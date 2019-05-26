Российский волейбол больше не лучший в мире. Пора это признать

В клубном волейболе Россия пропустила вперёд Италию. А до домашнего чемпионата мира осталось всего три года. И что же со всем этим делать?

Пожалуй, теперь можно сказать с уверенностью: чемпионат России – больше не сильнейший в мире. После того, как «Зенит-Казань» не смог защитить свои титулы в Лиге чемпионов и на Клубном чемпионате мира, звание лучшей лиги мира вновь перешло к итальянской Серии А1. Разбираемся, почему так случилось и что делать дальше.

Лимит на легионеров

Вот фактор, который делает наибольшую разницу. В России, как мы все знаем, в заявке команды может быть не больше двух легионеров. Да, со следующего сезона есть послабления для белорусских волейболистов (в заявке они не будут считаться легионерами, но на площадке – да), однако коренным образом это ситуацию не изменит.



В Серии А1 лимит куда более мягкий. На площадке постоянно должно быть не меньше трёх итальянцев. И все клубы этим пользуются. К примеру, возьмём состав «Сиены», вылетевшей в этом сезоне из элиты. В её составе были иранец Маруф, кубинец Эрнандес, японец Ишикава, украинец Гладырь, аргентинец Йохансен, а по ходу сезона добавился бельгиец ван де Ворде. И такой интернационал в Италии в каждом клубе!

С другой стороны, кроме Симоне Джианелли выделить кого-то из итальянской молодёжи за последние годы нельзя. В Италию едут звёзды, но свои игроки здесь растут не так успешно. Поэтому здесь нашей Суперлиге точно не стоит слепо копировать итальянскую схему.

«В России из мальчиков делают мужчин». Звёздные новички волейбольной Суперлиги Семь иностранцев, которые постараются вернуть чемпионату России статус сильнейшей лиги мира.

Климат и переезды

Здесь сравнение однозначно в пользу Италии и изменить его никак невозможно. Действительно, климат в этой стране куда более мягкий, да и уровень жизни повыше. Не стоит даже и сравнивать условный Нижневартовск с той же Сиеной.



Второй момент – перелёты. Мало того, что расстояния в России огромные, зачастую командам приходится летать через Москву, что приводит к многократным увеличениям времени поездок. Конечно, приятного в этом мало, поэтому при прочих равных высококлассные игроки выбирают итальянскую лигу. И иногда даже идут на понижение: к примеру, Вильфредо Леон и Мэтт Андерсон, уйдя из казанского «Зенита», согласились на меньшие деньги в Серии А1.

Финансы

Ещё несколько лет назад Россия была идеальным вариантом для многих легионеров. Высочайший уровень волейбола вкупе с отличными деньгами. Больше, чем в России, предложить могли только в азиатских лигах, но уровень игры несопоставим. Но финансовый кризис больно ударил и по российскому волейболу.



Да, условия у нас заманчивее и сейчас, но разница уже не столь велика. К тому же, финансовые проблемы есть в половине клубов Суперлиги. Мы все помним распродажу «Новы» посреди сезона, финансовые трудности есть в Ярославле, в Ленинградской области, да и во многих других клубах.



Интересное решение в этом сезоне придумали в «Югре-Самотлор» и «Ярославиче»: Линкольн Уильямс и Саша Старович приехали в Россию только в конце сезона, чтобы помочь в плей-ауте.



В Италии команды тоже попадают в долговые ямы. Так, добровольно год назад отказалась от элиты «Пьяченца» (за год клубу удалось найти инвесторов и вернуться в Серию А1), клубы переезжают, меняют названия. Но вот о том, чтобы игроки в итоге не получали положенные по контракту деньги, слышать не приходилось. Возможно, здесь я ошибаюсь.

Культура волейбола и профессиональная лига

Еще одно большое различие. В Италии волейбол – спорт, конечно, не номер 1, но точно в тройке самых популярных. Почти у всех команд полные залы. Нашей Суперлиге пока далеко до этого.



Возможно, потому, что в Италии Серия А1 – профессиональная лига, которая успешно продвигает свой продукт. В последний сезон попытки продвижения появились и в нашей Суперлиге. Насколько успешные, судить пока трудно. Но в любом случае шаг в верном направлении есть.

«Зенит» уступил трон. В финале Лиги чемпионов Казань разгромлена Серию из четырёх казанских побед подряд прервала итальянская «Чивитанова».

Что делать?

В нашем волейболе далеко не так всё плохо, как кажется. Не так и далеко мы отстаём от вырвавших лидерство итальянцах, даже при всех сравнениях не в нашу пользу.



В первую очередь, нужно работать над популяризацией волейбола, чтобы иностранцы, приезжающие в наш чемпионат, не удивлялись пустым трибунам. Нужно решить вопрос с трансляциями, научить клубы зарабатывать, а не ждать бюджетного финансирования. В общем, действительно качественный продукт нужно завернуть в красивую обёртку. Ведь у нас на руках есть козырь в лице ЧМ-2022. Осталось правильно этим козырем распорядиться.