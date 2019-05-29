Пустые кресла, мучения диктора, и конфуз журналистов. Всё о матче, которого лучше бы не было.

Организаторы Лиги наций просто забыли о сборной России. Их можно понять

Женская сборная России в первом матче этапа Лиги наций в Анкаре не смогла ничего противопоставить усилившейся Германии. Немки на фоне растерянных и ошибавшихся соперниц смотрелись настоящей машиной. Посещаемость встречи в разгар буднего дня оказалась предсказуемо низкой. Думается, никто из российской сборной об этом не пожалел. Команда явно предстала перед немногочисленными зрителями не такой, какой хочет быть.

А ведь перед матчем ничто не предвещало беды. Волейболистки постепенно приходили в себя после сложного 40-часового перелёта из Бразилии в Турцию и настраивались дать бой Германии. Ранним утром команда Александра Красильникова провела тренировку, а спустя несколько часов вернулась на арену уже на официальную игру.

«Прошу прощения у болельщиков». Россиянки получили пощёчину, но рук не опустят Мария Халецкая не проходила в юниорские сборные России, а теперь играет за основную. Пока тяжело, но оправдываться и сдаваться она не любит.

Беда с ударениями

До появления на площадке участниц матча техники поправляли аппаратуру, а стюарды скучковались для совместной фотографии, прежде чем разойтись по позициям. Всё говорило о скором начале большого спортивного события. Кроме, разве что, пустых кресел.

Фото: «Чемпионат»

Первыми из раздевалки вышли волейболистки сборной России. Немки появились на несколько минут позже и почти тут же взяли в руки мяч. Наши же в это время ещё выполняли беговые упражнения.

Большинство фамилий в составе нынешней сборной России широкой аудитории известны не лучшим образом. Что уж говорить о турецком дикторе. Он нещадно перевирал ударения, а фамилию одной из наших центральных блокирующих и вовсе произнёс по слогам – Зу-ба-ре-ва.

Заиграли и затанцевали

Игра практически сразу пошла не по сценарию Красильникова. После первого технического перерыва россиянки провалились на приёме, и наставник был вынужден использовать оба тайм-аута.

Начало второй партии вселило надежду. Повеселели и наши резервистки. Девушки в прямоугольнике для разминки аплодисментами встречали каждое удачное действие партнёров по команде и даже пританцовывали под музыкальные отбивки между розыгрышами.

Не оптимизм, а реализм. Германия не дала России ни шанса в матче Лиги наций Второй этап наша женская волейбольная сборная начала с поражения. Немки выступали основным составом и победили россиянок в трёх сетах.

Тем не менее, в концовке второй партии вновь участились ошибки, чем с радостью воспользовались немки. Первый же сетбол ознаменовался для них победой в сете.

Блок для монстров

В начале третьего сета россиянки выиграли тяжелый розыгрыш после фантастического спасения Дарьи Пилипенко, чем сорвали аплодисменты тренера. Как же не хватало таких эпизодов в первых двух партиях! Было заметно, что наша команда поймала кураж, но избавиться от собственных ошибок не получалось. В какой-то момент показалось, что немки вновь уйдут в отрыв, но тут российские девушки собрались и выдали несколько классных розыгрышей. После роскошного блока отставание сократилось до минимума, а над сводами арены разнеслась подходящая моменту музыкальная заставка «Monster block, monster block».

Фото: «Чемпионат»

Постепенно зрителей становилось больше. Те турецкие любители волейбола, у кого была такая возможность, пришли на стадион за пару часов до матча своей команды и смогли посмотреть на игру будущих соперниц сборной Турции.

К сожалению, переломить ход игры или хотя бы дотерпеть до равной концовки россиянкам не удалось. Немки без видимого труда отражали атаки соперниц и вскоре вышли на матчболы. Естественно, первая победа в сезоне вызвала у них много эмоций.

О России вообще забыли

Россиянки после финального свистка выглядели растерянными. Все понимали, что никакие эксперименты с составом и трудности с акклиматизацией не дают сборной России права проигрывать так безнадёжно. Примерно об этом сказала и наш капитан Екатерина Ефимова в микст-зоне.

Фото: «Чемпионат»

Любопытно, что, записав интервью с немецкой волейболисткой, телевизионщики Международной федерации волейбола с чувством выполненного долга разбрелись по своим делам. Будто забыли, что на площадке были не только немки. Остаётся надеяться, что после матча с Японией о сборной России никто не забудет, а болельщики будут вспоминать игру нашей команды с тёплыми чувствами.