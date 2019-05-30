Беглецы с Острова Свободы. Россия может пострадать от кубинского примирения?

Кажется, в отношениях Кубы и её волейбольных звёзд наступила оттепель. Беглые кубинцы могут вернуться в национальную сборную. И тогда с Кубой снова придётся считаться.

Что случилось?

Куба всегда была одной из заметных стран в мировом волейболе. Всего девять лет назад, в 2010 году, эта команда стала серебряным призёром чемпионата мира. Но сейчас эта команда влачит жалкое существование. Год назад на первенстве мира кубинцы не вышли из группы, обыграв лишь скромную команду Пуэрто-Рико.



Всё дело в конфликте федерации волейбола и лучших игроков. Кубинские власти не хотели отпускать своих игроков за рубеж, и тем пришлось бежать из страны. Разумеется, после этого дорога в национальную сборную им была закрыта и они устраивались в других командах.

Пару лет назад на Кубе стали понимать, что что-то пошло не так. Результаты стремительно падали, новых звёзд не появлялось. Тогда федерация волейбола разрешила молодым игрокам уезжать в другие страны. Удалось договориться с чемпионатами Греции, Турции и Аргентины.

Этот шаг не исправил ситуацию, и федерация приняла более решительные меры: она готова разрешить выступать за сборную тем, кто сбежал с Острова Свободы. Переговоры с некоторыми волейболистами успешно завершились. И уже известно о трёх возвращенцах. Говорят, что в ближайшее время их примеру последуют ещё два игрока, но имен не называют.



Официальное возвращение беглецов может состояться уже 26 июля, когда в Лиме стартуют Панамериканские игры.

Кто вернется в сборную?

Главной звездой обновленной сборной Кубы может стать центральный блокирующий «Чивитановы» Роберланди Симон. Он покинул Кубу в 2011 году, через год после серебряного чемпионата мира. Первоначально Симон собирался выступать за Италию, но на Апеннинах выбрали Османи Хуанторену. Блокирующий предлагал свои услуги Аргентине и Канаде, но в этих странах отказали без объяснения причин.



Наконец, Симону, казалось, удалось договориться с болгарской федерацией волейбола. Процесс запустили, но спустя некоторое время болгары поняли, что могут не успеть к Олимпиаде в Токио, а к 2024 году игроку будет уже 37 лет.



«Я не хочу возвращаться в сборную Кубы только ради возвращения. Но я готов вернуться, чтобы помочь вырасти молодым игрокам и вернуть нашей стране былую славу», — сказал Симон несколько месяцев назад. Кажется, у него есть шанс осуществить мечту и сыграть в Токио.



Пасующий Райдел Иерессуэлло – ровесник Симона, но уехал он в Европу только в 2014 году. Выступал в Италии, Турции и Аргентине. Сейчас он играет в турецком «Зираат Банке».



Майкл Санчес хорошо знаком российским любителям волейбола. Собственно, он наполовину русский! 32-летний диагональный поиграл в Новосибирске, затем захотел перейти в «Факел», но уренгойцам так и не удалось заявить игрока. После этого Санчес помотался по свету, а в новом сезоне будет играть за клуб «КА Джамбос» из Южной Кореи.

Почему всё может сорваться?

Всё дело в федерации, которая хочет получать определённый процент от контрактов волейболистов с иностранными клубами. Если с молодёжью такая схема проходит, то более опытные игроки не соглашаются на условия.



По последним сведениям, федерация просила отчислять 40% от суммы контракта, игроки предлагали 10%, максимум 15. Неизвестно, на чём остановились стороны, но похоже, что власти пошли на уступки, раз компромисса удалось достичь.

Кого они уже потеряли?

Османи Хуанторена, 33-летний доигровщик, не выступал за Кубу с 2006 года. В 2010 году Хуанторена получил итальянский паспорт, а в 2015-м дебютировал в сборной Италии. С ней он стал серебряным призёром на Олимпиаде в Рио. На днях объявил, что готов играть в сборной как минимум до Олимпиады в Токио.



Вильфредо Леон – лучший волейболист современности — получил и польский паспорт, и разрешение играть за сборную Польши. Леон сейчас с командой, но он не заявлен на Лигу наций: Витал Хейнен дал доигровщику отдохнуть. Его дебют ожидается на олимпийском отборе.

Йоандри Леал – а вот этот парень, вероятно, дебютирует за Бразилию уже 31 мая в матче против сборной США. Доигровщик «Чивитановы» мог присоединиться к команде позже, но заявил, что хочет помогать новой родине с самого начала турнира.

Что дальше?

Понятно, что в первую очередь цель кубинцев – попасть на Олимпиаду в Токио. И здесь это желание может доставить проблемы сборной России. Куба наряду с Мексикой и Ираном – один из наших соперников по олимпийскому отбору.



Конечно, для Кубы эти игроки – усиление, но бояться их не стоит. Сборной России абсолютно по силам переиграть кубинцев даже в обновлённом и усиленном составе. Но в целом будущее волейбола на Кубе, кажется, стало немного светлее.