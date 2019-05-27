Стыдно не будет. Молодые российские волейболистки готовы навести шороху в Турции

Женской сборной России необходимо побеждать в Турции. И дело совсем не в «Финале шести». На кону наше будущее.

12-е место женской сборной России после первого этапа Лиги наций могло повергнуть в шок только абсолютно неподготовленного болельщика. Если знать, что в Рио-де-Жанейро не полетела ни одна из ведущих российских волейболисток последних лет, то всё становится ясно. Тренерский штаб дал понюхать пороху большого международного турнира вчерашним резервисткам и совсем молодым игрокам. Многие из них только в Бразилии впервые вышли на площадку в форме главной сборной России.

Чуда от совершенно новой команды не ждал никто. Его, если считать чудом победу над бразильянками у них дома, и не произошло. Поражение получилось болезненным, но ведь как раз ради таких испытаний этот эксперимент и затевался. В двух других матчах подопечные Александра Красильникова показали весьма достойный волейбол, хотя в проигранной встрече с доминиканками ошибок хватало, да и победу над китаянками лёгкой не назовёшь.

Важнее, чем «Финал шести»

Насколько нашим девочкам пошло на пользу путешествие на другой конец света и форменное избиение от Бразилии, станет ясно уже на этой неделе. С 28 по 30 мая сборная России всё в том же обновлённом виде выступит на этапе Лиги наций в Анкаре, где встретится с командами Германии, Японии и Турции. На более привычной европейской земле россиянки должны сыграть значительно чище и увереннее, чем в далёкой Бразилии.

И бог с ней, с борьбой за «Финал шести», ставки куда выше. Если сейчас эти девочки почувствуют, что могут своими руками обыгрывать крепкие сборные, то у нас может появиться невероятное поколение волейболисток. Уверенных в себе и никого не боящихся.

Пример тренера заразителен

После бразильского этапа сборная России домой не возвращалась, а напрямую отправилась в столицу Турции, где уже через несколько часов после долгого перелёта вышла на тренировку. Если в воскресенье занятие имело больше втягивающий характер, то в понедельник днём от накопившейся усталости в действиях девушек не осталось и следа.

Пока волейболистки работали без мяча, их тренер расположился у судейской вышки и делал упражнения с резинкой. Уже через несколько минут Александр Витальевич показал, что разминался не просто так. Наставник с каким-то мальчишеским азартом нагружал подопечных сложными мячами. Заряженность Красильникова передалась и девушкам. Они с задором и желанием выполняли даже самые трудные упражнения.

Большую часть тренировки заняла двусторонка. Тренер периодически останавливал игру, объясняя волейболисткам, на что надо делать акцент в том или ином эпизоде. В основном претензии Красильникова касались приёма и недостаточно агрессивного нападения. «Если мы будем катать, то никого не обыграем», — говорил наставник уже после занятия, отмечая необходимость забивать все мячи, которые только можно забить.

Турецкий физик-ядерщик болеет за Россию

За ходом тренировки сборной России внимательно следил один турок. Нет, это не лазутчик из тренерского штаба нашего будущего соперника, а волонтёр по имени Ахмет, который на вопрос о профессии по-русски ответил: «Физик-ядерщик». Шесть лет в МИФИ обернулись для этого турецкого парня не только блестящим образованием, но и пожизненной любовью ко всему российскому.

Поэтому в матче с Германией за молодую и задорную сборную России будет болеть как минимум один турок. Кстати, ситуация в немецкой команде повторяет нашу почти как две капли воды. У Германии тоже много молодых и совсем неопытных волейболисток, причём на своём первом этапе они проиграли все три матча. Как было бы здорово отложить их первую победу в Лиге ещё хотя бы на один матч.