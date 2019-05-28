«Прошу прощения у болельщиков». Россиянки получили пощёчину, но рук не опустят

Мария Халецкая не проходила в юниорские сборные России, а теперь играет за основную. Пока тяжело, но оправдываться и сдаваться она не любит.

Женская сборная России начала второй этап Лиги наций в Анкаре с очень неприятного поражения от сборной Германии. Провалив первую партию, во второй и третьей россиянки долго не отпускали соперниц, но в концовках чаще ошибались и в итоге уступали. Сказался и сумасшедший перелёт из Бразилии, и несыгранность, и присутствие у Германии нескольких лидеров, не игравших на первом этапе. Но диагональная сборной России Мария Халецкая не стала искать оправданий, а просто извинилась перед болельщиками.

В интервью «Чемпионату» Мария призналась, что не считает себя молодой волейболисткой и была удивлена приглашению в сборную. А ещё она мечтает обыграть бразильянок, увеличивает аудиторию болельщиков сборной России и рассказывает, какой стереотип о Бразилии был безжалостно сломан.

«Стыдно перед болельщиками»

— Мария, у сборной России в матче с немками в каждой партии случался спад. Чем это обусловлено?

— Сложно объяснить сегодняшнее поражение. У нас как будто были не свои руки и ноги, голова не работала. Думаю, это было очень заметно зрителям. Не хватает сыгранности, у нас между этапами приехала новая связующая, так что пока нет хорошего взаимопонимания на площадке. До счёта по 15 во втором и третьем сетах вроде нормально играли, но потом что-то случалось – и всё, полнейший провал. Наверное, где-то это обусловлено психологией. Многие волейболистки, включая меня, впервые вызваны в сборную и только осваиваются на таком уровне. Для меня это первый международный опыт, ведь я и за молодёжные сборные никогда не играла.

— В третьем сете сборная России смогла догнать соперниц, уступая несколько очков. Обычно такие эпизоды заводят команду.

— Должны заводить. Но сегодня нам не хватало психологической стабильности всей команды. Один кто-то прибавил, так другой в этот момент сдал. К сожалению, не получалось одновременно всей команде заиграть на должном уровне.

— Что тренер сказал команде после матча?

— Он был очень недоволен. Напомнил, что мы играем за Родину, за Россию. Думаю, каждая из нас это понимает и чувствует ответственность. Стыдно перед болельщиками. Хочу попросить прощения у них за то, что они это видели. В матчах с Японией и Турцией мы будем очень стараться, чтобы сыграть достойно и добиться прогресса.

Не оптимизм, а реализм. Германия не дала России ни шанса в матче Лиги наций Второй этап наша женская волейбольная сборная начала с поражения. Немки выступали основным составом и победили россиянок в трёх сетах.

«Хочется когда-нибудь обыграть Бразилию»

— Команда непросто добиралась из Бразилии в Турцию. Последствия тяжёлой дороги дают о себе знать?

— Да, мы летели в общей сложности 40 часов с тремя пересадками, так что ещё не отошли. Пока засыпаем только с помощью снотворных. Ноги до сих пор отёкшие, но медицинский штаб сборной старается на помочь, делает массажи, физиопроцедуры. Надеюсь, уже к следующему матчу в этом плане будет попроще.

— Во втором туре сборную России ждёт матч с японками. Какие ожидания от этого поединка?

— Сборная Японии играет в очень быстрый волейбол, постоянно разрывает блок, плюс они всегда крайне эмоциональны, что-то кричат, заряжают друг друга. Думаю, нам будет ещё сложнее, чем с Германией. С другой стороны, будет очень интересно сыграть против команды с таким необычным для нас стилем.

— Сложно адаптироваться к игре с командами из других континентов?

— Когда мы играли с Доминиканой и особенно с Бразилии, я была очень впечатлена тем, какие у них длинные руки, какой высокий прыжок, сколько у них силы. Они показывают волейбол, который нельзя встретить в российском чемпионате. Трудно, впервые играя с ними, что-то им противопоставить. Чтобы привыкнуть к их стилю игру, нужно как можно чаще с ними встречаться. После таких матчей, как с бразильянками, хочется работать ещё усерднее, чтобы когда-нибудь их обыграть.

«В моём возрасте нужно выходить на свой максимум»

— Сейчас много разговоров о том, стоило ли кардинально менять состав сборной. Как вы смотрите на эту ситуацию?

— У лидеров сборной накопилась большая усталость, многие не смогли поехать с нами на сборы из-за травм и проблем со здоровьем. Сейчас они лечатся, восстанавливаются. Лично я считаю, что было бы неправильно отправлять наш «золотой» состав на Лигу нации, чтобы они тут «умерли», но принесли победу. Всё-таки впереди чемпионат Европы и отборочный турнир к Олимпийским играм. Это главные старты сезона, на которых лидеры должны быть в оптимальной форме, а не уставшие и с травмами.

— При этом тренерский штаб в Лиге наций просматривает ближайший резерв, и кого-то из текущего состава мы можем увидеть в будущем на главных турнирах. Понимание этого не давит?

— Не думаю, что это мешает играть. Но, конечно, каждая из нас хочет показать свой максимальный уровень, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны и попасть на Олимпийские игры. У всех девчонок глаза горят, мотивация самая высокая. Пока далеко не всё получается, но главное – не искать оправданий, не опускать руки. Надо с холодной головой разобрать свои ошибки, но переживать сейчас нельзя, просто потому что впереди ещё много матчей.

— Такие поражения трудно выкинуть из головы?

— Осадок остаётся, конечно, но нужно над этим работать.

— Среди болельщиков есть мнение, что эту сборную России неправильно называть молодой. Вы относите себя к молодым волейболисткам?

— Нет, нельзя уже так говорить (смеётся). Тем более, когда у нас в команде есть 16-летняя Полина Матвеева. Вот она – совсем молодая, а я уже в том возрасте, когда нужно выйти на свой максимум.

«Теперь пол-Казахстана болеет за сборную России»

— После матча вы тепло пообщались с двумя девушками не из сборной. Это ваши персональные болельщицы?

— Можно сказать так (улыбается). Это Женя Бочкарёва и Маша Ивонькина из «Сахалина». Девчонки приехали, чтобы поддержать команду и меня, за что им большое спасибо.

— Насколько неожиданным для вас получился вызов в сборную России?

— Я вообще не ожидала, потому что никогда в жизни меня не звали ни в юниорские сборный, ни тем более в национальную. Наверное, это даже добавляет мне мотивации, так как у меня пока нет никаких достижений. Из-за этого ещё больше хочется играть, чтобы уже что-то выиграть (улыбается).

— Как близкие отреагировали на ваше приглашение в сборную?

— Для всех это стало приятной неожиданностью. У меня большая часть родственников живёт в Казахстане, так что теперь половина Казахстана смотрит матчи женской сборной России, болеет за нас. Друзья, близкие – все переживают, пишут слова поддержки.

— Расскажите о путешествии в Бразилию, если не касаться непосредственно волейбола.

— В Бразилии нам сказали, что всюду криминал, и посоветовали не выходить из гостиницы. Так что страны посмотреть не удалось, видели только зал, отель и аэропорт. Ну ещё деревья красивые за окном автобуса (улыбается). Зато в плане питания всё было просто великолепно. Обычно говорят, что в Бразилии вообще рассчитывать не на что, а тут все были в восторге.