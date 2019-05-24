«В России из мужчин делают мальчиков». Звёздные новички волейбольной Суперлиги

Мужская волейбольная Суперлига потеряла статус сильнейшей лиги мира. Это звание, пусть и неофициальное, перешло к итальянской Серии А. Но всё может поменяться уже в через год. А помочь нашему чемпионату в возвращении былых заслуг должны новые звёзды. Рассказываем об иностранцах, которые переедут в Россию в следующем сезоне.

Розалин Пенчев и Дражен Лубурич («Белогорье»)

В Белгороде уже успели привыкнуть к апгрейдам. Очередной происходит в это межсезонье. Команду покинули практически все лидеры во главе с легионерами и тренером Слободаном Ковачем. Клуб провозгласил ставку на собственную молодёжь, рулить которой будет Александр Косарев. Вернее, он будет ассистировать Геннадию Шипулину, но мы все знаем, что это означает.

Без дядек в команде никак, поэтому клуб потратился на двух легионеров. Первый хорошо знаком питерским болельщикам – Дражен Лубурич провёл в «Зените» сезон-2017/18, после чего уехал в турецкий «Халкбанк». Там дело не задалось: четвёртое место в чемпионате. Так что Лубурич нуждается в перезагрузке. Не знаю, можно ли назвать «Белогорье» идеальным местом для этого, но серб должен помочь команде.

Дражен Лубурич Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Его одноклубником стал болгарский доигровщик Розалин Пенчев. Изначально говорили о Николае Пенчеве, но в Белгороде в итоге оказался его младший брат.



«Мы подписали контракт на следующий сезон с младшим братом. Розалин, по нашему мнению, посильнее. Он более мощный, более прыгучий парень, должен хорошо вписаться в российский чемпионат и систему игры «Белогорья», – заявил спортивный директор Белогорья Тарас Хтей.



Действительно, этот Пенчев больше подходит под наш чемпионат, да и в сборной он теснит брата. Другой вопрос, что полноценно заменить одного из пары Перрин – Петрич ему будет непросто. В свои 25 Розалин уже успел поколесить по свету: Польша, Турция, Италия, Аргентина, Бразилия, теперь Россия. Настоящий космополит.

Розалин Пенчев Фото: Porebski/Press Focus/MB Media/Getty Images

Тэйлор Сандер и Стефен Маар («Динамо»)

Большие перестановки и в «Динамо», правда, не на тренерском мостике, а именно в игровом составе. Клуб расстался с лидером атак последних двух лет Диком Кооем, подписав взамен звездного Тэйлора Сандера и менее известного канадца Стефена Маара.

Сандер пока никак не найдёт себя в клубном волейболе. Он год за годом хорош в сборной США, но пока не был настоящим лидером ни в одной из команд, где выступал. Кстати, это довольно типичная история для американца. Поиграл Сандер уже много где: «Верона», «Чивитанова», «Сада Крузейро». В Бразилии как раз у американца получалось неплохо, он даже стал MVP клубного чемпионата Южной Америки. Но у клуба год получился откровенно провальным. В «Крузейро» хотели оставить доигровщика, но тот честно признался, что получил хорошее в финансовом плане предложение из Москвы.

Стефен Маар Фото: Getty Images

Пару ему должен составить двухметровый канадец Маар, который всю свою профессиональную карьеру провёл в Италии: в «Падове» и «Милане». Этот игрок может стать открытием для нашего чемпионата: молодой физически сильный доигровщик, который умеет атаковать на групповом высоком блоке. Переход в «Динамо» – отличный шанс для Маара закрепиться в сборной Канады, где пока он находится в тени Николаса Хоага и Джона Гордона Перрина.

Мачей Музай («Газпром-Югра»)

Высоченного поляка все российские болельщики хорошо запомнили по Лиге чемпионов, где он едва не выбил из борьбы «Зенит-Казань». И вот теперь Музай едет в Сургут, где вокруг него будут строить команду. Поляк уже успел отметиться любопытным заявлением о том, что российская Суперлига делает мужчин из мальчиков.

Пока Музай – действительно мальчик. Он успел поиграть и в сборной Польши, и в топ-клубах этой страны («Скра», «Ястшембски», «Онико»), но нигде не стал лидером. Главная причина этого – нестабильность. В хороший день диагональный неудержим, но стоит ему захандрить – ошибки начинают сыпаться как из рога изобилия. В Сургуте ему важно стать лидером. В противном случае можно остаться игроком для внутреннего пользования.

Криштьян Падар («Факел»)

Самый сомнительный трансфер из нашей пятёрки. Универсальный игрок сборной Венгрии (может выступать и в диагонали, и в доигровке) здорово зарекомендовал себя в Азии: Корее и Китае. С клубом «Хенде» Падар выиграл в минувшем сезоне чемпионат Южной Кореи.

Но в Европе венгр кроме родной лиги играл только в Бельгии за «Нолико», где ничем особенным не запомнился. Не смог Падар пока помочь достичь чего-то существенного и своей национальной сборной. Но в «Факеле» умеют грамотно подбирать легионеров, и история с Артуром Удрисом – живой пример. Возможно, селекционеры команды видят в Падаре то, чего не могут разглядеть обычные болельщики.

Цветан Соколов («Зенит-Казань»)

Самый громкий трансфер, но тоже с определённой долей сомнений. С одной стороны, казанцы получили диагонального самого высокого уровня, одного из лучших в мире, да ещё и ослабили главного конкурента на международной арене.

Но есть и другая сторона медали. Во-первых, Соколов подвержен травмам: однажды он пропустил практически весь сезон из-за повреждения плеча, а прошлым летом не сыграл за сборную Болгарии на чемпионате мира из-за травмы колена. Во-вторых, приход Соколова ознаменовал собой смещение Максима Михайлова на позицию доигровщика. Наверняка команде потребуется какое-то время, чтобы перестроиться. Да и проблемы с приёмом гарантированы. Но потенциально приход Соколова, безусловно, должен усилить казанскую команду и украсить Суперлигу.