Российский волейбол больше не лучший в мире. Пора это признать

Пожалуй, теперь можно сказать с уверенностью: чемпионат России – больше не сильнейший в мире. После того, как «Зенит-Казань» не смог защитить свои титулы в Лиге чемпионов и на Клубном чемпионате мира, звание лучшей лиги мира вновь перешло к итальянской Серии А1. Разбираемся, почему так случилось и что делать дальше.
Лимит на легионеров
Вот фактор, который делает наибольшую разницу. В России, как мы все знаем, в заявке команды может быть не больше двух легионеров. Да, со следующего сезона есть послабления для белорусских волейболистов (в заявке они не будут считаться легионерами, но на площадке – да), однако коренным образом это ситуацию не изменит.
В Серии А1 лимит куда более мягкий. На площадке постоянно должно быть не меньше трёх итальянцев. И все клубы этим пользуются. К примеру, возьмём состав «Сиены», вылетевшей в этом сезоне из элиты. В её составе были иранец Маруф, кубинец Эрнандес, японец Ишикава, украинец Гладырь, аргентинец Йохансен, а по ходу сезона добавился бельгиец ван де Ворде. И такой интернационал в Италии в каждом клубе!
С другой стороны, кроме Симоне Джианелли выделить кого-то из итальянской молодёжи за последние годы нельзя. В Италию едут звёзды, но свои игроки здесь растут не так успешно. Поэтому здесь нашей Суперлиге точно не стоит слепо копировать итальянскую схему.
Климат и переезды
Здесь сравнение однозначно в пользу Италии и изменить его никак невозможно. Действительно, климат в этой стране куда более мягкий, да и уровень жизни повыше. Не стоит даже и сравнивать условный Нижневартовск с той же Сиеной.
Второй момент – перелёты. Мало того, что расстояния в России огромные, зачастую командам приходится летать через Москву, что приводит к многократным увеличениям времени поездок. Конечно, приятного в этом мало, поэтому при прочих равных высококлассные игроки выбирают итальянскую лигу. И иногда даже идут на понижение: к примеру, Вильфредо Леон и Мэтт Андерсон, уйдя из казанского «Зенита», согласились на меньшие деньги в Серии А1.
Финансы
Ещё несколько лет назад Россия была идеальным вариантом для многих легионеров. Высочайший уровень волейбола вкупе с отличными деньгами. Больше, чем в России, предложить могли только в азиатских лигах, но уровень игры несопоставим. Но финансовый кризис больно ударил и по российскому волейболу.
Да, условия у нас заманчивее и сейчас, но разница уже не столь велика. К тому же, финансовые проблемы есть в половине клубов Суперлиги. Мы все помним распродажу «Новы» посреди сезона, финансовые трудности есть в Ярославле, в Ленинградской области, да и во многих других клубах.
Интересное решение в этом сезоне придумали в «Югре-Самотлор» и «Ярославиче»: Линкольн Уильямс и Саша Старович приехали в Россию только в конце сезона, чтобы помочь в плей-ауте.
В Италии команды тоже попадают в долговые ямы. Так, добровольно год назад отказалась от элиты «Пьяченца» (за год клубу удалось найти инвесторов и вернуться в Серию А1), клубы переезжают, меняют названия. Но вот о том, чтобы игроки в итоге не получали положенные по контракту деньги, слышать не приходилось. Возможно, здесь я ошибаюсь.
Культура волейбола и профессиональная лига
Еще одно большое различие. В Италии волейбол – спорт, конечно, не номер 1, но точно в тройке самых популярных. Почти у всех команд полные залы. Нашей Суперлиге пока далеко до этого.
Возможно, потому, что в Италии Серия А1 – профессиональная лига, которая успешно продвигает свой продукт. В последний сезон попытки продвижения появились и в нашей Суперлиге. Насколько успешные, судить пока трудно. Но в любом случае шаг в верном направлении есть.
Что делать?
В нашем волейболе далеко не так всё плохо, как кажется. Не так и далеко мы отстаём от вырвавших лидерство итальянцах, даже при всех сравнениях не в нашу пользу.
В первую очередь, нужно работать над популяризацией волейбола, чтобы иностранцы, приезжающие в наш чемпионат, не удивлялись пустым трибунам. Нужно решить вопрос с трансляциями, научить клубы зарабатывать, а не ждать бюджетного финансирования. В общем, действительно качественный продукт нужно завернуть в красивую обёртку. Ведь у нас на руках есть козырь в лице ЧМ-2022. Осталось правильно этим козырем распорядиться.
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