповать одно очко за другим. Отрыв достиг шести очков, концовка сета была уже близко. Видимо, игроки из Нового Уренгоя слишком рано поверили в то, что соперник уже не сможет ответить. Как раз в самый сложный момент «Зенит» заиграл здорово.



А «Факел» начал ошибаться. Разрыв начал сокращаться. Сначала на подачах Евгения Сивожелеза, потом на подачах Александра Волкова. Молодые игроки «Факела» дрогнули, да и опытнейший Игорь Колодинский в ключевые моменты отдал несколько спорных передач, после которых практически невозможно было атаковать.

Ошибки у хозяев продолжались, и «Зенит» взял партию. В последнем розыгрыше Камехо поднял сложнейший мяч от Дмитрия Волкова, а Сивожелез забил.



Начало четвёртого сета было похоже на продолжение предыдущей партии. Но «Факел» переломил ход борьбы, буквально сжав зубы. Игроки перетерпели усталость, собственные неудачи, собрались и создали преимущество в четыре очка в концовке. «Зенит» бился, но питерские игроки тоже ведь не из железа.



В последнем розыгрыше серии команда с берегов Невы подняла два мёртвых мяча, но Егор Клюка всё-таки поставил жирную точку. «Факел» впервые в своей истории будет играть в Лиге чемпионов, а питерский «Зенит» выступит в Кубке ЕКВ. С большой вероятностью с серьёзно обновлённым составом.